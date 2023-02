Tenemos siete sentidos y los que no conocemos son los más importantes

Las enseñanzas sobre los sentidos que miles de personas conocemos no son tan verídicas; el ser humano tiene siete sentidos y los dos que no conocemos son los más importantes.

Por sorprendente que parezca, existe el sentido de la interocepción y el sentido de propiocepción. Nombres que mucho no habíamos leído.

Generalmente se conoce el sentido de la vista, oído, olfato, gusto y tacto, cinco en total.

“Estos no son los únicos, hay otros dos”, dijo la neurocientífica, Nazareth Castellanos sobre los siete sentidos que dominan el cuerpo humano.

Destacó que la interocepción y la propiocepción son mucho más importantes que el olfato, el oído, el tacto, el gusto y la vista.

Aunque no era desconocido para los investigadores se han tomado a la tarea de explicar en qué consisten.

La interocepción es la que ayuda al ser humano a percibir el estado interno del organismo aportando información sobre el funcionamiento o disfunción de las vísceras y órganos internos.

“Se trata de un sentido que no ayuda a mantener la homeostasis o equilibrio corporal… Esto significa que podemos percibir que estamos heridos, que algo no vs bien en nuestro organismo”.

Este sentido es el que se encarga de avisarnos que necesitamos beber agua, comer y la excitación sexual.

Por su parte, la propiocepción, uno de los siete sentidos y calificado entre los más importantes se encarga de la percepción de los músculos, articulaciones, tendones y el aparato vestibular.

“Son los receptores y nervios que componen que componen la propiacepción. La disfunción de este sistema está relacionada con mantener la coordinación con las manos, mantener la cabeza y el cuerpo erguidos”.

Nazareth Castellanos indicó que la importancia de conocer los otros dos sentidos es que la neurociencia los reconoce.

El descubrimiento de los siete sentidos se dijo en 1952. El hallazgo fue que “el cerebro da más importancia a unas partes del cuerpo que a otras, y a lo que el cerebro da más importancia de todo el cuerpo es la cara, las manos y la curvatura del cuerpo”.