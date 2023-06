Término HSH deshumaniza a gays y bisexuales dice la Red GayLatino

Asunción, Paraguay / Ciudad de México–(BUSINESS WIRE)–El término Hombres que tienen Sexo con Hombres referido como “HSH” fue desarrollado a finales de los 80s y principios de los 90s como un identificador epidemiológico de una práctica sexual asociada a la infección por VIH/SIDA; sin embargo, se empezó a generalizar para incluir a hombres gays, bisexuales, transexuales y a todos los que han sido asignados como hombres al nacer y que tuvieran sexo con otros hombres, se identificasen o no como gays, bisexuales o trans.

El problema es que los únicos recursos públicos o internacionales a los que las organizaciones LGBT podían acceder en esos tiempos eran los asociados al VIH/SIDA. Se empezó a hacer más frecuente que en toda Latinoamérica y en los países en desarrollo, en los sectores de salud y en los servicios médicos, ya no se hablase de hombres gays y bisexuales sino solamente sobre HSH, es decir se les identificaba con su práctica sexual y no con su identidad o su autoidentificación.

Las primeras en movilizarse para salirse de ese término fueron las mujeres trans -si se identifican como mujeres no podían identificarse dentro del término de “hombres que tienen sexo con hombres” o HSH, por lo tanto los organismos internacionales y varios gobiernos aceptaron que para cuestiones de VIH no se les podía considerar dentro de la categoría de HSH. “Esa inconformidad fue exitosa” señala Simón Cazal, co-fundador de la organización SOMOSGAY de Paraguay y Secretario Regional de la Red GayLatino, la red más grande de líderes gay de Latinoamérica. Simón agrega “ahora es tiempo que los hombres gays y bisexuales aboguemos por deshacernos del término HSH; nos ha costado mucho trabajo, esfuerzo, sufrimiento y muertes el poder lograr que se nos humanice como hombres gays y bisexuales y no solo como un acto sexual, como para aceptar que el término internacional HSH nos vuelva a deshumanizar en nuestros territorios.”

“En nuestro cotidiano nos reconocemos como gays o bisexuales, no nos autoidentificamos como HSH” señala Ronald Céspedes, boliviano, y presidente del Comité Ejecutivo de GayLatino, y agrega, “por lo que es un despropósito impuesto señalarnos únicamente por nuestra práctica sexual en lugar de nuestra forma de identidad y desarrollo integral de la personalidad, reforzando con ello la homofobia y bifobia social, cultural y jurídica”*

La Red GayLatino ha decidido lanzar una campaña para que en todos los documentos de la Red, así como en los documentos de las organizaciones de todos sus miembros afiliados, se elimine el término HSH y se sustituya por hombres gays y bisexuales; así mismo se demandará a las agencias internacionales que en Latinoamérica dejen de utilizar el término HSH y se refieran a nosotros como hombres gays y bisexuales.

El Dr. Jorge Saavedra, mexicano, Director Ejecutivo del Instituto AHF de Salud Pública Global y miembro de la Red GayLatino señala “ya hay otro término acuñado por las agencias internacionales que trabajan el tema de VIH/SIDA a nivel mundial y es el de ‘Poblaciones Clave’ que incorpora, frecuentemente sin nombrarlos, a los grupos anteriormente considerados como HSH, es decir al escribir documentos internacionales solo hacen referencia a ‘Poblaciones Clave’ con lo cual se logra una doble invisibilización de los hombres gays y bisexuales.” Por su parte AHF, la organización de VIH más grande del mundo con presencia en más de 45 países, ha decidido dar apoyo a GayLatino para esta campaña.

“Es una batalla que seguro ganaremos porque somos humanos, gays, bisexuales y no dejaremos de existir”, concluyó Simón Cazal.

