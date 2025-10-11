Textron Aviation mejora la visibilidad del envío de las piezas con la tecnología de etiquetas inteligentes de Sensos

WICHITA, Kansas--(BUSINESS WIRE)--Textron Aviation Inc., una empresa de Textron Inc. (NYSE: TXT) ha anunciado hoy que integrará las etiquetas inteligentes de Sensos en su proceso de distribución de piezas, para que los clientes tengan la opción de mejorar la visibilidad y el seguimiento de sus envíos de piezas en tiempo real. Esta nueva capacidad forma parte de la inversión continua de Textron Aviation en herramientas digitales e innovación en la atención al cliente. Al aprovechar la tecnología avanzada de Sensos, los clientes pueden tener acceso a los datos de ubicación en tiempo real y a las actualizaciones del estado de los envíos de los pedidos de piezas seleccionadas, lo cual mejora la transparencia y agiliza la planificación del mantenimiento.









"Nuestros clientes dependen de la entrega puntual y precisa de las piezas para mantener sus aviones en vuelo", aseguró Brad White, vicepresidente ejecutivo de Distribución Global de Piezas. "Al incorporar las etiquetas inteligentes de Sensos en nuestra red logística, les damos a los clientes la opción de tener una mayor confianza y control de los envíos de sus piezas, lo que consolida nuestro compromiso de ofrecerles la mejor experiencia en aviación".

Sensos es un proveedor líder de soluciones avanzadas para el seguimiento de los paquetes. Las etiquetas inteligentes de Sensos son rastreadores inalámbricos livianos que transmiten actualizaciones continuas sobre la ubicación durante todo el trayecto del envío. Los clientes participantes recibirán información de seguimiento en tiempo real, con lo cual podrpan mejorar la planificación proactiva y reducir el lapso de inactividad. Tanto si el cliente realiza envíos nacionales como internacionales, las etiquetas inteligentes de Sensos ofrecen transparencia y confiabilidad para que las operaciones de los clientes se ejecuten sin problemas. Las etiquetas de Sensos se pueden adquirir para pedidos de piezas en el sitio web de Textron Aviation Parts

Acerca de Textron Aviation Parts

Textron Aviation ofrece disponibilidad de piezas en todo el mundo y programas de servicio diseñados para reducir los costos de mantenimiento previsibles. Desde la compra de piezas hasta los reclamos de garantía y la gestión de sus programas ProAdvantage, se lo ponemos fácil. Textron Aviation Parts es conocida por su red global inigualable de siete centros de distribución de piezas, 17 almacenes y un sitio web de piezas en Internet, de alcance mundial. Con más de 150 000 referencias únicas y un equipo especializado de más de 600 profesionales, Textron Aviation Parts está perfectamente equipada para satisfacer las necesidades relacionadas con las piezas de sus clientes en todo el mundo. Más información sobre la red global de piezas de Textron Aviation en https://ww2.txtav.com/Parts/.

Acerca de Sensos

Sensos es líder mundial en soluciones de visibilidad y seguimiento de la cadena de suministro con inteligencia artificial. Sus etiquetas inteligentes e inalámbricas y su plataforma avanzada de análisis y ejecución brindan actualizaciones sobre la ubicación en tiempo real, supervisión autónoma e información predictiva, de modo que las organizaciones pueden reducir los retrasos, optimizar la logística y proteger los envíos de alto valor. Habiéndose ganado la confianza de sectores como la aviación, la industria farmacéutica y la electrónica de consumo, Sensos está redefiniendo la forma en que las mercancías se trasladan a través de las cadenas de suministro globales más complejas. Las etiquetas inteligentes de Sensos se pueden adquirir en pedidos parciales en el sitio web de Textron Aviation Parts.

Acerca de Textron Aviation

Inspiramos la experiencia del vuelo. Durante más de 95 años, Textron Aviation Inc., una compañía de Textron Inc, ha potenciado nuestro talento colectivo a través de las marcas Beechcraft, Cessna y Hawker para diseñar y ofrecer la mejor experiencia de aviación a nuestros clientes. Con una gama que incluye desde reactores comerciales, turbohélices y pistones de alto rendimiento hasta productos para misiones especiales, entrenadores militares y defensa, Textron Aviation cuenta con la cartera de productos de aviación más versátil y completa del mundo y con una plantilla que ha producido más de la mitad de todos los aviones de aviación general del mundo. Clientes de más de 170 países confían en nuestro legendario rendimiento, confiabilidad y versatilidad, junto con nuestra red global de servicio al cliente de confianza, para un vuelo asequible y flexible. Para más información, visite www.txtav.com | www.defense.txtav.com | www.scorpionjet.com.

Acerca de Textron Inc.

Textron Inc. es una empresa multisectorial que aprovecha su red mundial de negocios aeronáuticos, de defensa, industriales y financieros para ofrecer a sus clientes soluciones y servicios innovadores. Textron es conocida en todo el mundo por sus potentes marcas como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO y Textron Systems. Para más información, visite: www.textron.com.

Algunas de las afirmaciones contenidas en este comunicado de prensa pueden proyectar ingresos o describir estrategias, objetivos, perspectivas u otras cuestiones no históricas; estas afirmaciones de carácter prospectivo son válidas únicamente en la fecha en que se realizan. No asumimos ninguna obligación de actualizarlas. Todas las afirmaciones están sujetas a riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y demás factores que pueden hacer que nuestros resultados reales difieran de forma sustancial de los expresados o implícitos en las declaraciones de carácter prospectivo.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

