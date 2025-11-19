The Atlas Group anuncia a Greg Harwell como CEO

Harwell, líder experimentado del sector, impulsará la excelencia operativa y guiará a Atlas en su próxima fase de crecimiento y transformación

WICHITA, Kan.--(BUSINESS WIRE)--The Atlas Group (“Atlas“ o la “Compañía“), proveedor líder de ensamblajes complejos para clientes aeroespaciales comerciales, empresariales y de defensa a nivel mundial, anunció hoy el nombramiento inmediato de Greg Harwell como CEO. Harwell sucede a Roger Ross, quien renunció a su cargo tras la reciente finalización del traspaso de propiedad de la Compañía a un grupo inversor liderado por Davidson Kempner Capital Management LP (“Davidson Kempner“).









Harwell cuenta con más de 30 años de experiencia en puestos de liderazgo en los sectores aeroespacial e industrial. Recientemente, se desempeñó como presidente del Grupo Albany Engineered Composites, donde lideró iniciativas estratégicas en plantas de Europa y Norteamérica, incluyendo México. También fue presidente de Aeroestructuras para Precision Castparts (PCC), donde su objetivo fue impulsar el crecimiento rentable y mejorar la eficiencia operativa. Harwell inició su carrera en Alcoa Fastening Systems & Rings, donde llegó a ocupar el cargo de vicepresidente y director general de Estrategia de Operaciones Globales.

“Greg se une a Atlas en un gran momento, ya que la compañía acelera su crecimiento y fortalece las relaciones con clientes nuevos y existentes. Como veterano de la industria con amplia experiencia, conocimientos operativos y un estilo de liderazgo colaborativo, Greg es la persona idónea para guiar a Atlas en su próxima etapa”, dijo Greg Feldman, socio de Davidson Kempner.

“Me siento honrado de liderar a The Atlas Group en este momento tan emocionante“, comentó Harwell. “Con un equipo de gran talento, sólidas alianzas con nuestros clientes y una base financiera renovada, estamos bien posicionados para el crecimiento. Espero trabajar estrechamente con nuestros equipos en todo el mundo para seguir superando las expectativas de nuestros clientes mediante la entrega puntual de productos y ensamblajes aeroespaciales complejos, de alta calidad y de vital importancia en cada vuelo“.

Además, Alice McCarvill se suma a la empresa como directora de Recursos Humanos. Con más de 25 años de experiencia en puestos de liderazgo en el área de RR. HH., McCarvill supervisará la función global de RR. HH. de la empresa y desempeñará un papel clave en la definición de su cultura y estrategia de talento.

En su última etapa, ocupó el cargo de directora de Recursos Humanos en Albany International Corp., donde colaboró ​​con altos ejecutivos para potenciar el talento de los equipos e impulsar el rendimiento organizacional en todas las operaciones globales. Anteriormente, desempeñó puestos directivos en Recursos Humanos en Arconic, Alcoa Inc. y Alumax, donde contribuyó a traducir las estrategias de talento en resultados empresariales tangibles.

Acerca de The Atlas Group

The Atlas Group es un proveedor global de ensamblajes, productos y servicios aeroespaciales complejos para clientes de los sectores comercial, empresarial y de defensa. Con sede en Wichita, Kansas, y con instalaciones adicionales en Phoenix, Arizona; Bensalem, Pensilvania; y Chihuahua, México, Atlas se especializa en ofrecer a sus clientes una solución integral para una amplia gama de ensamblajes complejos. Desde el diseño y la ingeniería hasta la cadena de suministro, pasando por procesos especiales y pruebas, la empresa cumple con los desafíos y plazos de la industria gracias a la experiencia propia de un líder mundial en fabricación. Atlas forma parte del portafolio de Davidson Kempner, Stonepeak y Arbour Lane Capital Management, L.P. Para obtener más información, visite https://atlasgroupaero.com/.

Acerca de Davidson Kempner Capital Management LP

Davidson Kempner Capital Management LP es una firma global de gestión de inversiones con más de 40 años de experiencia, especializada en inversión fundamental con un enfoque multiespecializado. Davidson Kempner gestiona más de 37.000 millones de dólares en activos y cuenta con más de 500 empleados en ocho oficinas: Nueva York, Filadelfia, Londres, Dublín, Hong Kong, Shenzhen, Bombay y Abu Dabi. Para obtener más información, visite www.davidsonkempner.com.

Acerca de Stonepeak

Stonepeak es una firma líder de inversión alternativa especializada en infraestructura y activos reales, con aproximadamente 79.900 millones de dólares en activos bajo gestión. A través de sus inversiones en empresas defensivas con activos tangibles a nivel mundial, Stonepeak busca generar valor para sus inversores y empresas participadas, centrándose en la protección contra riesgos y en la obtención de una sólida rentabilidad ajustada al riesgo. Stonepeak, como patrocinador de vehículos de inversión de capital privado y crédito, proporciona capital, apoyo operativo y una sólida colaboración para impulsar el crecimiento de las inversiones en sus sectores objetivo, que incluyen transporte y logística, infraestructura digital, energía y transición energética, e inmobiliario. Stonepeak tiene su sede en Nueva York y oficinas en Houston, Washington D.C., Londres, Hong Kong, Seúl, Singapur, Sídney, Tokio, Abu Dabi y Riad. Para obtener más información, visite www.stonepeak.com.

Acerca de Arbour Lane Capital Management

Arbour Lane Capital Management, L.P. es una firma de inversión alternativa especializada en crédito oportunista y situaciones especiales. Con sede en Stamford, Connecticut, la firma gestiona capital en nombre de inversores institucionales y se centra en inversiones en empresas de mediana capitalización de diversos sectores. Arbour Lane colabora con equipos directivos y coinversores para ofrecer soluciones de capital flexibles que impulsan el crecimiento, la mejora operativa y la creación de valor a largo plazo.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Prensa:



Darin Harvey



Director de Recursos Humanos



The Atlas Group



darin.harvey@atlas-aerospace.com

316-977-7423