TELEVISAUNIVISIÓN RETIRA SU PROGRAMACIÓN EN ESPAÑOL DE FUBO IMPACTANDO A MILES DE CONSUMIDORES HISPANOS

Miles de consumidores de habla hispana en los EE.UU. han perdido acceso a las noticias locales y climáticas, que brindan información vital y que afectan a sus comunidades,como resultado de que TelevisaUnivision retirara su programación de Fubo. Este desafortunado desenlace es el resultado de que TelevisaUnivision se ha negado a ofrecer lo que creemos que son tarifas justas y competitivas.

Fubo ha hecho esfuerzos considerables y ha ofrecido opciones para renovar nuestro acuerdo de contenido de larga duración con TelevisaUnivision y sus canales afiliados. Sin embargo, TelevisaUnivision nos presentó un nuevo contrato con una nueva reestructuración de los términos que aumentaría los precios en un 25% para nuestros suscriptores. Además, las prácticas injustas de distribución que lleva a agrupar canales y contenido de TelevisaUnivision, exigen que los suscriptores de Fubo compren todos sus canales, incluidos los canales que no ven.

TelevisaUnivision, el mayor proveedor de contenido en español en los EE.UU., está intentando usar su poder dominante en el mercado para obligar a Fubo a pagar precios más altos, lo que daría como resultado que nuestros suscriptores de habla hispana tuvieran que pagar significativamente más para recibir las noticias locales y climáticas de gran relevancia, así como la programación deportiva y de entretenimiento popular, en español. TelevisaUnivision abusa aún más de nuestros clientes hispanos que aman los deportes: para obtener todo el contenido deportivo que ofrece TelevisaUnivision, los suscriptores de Fubo aún tienen que pagar por separado Vix+.

Como siempre, la misión de Fubo es ofrecer una selección que lidere con contenido premium de deportes, noticias y entretenimiento y al mismo tiempo brinde valor. No podemos aceptar las condiciones de TelevisaUnivision en nombre de nuestros clientes o inversionistas.

Fubo sigue abierto a negociar un nuevo acuerdo de contenido con TelevisaUnivision, pero éste debe ser justo y equitativo para nuestros suscriptores. Eso incluye acceder a contenido en español en nuestro plan latino a un costo competitivo.

Fubo siempre se ha dedicado a servir a la comunidad hispana y estamos orgullosos de ofrecer un plan sólido con la programación en español más vista al precio más bajo, en comparación con otras plataformas de transmisión de TV en vivo. Todavía ofrecemos contenido en español para disfrutar en Fubo, incluidas cadenas como beIN Sports Español, Canela, Centroamerica TV, Cine Latino, Cine Sony Television, ESPN Deportes, Estrella, Estrella News, Euronews Español, FILMEX, FOX Deportes, Fubo Latino, Gol. TV Español, Nat Geo Mundo, Noticias Telemundo Ahora, Nuestra Tele, Tastemade en Español, Telefe, Telemundo Acción, Todo Cine, Tr3s, TyC Sports y WAPA.

Acerca de Fubo

Con la misión global de agregar lo mejor de la televisión, incluido contenido premium de deportes, noticias y entretenimiento, a través de una única aplicación, FuboTV Inc. (d/b/a Fubo) (NYSE: FUBO) pretende trascender el modelo de televisión actual en la industria. La Compañía opera Fubo en EE. UU., Canadá, España y Molotov en Francia.

En los EE. UU., Fubo es un producto que sustituye a la televisión por cable y que prioriza los deportes y agrega más de 400 canales de deportes, noticias y entretenimiento en vivo y es la única plataforma de transmisión de TV en vivo con todos los canales de deportes calificados por Nielsen (fuente: Nielsen Total Viewers, 2023). Aprovechando la plataforma tecnológica y de datos patentada de Fubo y optimizada para la audiencia de deportes y televisión en vivo, los suscriptores pueden interactuar con el contenido que están viendo a través de una experiencia de transmisión intuitiva y personalizada. Fue el primer MVPD virtual en lanzar streaming 4K y MultiView, lo que hizo años antes que sus competidores, así como el Instant Headlines, una función de IA, única en su clase, que genera temas de noticias contextuales a medida que se informa en vivo.

Aprende más en https://fubo.tv

