Tener hijos después de los 40 deja de ser excepción y marca un récord en EEUU

Cada vez más personas en Estados Unidos están optando por formar una familia después de los 40 años, una decisión que hasta hace poco era considerada poco común. Nuevos datos federales confirman que esta tendencia no solo se ha consolidado, sino que ha marcado un hito histórico.

Un informe publicado en abril de 2025 por el Centro Nacional de Estadísticas de Salud (NCHS), dependiente de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), revela que la tasa de nacimientos en personas de 40 años o más superó por primera vez a la de los adolescentes. Este cambio refleja una transformación profunda en la manera en que los estadounidenses conciben la maternidad, la paternidad y la planificación familiar.

Aunque la tasa general de natalidad en Estados Unidos continúa en descenso —con una caída del 14 % en el número de nacimientos entre 1990 y 2023—, el grupo de padres mayores muestra un crecimiento sostenido. En 2023, el promedio de hijos por familia fue de 1,62, una cifra inferior a la registrada en años anteriores. Sin embargo, los nacimientos entre personas de 35 a 39 años aumentaron un 71 % desde 1990, mientras que en el grupo de 40 a 44 años el incremento fue aún más pronunciado, con un alza del 127 %.

Especialistas señalan que este fenómeno responde a múltiples factores. Los avances en la medicina reproductiva, como la fertilización in vitro y la congelación de óvulos, han ampliado las posibilidades de concebir a edades más avanzadas. A ello se suman razones económicas, como la necesidad de alcanzar estabilidad financiera antes de asumir la crianza, en un contexto de altos costos de vivienda y cuidado infantil.

Asimismo, muchos padres afirman que esperar les permitió alcanzar una mayor madurez emocional. La preparación psicológica, el autoconocimiento y la priorización del bienestar personal son elementos que hoy influyen de forma decisiva en la decisión de tener hijos más tarde.

Este cambio generacional evidencia una redefinición del concepto de “momento ideal” para formar una familia, impulsada por avances científicos, transformaciones sociales y nuevas prioridades de vida.