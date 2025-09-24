Noticias

Tendencia de hielo en bañeras preocupa por riesgos a la salud

La tendencia de inmersión en bañeras con hielo genera preocupación por altos riesgos a la salud, alertan expertos. Conoce los detalles y advertencias.

  • Karla Alvarez | 24-09-2025.7:00 pm.

En los últimos meses, la tendencia de inmersión en bañeras con hielo se ha vuelto viral en redes sociales, sobre todo debido a su difusión por parte de influencers. Aunque muchos promueven sus supuestos beneficios físicos y mentales, expertos señalan que esta práctica puede acarrear importantes riesgos a la salud, especialmente cuando se realiza sin supervisión o conocimiento adecuado.

La popularidad de los baños de hielo ha crecido entre jóvenes y adultos en América Latina, presentándose como un remedio eficaz contra el estrés e incluso el dolor muscular. Sin embargo, múltiples especialistas advierten que los descuidos en la práctica pueden provocar efectos adversos como hipotermia, alteraciones cardíacas, e incluso desmayos o lesiones graves.

Aunque los defensores argumentan que el baño de hielo puede beneficiar la circulación y el ánimo, expertos en salud aclaran que no hay suficiente evidencia sobre sus supuestos efectos positivos y que los riesgos superan a los posibles beneficios para la mayoría de la población.

Además, señalan que quienes padecen enfermedades cardíacas o problemas respiratorios deberían evitar esta moda.La tendencia también está generando debate ético por el papel de los influencers, que alientan a miles de seguidores a probar estos retos virales, sin informar de los peligros asociados. Algunos países, como Estados Unidos, ya han registrado accidentes tras imitar estos contenidos.

