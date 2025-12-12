Texas Card House organizará el World Series of Poker® Circuit en 2026

Una asociación exclusiva llevará por primera vez el World Series of Poker a Texas.









AUSTIN, Texas--(BUSINESS WIRE)--El World Series of Poker (WSOP) ha anunciado que Texas se sumará a sus filas exclusivas como parada oficial del Circuit Tour 2026 por primera vez en la historia. Mediante una asociación exclusiva con Texas Card House, el emblemático Circuito WSOP se realizará en Austin, en TCH Social, del 23 de abril al 4 de mayo de 2026. TCH Social es uno de los locales emblemáticos de la empresa con sede en Texas, que cuenta con hasta 70 mesas de póquer, un restaurante con servicio completo, cócteles artesanales y un ambiente de lujo.

Durante el evento, Texas pasará a ser el centro del universo del póquer profesional. Los jugadores de todo el mundo competirán en el Texas Card House de Austin para hacerse con el anillo del campeonato del WSOP Circuit, premios enormes y un lugar en la historia del póquer en este primer evento de WSOP en Texas. Los espectadores y aficionados podrán disfrutar de la emoción de las altas apuestas, una competición de nivel mundial y un ambiente que solo Texas puede ofrecer.

"Texas Card House le ha dedicado más de una década a crear una de las comunidades de póquer más prestigiosas y emocionantes del mundo", aseguró Ryan Crow, director general de Texas Card House. "La oportunidad de organizar la primera parada del WSOP Circuit en la historia de Texas es mucho más que un evento: es una celebración de cada jugador, cada crupier, cada partida y cada momento que ha hecho legendario al póquer de Texas. Estoy encantado de que el Texas Hold'em vuelva a casa, a Texas, a una escala tan grande".

Desde 2014, Texas Card House se convirtió en un sinónimo de ofrecer una experiencia de póquer sin igual a jugadores de todos los niveles. Texas Card House ha redefinido lo que el póquer debe ser: innovador, acogedor, competitivo y singularmente tejano. Texas Card House dispone de seis sedes en Texas (Austin, Dallas, Las Colinas, Houston, Spring y el Valle del Río Grande), todas ellas reconocidas por su servicio de primera categoría, sus torneos de primer nivel y su sólida cultura impulsada por la comunidad.

Esta asociación histórica con WSOP es la siguiente evolución que pone el foco mundial en la pasión y el poder de la cultura del póquer de Texas. En breve se darán a conocer más detalles sobre la asociación, el calendario de eventos y la alineación de anillos.

AVISO A LA PRENSA: Ryan Crow, director general de Texas Card House, está disponible para coordinar entrevistas con la prensa.

Acerca de Texas Card House

Fundada en 2014, Texas Card House se ha convertido en una de las marcas de póquer más influyentes de Estados Unidos, reconocida por su servicio de primera categoría, sus torneos de primer nivel y su cultura impulsada por la comunidad. Con diversas sedes en todo el estado, Texas Card House sigue elevando y redefiniendo el póquer de Texas.

Acerca de the World Series of Poker® Circuit

WSOP Circuit es una serie mundial de torneos de póquer de élite que otorga los codiciados anillos del WSOP Circuit y cuenta con paradas competitivas a lo largo y a lo ancho de Estados Unidos y en todo el mundo. Siendo una de las marcas más reconocidas del sector, el WSOP Circuit les ofrece a los jugadores un camino directo hacia la grandeza del póquer.

