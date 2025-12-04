Tenso conteo electoral en Honduras genera incertidumbre nacional: Asfura aventaja a Nasralla

El conteo electoral en Honduras se ha convertido en el centro de la atención nacional e internacional, tras un cierre sumamente ajustado entre los candidatos presidenciales Nasry Asfura y Salvador Nasralla.

La jornada de este proceso democrático, vital para la futura gobernabilidad del país, sigue desarrollándose en medio de tensión y expectación ciudadana.

La palabra clave “conteo electoral en Honduras” resuena en todas las conversaciones y medios, ya que la mínima diferencia entre los aspirantes no permite anticipar quién será el próximo presidente.

Según reportes oficiales del Tribunal Supremo Electoral de Honduras, el escrutinio avanza lento, mientras sectores de la población exigen transparencia absoluta y garantías de respeto a la voluntad popular.

Competencia voto a voto y alta expectación

Conforme avanza el conteo de actas, la distancia entre Nasry Asfura y Salvador Nasralla parece reducirse con cada actualización, generando especulaciones y reacciones de partidarios en todo el territorio hondureño.

Diversos analistas políticos han señalado posibles escenarios de protesta o inestabilidad si la transparencia no se mantiene durante todo el proceso.

En elecciones pasadas, situaciones similares han generado preocupación tanto dentro como fuera del país. Por ello, organismos internacionales observan cuidadosamente el desarrollo del conteo electoral, instando a todas las partes a respetar los resultados y mantener la calma.