Textron Aviation amplía las soluciones de conectividad posventa para Cessna Citation Latitude ofreciendo Internet de alta velocidad Starlink

WICHITA, Kan.--(BUSINESS WIRE)--Textron Aviation Inc., una compañía de Textron Inc. (NYSE: TXT), anunció hoy una solución adicional de conectividad a Internet de alta velocidad para el Cessna Citation Latitude tras la emisión por parte de la Administración Federal de Aviación (FAA) del Certificado de Tipo Suplementario (STC) para la conectividad a Internet de alta velocidad Starlink. El STC de AeroMech utiliza la constelación de satélites de órbita terrestre baja (LEO) de Starlink para proporcionar una conectividad más fiable en tierra, agua y zonas remotas, donde el Wi-Fi tradicional a bordo podría no tener cobertura.









“Con la conectividad Starlink ahora disponible como actualización, los clientes del Citation Latitude pueden disfrutar de una experiencia de vuelo cómoda y de alta velocidad que los mantiene conectados en más destinos”, afirmó Brian Rohloff, vicepresidente sénior de Atención al Cliente. “Esta mejora refleja nuestro compromiso con la innovación y consolida la reputación del Latitude como el avión de negocios mediano con más entregas del mundo, reconocido por su excepcional rendimiento y comodidad en la cabina”.

Los clientes pueden programar la actualización para su instalación en los Centros de Servicio Textron Aviation de Norteamérica e internacionales. El STC de AeroMech utiliza un kit de aviación Starlink, que consta de una terminal aeronáutica (antena), una fuente de alimentación (PSU), puntos de acceso inalámbrico (WAP) y cableado, y solo requiere la entrada de alimentación de la aeronave. Obtenga más información sobre la actualización aquí.

Acerca del servicio Textron Aviation

Textron Aviation, a través de sus marcas Beechcraft y Cessna, es reconocida por su inigualable red de servicios de alcance mundial dedicado al soporte del ciclo de vida completo. Además de su amplia presencia como propiedad de la empresa, los clientes de aviones y turbohélices de Textron Aviation tienen acceso a una red mundial de más de 300 instalaciones de servicio autorizadas. Textron Aviation también ofrece un programa de asistencia móvil que incluye más de 40 unidades de servicio móviles, técnicos de servicio y asistencia en el lugar Para obtener más información sobre los programas de servicio de Textron Aviation, visite http://txtav.com/en/service.

Acerca de Textron Aviation

Inspiramos la experiencia del vuelo. Durante más de 95 años, Textron Aviation Inc., una compañía de Textron Inc., ha potenciado nuestro talento colectivo a través de las marcas Beechcraft, Cessna y Hawker para diseñar y ofrecer la mejor experiencia de aviación a nuestros clientes. Con una gama que incluye desde reactores de negocios, turbohélices y pistones de alto rendimiento hasta productos para misiones especiales, entrenadores militares y defensa, Textron Aviation cuenta con la cartera de productos de aviación más versátil y completa del mundo y con una plantilla que ha producido más de la mitad de todos los aviones de aviación general del mundo. Clientes de más de 170 países confían en nuestro legendario rendimiento, confiabilidad y versatilidad, junto con nuestra red global de servicio al cliente de confianza, para un vuelo asequible y flexible.

Para más información, visite www.txtav.com | www.defense.txtav.com | www.scorpionjet.com.

Acerca de Textron Inc.

Textron Inc. es una empresa multisectorial que aprovecha su red mundial de negocios aeronáuticos, de defensa, industriales y financieros para ofrecer a sus clientes soluciones y servicios innovadores. Textron es conocida en todo el mundo por sus potentes marcas como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO y Textron Systems. Para más información, visite: www.textron.com.

Acerca de Starlink

Starlink ofrece Internet de alta velocidad y baja latencia a usuarios de todo el mundo. Siendo la primera y mayor constelación de satélites del mundo que utiliza una órbita terrestre baja, la compañía ofrece Internet de banda ancha compatible con streaming, juegos en línea, videollamadas y mucho más. Starlink está diseñado y es operado por SpaceX. Como proveedor líder mundial de servicios de lanzamiento, SpaceX aprovecha su amplia experiencia tanto en naves espaciales como en operaciones en órbita para implementar el sistema de Internet de banda ancha más avanzado del mundo. Vea más información en www.starlink.com. Siga a Starlink en X: https://x.com/Starlink.

Algunas declaraciones contenidas en este comunicado de prensa son declaraciones prospectivas que pueden proyectar ingresos o describir estrategias, objetivos, perspectivas u otras cuestiones no históricas; estas declaraciones son válidas únicamente en la fecha en que se realizan, y no asumimos ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna de dichas previsiones. Estas declaraciones están sujetas a riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y demás factores que pueden hacer que nuestros resultados reales difieran de forma sustancial de los expresados o implícitos en dichas declaraciones prospectivas.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

