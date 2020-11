TELUS International anuncia acuerdo para la adquisición de Lionbridge AI

La adquisición apoya la evolución de la estrategia de transformación digital de TELUS International

Mejora la capacidad de TELUS International para ayudar a las principales marcas de tecnología globales que desarrollan la próxima generación de inteligencia artificial (IA)

LAS VEGAS–(BUSINESS WIRE)–TELUS International, un innovador en experiencia digital del cliente (CX) que diseña, construye y ofrece soluciones de próxima generación para marcas globales y revolucionarias, ha anunciado que ha firmado un acuerdo para la adquisición de Lionbridge AI, un proveedor global líder en el mercado de datos de entrenamiento cooperativos y soluciones de plataformas de anotación utilizadas en el desarrollo de algoritmos de IA para potenciar el aprendizaje automático. La adquisición tendrá un precio de compra de aproximadamente 935 millones de dólares estadounidenses (unos 1.200 millones de dólares canadienses) y está sujeto a los ajustes de cierre habituales. La transacción se cerrará previsiblemente el 31 de diciembre de 2020. TELUS Corporation ha publicado un comunicado de prensa donde ofrece más información sobre la adquisición propuesta.





“Estamos emocionados de dar la bienvenida a todo el equipo de Lionbridge IA a nuestra familia de TELUS Internacional. La incorporación de sus capacidades de anotación de datos líderes en la industria a nuestro conjunto de soluciones digitales de próxima generación ayudará a la expansión de nuestras ofertas de servicios globales y a nuestra penetración en el mercado de servicios de la nueva economía, de rápido crecimiento, a medida que continuamos avanzando en nuestra estrategia de transformación digital”, señala Jeff Puritt, presidente y CEO de TELUS International. “Como equipo y compañía unificados, estaremos posicionados para satisfacer las necesidades integrales de los hiperescaladores tecnológicos y de los revolucionadores de la industria de hoy en día que están concebiendo la próxima generación de sistemas de aprendizaje automático y de IA para desarrollar productos y servicios más inteligentes y ofrecer experiencias excepcionales a los clientes”, añade.

Como división de Lionbridge Technologies, Inc., una empresa privada con más de 20 años de experiencia en la industria, Lionbridge AI es uno de los dos únicos proveedores de servicios de datos de entrenamiento y anotación de datos a escala global en el mundo. La anotación de datos es el proceso esencial de etiquetar datos para hacerlos utilizables para los sistemas de IA, y Lionbridge AI anota datos en texto, imágenes, vídeos y audio en más de 300 idiomas y dialectos para algunas de las mayores empresas de tecnología del mundo en medios sociales, búsqueda, venta al por menor y móviles. Con sede en Waltham (Massachusetts), Lionbridge AI cuenta con más de 750 empleados que trabajan en países de todo el mundo, incluidos EE.UU., Irlanda, Finlandia, India, Reino Unido, Japón, Dinamarca, Costa Rica y Corea del Sur. Lionbridge AI también ha desarrollado una plataforma patentada de anotación de datos que se utiliza en combinación con una comunidad de más de un millón de anotadores profesionales, lingüistas cualificados y hablantes nativos de idiomas en los seis continentes. Existen entre 30.000 y 50.000 miembros de esta avanzada comunidad de colaboradores globales desplegados en cualquier momento.

“Estamos encantados de unirnos al equipo de TELUS International, ya que compartimos un compromiso similar de innovación para nuestros clientes y un enfoque en nuestra gente que consideramos expertos únicos en nuestra industria y una fuente sostenible de ventaja competitiva”, comenta Ed Jay, presidente de Lionbridge AI. “Estamos deseando trabajar con TELUS International para seguir ofreciendo los datos y la plataforma de entrenamiento de IA más valiosos para nuestros clientes y para aprovechar la escala y el impulso que hemos logrado a través de nuestra multitud de colaboradores que abarcan diversos idiomas, culturas y geografías”, añade.

“Con la nueva normalidad tras la COVID y mientras muchos expertos esperan que las iniciativas de digitalización se aceleren aún más, creemos que la demanda del mercado de servicios de anotación de datos para apoyar este aumento de la inversión en la IA y en el aprendizaje automático, también se verá beneficiada de estas condiciones”, continua Puritt. “El anuncio de hoy con Lionbridge IA es un testimonio más del compromiso de TELUS International de seguir aumentando la amplitud y el alcance de las soluciones de vanguardia que ofrecemos para satisfacer las necesidades cambiantes de las valiosas marcas con las que nos asociamos en la actualidad y en el futuro”, concluye.

