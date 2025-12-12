Teresa de Calcuta, la mujer que logró desafiar el catolicismo y fundó su propia orden 

La nueva película sobre Teresa de Calcuta llega para mostrar una faceta poco conocida de la famosa figura religiosa.

Bajo el título “Teresa de Calcuta: una santa imperfecta”, el documental, dirigido por Kamal Musale y estrenado recientemente, ahonda en los aspectos más humanos y complejos de la Madre Teresa, considerada por muchos como un ícono de la caridad y la compasión.

Una visión diferente de la Madre Teresa



A diferencia de las representaciones tradicionales, esta nueva producción busca narrar no solo el compromiso social y espiritual de la Madre Teresa, sino también los momentos difíciles y cuestionables de su vida.

El documental ofrece testimonios, imágenes inéditas y análisis de expertos para reconstruir la biografía de Teresa de Calcuta más allá de la santidad oficial.

El retrato matiza la imagen de la santa al mostrar sus dudas, luchas internas y decisiones polémicas durante su trabajo en la India, especialmente en la ciudad de Calcuta.

Esto ofrece una oportunidad para que el público latinoamericano reflexione sobre la reputación de figuras históricas y el papel de los medios en su construcción.