The Aeternals: nuevos NFT y tecnología interactiva se conectan para lograr un impacto duradero en el planeta

MIAMI–(BUSINESS WIRE)–Digigo anunció el lanzamiento de un activo NFT primero en su clase que combina de manera única una estética elevada y gamificación con un impacto en el mundo real. Están diseñados para brindar a los coleccionistas una conexión más profunda con su impacto positivo en el mundo.





“Hemos estado trabajando en una nueva clase de NFT”, indicó Lucia Gallardo, fundadora de Emerge y codirectora del proyecto en Aeternals. “Hemos reunido una evolución de la tecnología interactiva y metamórfica con apasionantes oportunidades de inversión para forjar un vínculo entre el comprador y la causa que apoyan a través de su colección NFT”.

The Aeternals son tokens no fungibles inspirados en acres de la selva amazónica. Los NFT son interactivos: los coleccionistas pueden rotar e interactuar con su parcela, lo que hace que el NFT cambie y evolucione. “Y son metamórficos”, dijo Kat Hoelck, directora creativa de Digigo. “Instalaremos sensores IOT (internet de las cosas) en la selva tropical para recopilar datos ambientales que con el tiempo desencadenarán cambios artísticos en The Aeternals”. Están en una pista de 24 horas sincronizada con la zona horaria de la selva tropical, que cambia del amanecer a la luz del día, al crepúsculo y al anochecer.

Más allá de la ingeniosa experiencia del usuario, The Aeternals es único en su impacto medible: El 55 % de la venta de estos activos va directamente a la organización de conservación sin fines de lucro Rainforest Partnership, para la protección y restauración continua de uno de los ecosistemas más antiguos y valiosos de la Tierra. Los beneficios y eventos especiales están diseñados para la participación de la comunidad.

“El objetivo de nuestro proyecto es conectar Rainforest Partnership con la cultura popular de una manera audaz, innovadora y atractiva que no dependa de la recaudación de fondos tradicional basada en donaciones”, dijo Gallardo. “Los NFT de Aeternals son una nueva clase de activos: su valor no está ligado a la extracción o el consumo de recursos. En cambio, su estructura de incentivos se basa en el valor regenerativo: la pasión demostrable de un comprador por nuestro medioambiente”.

Digigo es una agencia que ofrece NFT como servicio. Emerge se especializa en unir tecnologías distribuidas con modelos de desarrollo sostenible e incentivos económicos. Juntos, Emerge y Digigo trabajan en instrumentos basados ​​en NFT, como The Aeternals, haciendo del “impacto” una clase de activo invertible y un movimiento socioeconómico.

Rainforest Partnership impulsa el trabajo de las comunidades indígenas y de la selva tropical, que protegen las selvas tropicales de América del Sur para apoyar un planeta saludable y vibrante. Digigo está impulsando esa misión hacia la dimensión digital.