Acerca de TELUS International

TELUS International diseña, construye y ofrece soluciones digitales de última generación para mejorar la experiencia del cliente (Customer Experience, CX) para marcas rompedoras y globales. Los servicios de la empresa respaldan el ciclo de vida completo de los viajes de transformación digital de sus clientes y les permiten adoptar más rápidamente las tecnologías digitales de última generación para obtener mejores resultados comerciales. Las soluciones y capacidades integradas de TELUS International abarcan la estrategia digital, la innovación, la consultoría y el diseño, la transformación digital y las soluciones de ciclo de vida de TI, y las soluciones CX de omnicanal que incluyen la moderación de contenidos, soluciones de confianza y seguridad y otras soluciones gestionadas. Al participar en todas las etapas del crecimiento empresarial, TELUS International se asocia con algunas de las marcas más rompedoras del mundo a través de verticales sectoriales de alto crecimiento, entre las que se incluyen la tecnología y los juegos, las comunicaciones y los medios de comunicación, el comercio electrónico, las fintech, la salud, los viajes y la hostelería. Más información en: telusinternational.com.

Acerca de TELUS

TELUS (TSX: T, NYSE: TU) es una empresa de tecnología de la información y las comunicaciones dinámica y líder mundial, con unos ingresos anuales de 15.400 millones de dólares canadienses y 15 millones de conexiones de clientes que abarcan soluciones inalámbricas, de datos, voz, IP, televisión, ocio, vídeo y seguridad. En Telius, aprovechamos el potencial de nuestra tecnología líder a escala mundial para lograr resultados humanos destacables. Nuestro compromiso de larga duración de poner a nuestros clientes en primer lugar impulsa todos los aspectos de nuestro negocio, lo que nos convierte en líderes indiscutibles en excelencia y fidelidad en el servicio al cliente. TELUS Health es el mayor proveedor de TI en el ámbito sanitario de Canadá, y TELUS International ofrece las soluciones de procesos empresariales más innovadoras a algunas de las marcas más establecidas del mundo.

Impulsados por nuestro apasionado propósito social de conectar a todos los canadienses para siempre, nuestra filosofía profundamente significativa y duradera de dar donde vivimos ha inspirado a los miembros de nuestro equipo y a los jubilados a contribuir con más de 736 millones de dólares canadienses y 1,4 millones de días de servicio desde el año 2000. Esta generosidad y un voluntariado sin precedentes han hecho de TELUS la empresa más generosa del mundo.

Para más información sobre TELUS, visite telus.com, síganos @TELUSNews en Twitter y @Darren_Entwistle en Instagram.

Acerca de Baring Private Equity Asia

Baring Private Equity Asia (BPEA) es una de las firmas de inversión alternativas privadas más grandes y establecidas en Asia, con más de 21.000 millones de dólares estadounidenses en activos gestionados. La firma cuenta con un programa de inversiones de capital riesgo que patrocina adquisiciones y proporciona capital de crecimiento a las empresas para la expansión o adquisiciones, con especial atención en la región de Asia Pacífico e invierte en compañías a escala mundial que pueden beneficiarse de una mayor expansión en la región de Asia Pacífico. BPEA también administra fondos dedicados a los bienes raíces y al crédito privado. La firma cuenta con 23 años de historia y más de 190 empleados ubicados en oficinas de Hong Kong, China, India, Japón, Singapur, Australia y Estados Unidos. BPEA cuenta actualmente con más de 39 compañías de cartera activas en toda Asia con un total de 230.000 empleados y unas ventas de aproximadamente 32.000 millones de dólares.

Declaraciones a futuro:

Este comunicado de prensa contiene declaraciones sobre eventos futuros esperados, incluyendo declaraciones relacionadas con la adquisición prevista de Lionbridge AI por TELUS International, el momento esperado de la transacción, los beneficios previstos de la transacción y los planes para su integración. Por su naturaleza, las declaraciones prospectivas requieren que TELUS haga suposiciones y predicciones y están sujetas a riesgos e incertidumbres inherentes. No se puede asegurar que la adquisición se complete como se espera o según los términos y condiciones descritos en este comunicado de prensa, que se obtendrán las aprobaciones reglamentarias necesarias, o que los resultados financieros esperados o los beneficios previstos de la transacción se consigan o que TELUS International complete una OPI dentro de los plazos previstos o no se complete en absoluto. Existe un riesgo significativo de que las declaraciones a futuro no resulten ser exactas. Las declaraciones a futuro contenidas en este comunicado de prensa describen nuestras expectativas a la fecha de esta nota y, en consecuencia, están sujetas a cambios transcurrida dicha fecha. Se advierte a los lectores que no deben depositar una confianza indebida en las declaraciones a futuro, ya que una serie de factores podrían hacer que los eventos futuros reales difieran materialmente de los expresados en las declaraciones a futuro. Por consiguiente, este comunicado de prensa está sujeto a la exención de responsabilidad y está calificado por las suposiciones, calificaciones y factores de riesgo a los que se hace referencia en la discusión y el análisis del equipo directivo correspondiente al tercer trimestre de 2020 y en el informe anual de 2019 de TELUS, así como en otros documentos de divulgación pública de TELUS y en las presentaciones ante las comisiones de valores en Canadá (en SEDAR en sedar.com) y en Estados Unidos (en EDGAR en sec.gov). Con excepción de lo requerido por la ley, TELUS renuncia a cualquier intención u obligación de actualizar o revisar estas declaraciones a futuro.

