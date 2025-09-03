Textron Aviation amplía su portafolio ProAdvantage con el lanzamiento de ProParts+ para la serie Cessna Citation 525

WICHITA, Kansas--(BUSINESS WIRE)--Textron Aviation Inc., una compañía de Textron Inc. (NYSE: TXT), anunció hoy una nueva incorporación a los programas de soporte líderes en la industria ProAdvantage de la compañía, diseñada específicamente para los operadores de la serie Cessna Citation 525. ProParts+ tiene sus bases en la reconocida trayectoria del programa ProParts y ofrece una cobertura ampliada para abordar prioridades fundamentales identificadas por los clientes y mejorar la previsibilidad operativa.









"La ampliación de nuestro portafolio ProAdvantage con ProParts+ refleja nuestra continua inversión en el soporte a largo plazo de la serie Citation 525", afirmó Brad White, vicepresidente senior de Distribución Global de Repuestos. "ProParts+ es una respuesta directa a la retroalimentación de los clientes. Diseñamos este programa para brindar mayor tranquilidad y valor al cubrir componentes y consumibles de alto costo que son más relevantes para nuestros operadores."

ProParts+ introduce varios beneficios nuevos para la serie 525, entre ellos:

Cobertura del tren de aterrizaje - Cobertura ampliada desde el soporte del pivote hacia abajo, incluyendo cierta protección contra la corrosión, así como componentes con y sin número de serie que normalmente están excluidos de la cobertura de ProParts. Esto puede incluir soportes de pivote, brazos de arrastre, ejes, amortiguadores oleoneumáticos, amortiguadores de shimmy, ruedas, actuadores, tuberías hidráulicas, mazos de cables y herrajes ubicados en los compartimientos del tren principal y del tren de nariz

Consumibles - Cobertura para artículos como ciertos compuestos inhibidores de corrosión (CIC) y kits de prueba de combustible

Cobertura de envío estándar - Incluida para las piezas cubiertas

Opción de rescisión contractual - Disponible para terminaciones anticipadas debido a la venta de la aeronave

El programa ProParts de Textron Aviation es una iniciativa ProAdvantage de costo fijo que simplifica la planificación del mantenimiento al cubrir los sistemas de la aeronave y las piezas de aviónica necesarias para el mantenimiento en línea, programado y no programado. Con pagos mensuales predecibles basados en las horas de vuelo reportadas, ProParts ayuda a los operadores a gestionar los gastos de manera constante mientras se benefician de piezas originales u autorizadas por el fabricante de equipo original (OEM).

ProParts+ ya está disponible para su suscripción y se ofrecerá junto con el programa ProParts existente. Los clientes pueden visitar el sitio web de ProAdvantage para obtener más información.

About Textron Aviation Parts



Textron Aviation ofrece disponibilidad de repuestos a nivel mundial y programas de servicio diseñados para reducir los costos de mantenimiento predecibles. Facilitamos cada pasos, desde la compra de repuestos hasta las reclamaciones de garantía y la gestión de los programas ProAdvantage. Textron Aviation Parts es reconocida por su inigualable red global, que cuenta con siete centros de distribución de repuestos, 17 tiendas y un portal de repuestos en línea de alcance mundial. Con más de 150 000 números de parte únicos y un equipo especializado de más de 600 profesionales, Textron Aviation Parts está plenamente equipada para atender las necesidades de repuestos de sus clientes en todo el mundo. Para obtener más información sobre la red global de repuestos de Textron Aviation, visite: https://ww2.txtav.com/Parts/.

Acerca de Textron Aviation



Inspiramos la travesía del vuelo. Por más de 95 años, Textron Aviation Inc., una compañía de Textron Inc., ha impulsado nuestro talento colectivo a través de las marcas Beechcraft, Cessna y Hawker para diseñar y entregar la mejor experiencia de aviación para nuestros clientes. Con un rango que incluye todo desde jets comerciales, turbohélices y pistones de alto rendimiento hasta misiones especiales, entrenamiento militar y productos de defensa, Textron Aviation tiene la gama de productos de aviación más versátil y completa del mundo y una fuerza de trabajo que ha producido más de la mitad de las aeronaves de aviación general del mundo. Clientes en más de 170 países confían en nuestro rendimiento legendario, fiabilidad y versatilidad, junto con nuestra confiable red global de atención al cliente, para conseguir vuelos asequibles y flexibles. Para más información, visite www.txtav.com | www.defense.txtav.com | www.scorpionjet.com.

Acerca de Textron Inc.



Textron Inc. es una empresa multisectorial que aprovecha su red mundial de negocios aeronáuticos, de defensa, industriales y financieros para ofrecer a sus clientes soluciones y servicios innovadores. Textron es conocida en todo el mundo por sus potentes marcas como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO y Textron Systems. Para más información, visite: www.textron.com.

Algunas de las afirmaciones contenidas en este comunicado de prensa pueden proyectar ingresos o describir estrategias, objetivos, perspectivas u otras cuestiones no históricas; estas afirmaciones de carácter prospectivo son válidas únicamente en la fecha en que se realizan. No asumimos ninguna obligación de actualizarlas. Todas las afirmaciones están sujetas a riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y demás factores que pueden hacer que nuestros resultados reales difieran de forma sustancial de los expresados o implícitos en las declaraciones de carácter prospectivo.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

