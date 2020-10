Téofimo López hijo de inmigrantes hondureños, el nuevo campeón mundial indiscutible de peso ligero

Con solo 23 años, Teófimo López, hijo de inmigrantes hondureños se convirtió en el campeón indiscutible de peso ligero del mundo al ganarle al ucraniano Vasiliy Lomachenko en 12 tensas rondas dentro del MGM Grand Conference Center en Las Vegas el sábado por la noche.

López se convierte en el peleador más joven en convertirse en campeón de cuatro cinturones desde que se fundó la OMB en 1988.

Después de un buen comienzo, López superó a Lomachenko para ganar con puntuaciones de 116-112, 119-109 y 117-111.

La pelea fue dominada temprano por el boxeo de López, quien controló el centro del ring usando su mano izquierda, y luego golpeando a Lomachenko con golpes al cuerpo bien colocados que hicieron retroceder al boxeador ucraniano.

López (16-0, 12 KOs) obtuvo una gran ventaja en las tarjetas de los jueces, ya que pudo neutralizar los movimientos de Lomachenko (14-2, 10) detrás de ese jab. Durante la mayor parte de la primera mitad de la pelea, Lomachenko simplemente se movió alrededor del ring e hizo muy poco a la ofensiva. Estaba claro que la perspicacia técnica y el aplomo de López estaban muy subestimados.

Sin embargo, Lomachenko no se rindió, cuando la pelea entró en las últimas etapas, Lomachenko, sintiendo que estaba atrás, comenzó a aumentar la presión y comenzó a cerrar la brecha con López. Lo golpeó con rápidos izquierdazos.

Pero López necesitaba una en la duodécima y última ronda, mantuvo la presión y movió la mano, conectando varios golpes de poder significativos que detuvieron a Lomachenko en seco. Solo un choque de cabezas que causó un corte en el ojo izquierdo de López detuvo la avalancha de golpes.

“Soy un luchador”, dijo López después de la pelea por el 12 ° asalto. “Tengo que profundizar. Sabía que vendría. No sabía si lo tenían en las tarjetas de puntuación o no, y me encanta pelear. También puedo golpear. No me importa, hombre. Yo Tomaré uno para dar uno. Eso es lo que hace un verdadero campeón. Encuentro la manera de ganar “.

