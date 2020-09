The Atlantic: Trump llama “perdedores” a soldados estadounidenses heridos y muertos en guerra

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, nuevamente ha generado polémica; esta vez por decir que los soldados estadounidenses heridos y muertos en la guerra son perdedores.

Así lo informa la revista The Atlantic, detallando que el gobernante ha menospreciado repetidamente la inteligencia de los militares del servicio y el de los veteranos de guerra.

Según el medio, Trump ha mentido y ha puesto excusas para evitar visitar el cementerio Aisne-Marne, donde yacen los restos de soldados estadounidenses muertos en la guerra.

“Cuando el presidente Donald Trump canceló una visita al cementerio estadounidense Aisne-Marne, cerca de París en 2018, culpó a la lluvia por la decisión de últimos momento, diciendo que el helicóptero no podía volar”, cita The Atlantic sobre las verdadera razón por la cual el gobernante no asistió al cementerio.

El temor de que su cabello se despeinara bajo la lluvia y su falta de deseo de honrar a los soldados estadounidense muertos en la guerra fueron los verdaderos motivos de no asistir al cementerio.

“¿Por qué debería ir a ese cementerio? Está lleno de perdedores (soldados estadounidense)”, fueron las palabras del gobernante según cuatro personas que estaban con él ese día y que han proporcionado la información a la revista.

Durante la plática, según las fuentes de The Atlantic, Trump parecía desconocer al batalla Belleau Wood, la cual detuvo el avance alemán hacia París en 1918.

Otro aspecto que confirmaría que las fuentes de la revista están en los cierto son los cuestionamientos de Trump sobre el senador John McCain (QDDG), quien pasó más de cinco años como prisionero de los norviernamitas.

“No es un héroe de guerra”, esgrimió sobre al agregar que le gustaba la “gente que no fue capturada” durante la guerra. Otro hecho que demuestra el ‘menosprecio’ hacia los soldados estadounidenses de Trump fueron los ataques contra los padres de Humayun Khan, un capitán del Ejército asesinado en Irak en 2004.

De acuerdo con tres fuentes, citadas anónimamente por The Atlantic, Trump dijo sobre el funeral de McCain que no iba a ‘apoyar el funeral de ese perdedor”.

CASA BLANCA

Por su parte, la Casa Blanca no respondió la comunicación del medio ante de hacer públicas las declaraciones. Fue poco después que se publicara la noticia de la negativa de apoyar el funeral de McCain que la portavoz Alyssa Faran envió un correo calificando la historia como falsa.

“El presidente Trump tiene al Ejército en la más alta estima. Ha demostrado su compromiso con ellos en todo momento: cumpliendo su promesa de dar nuestras tropas un aumento salarial muy necesario, aumentando el gasto militar, firmando reformas críticas para los veteranos y apoyando a los cónyuges militares. Esto no tiene ninguna base de hecho”, cita el informe de la revista.

En diciembre del 2018, el gobernante visitó el cementerio ArlingTon, honrando a los soldados estadounidenses muertos en la guerra, en el Día de los Caídos.