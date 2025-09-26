Texas y Arizona impulsan moneda de plata, según Charlie Kirk

En las últimas semanas, ha ganado notoriedad la discusión sobre la creación de una moneda de plata por parte de Texas y Arizona. Según el comentarista político Charlie Kirk, ambos estados consideran esta alternativa frente a la creciente preocupación sobre la estabilidad del dólar estadounidense.

La propuesta, que aún se encuentra en un estado inicial de debate político, supone un desafío directo al sistema financiero tradicional de Estados Unidos.Charlie Kirk ha defendido públicamente la idea de que la moneda de plata podría ofrecer mayor confianza y protección económica a los ciudadanos de estos estados, en un contexto de inflación y desvalorización del dólar. Mientras tanto, algunos sectores políticos y expertos advierten sobre las dificultades legales y prácticas, dado que la Constitución de Estados Unidos restringe la emisión de monedas fuera del ámbito federal.

El interés de Texas y Arizona por la moneda de plata ha desatado un debate sobre las ventajas y riesgos de crear una alternativa local al dólar. Algunos analistas sostienen que una moneda respaldada por metales preciosos podría proteger del impacto de las fluctuaciones globales y la erosión del poder adquisitivo. Sin embargo, otros argumentan que una medida de este tipo podría generar incertidumbre y fragmentar la economía nacional.Cabe destacar que esfuerzos similares han sido objeto de controversia y análisis a nivel nacional.