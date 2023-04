TelevisaUnivision informará sobre los resultados del primer trimestre de 2023 el martes, 25 de abril

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–TelevisaUnivision anunció hoy que informará sobre los resultados financieros del primer trimestre de 2023 el martes, 25 de abril de 2023. La empresa realizará una conferencia telefónica para conversar sobre estos resultados a las 10:00 a.m. ET / 7:00 a.m. del mismo día.

La llamada estará disponible vía transmisión en vivo (webcast) y la retransmisión de la llamada estará disponible en investors.televisaunivision.com. La llamada también estará accesible marcando (800) 225-9448 (dentro de EE. UU.) o (203) 518-9708 (fuera de EE. UU.).

Acerca de TelevisaUnivision

TelevisaUnivision es la empresa de medios de comunicación en idioma español líder en el mundo. TelevisaUnivision, impulsada por la biblioteca más grande de contenido propio en idioma español y capacidades de producción prolíficas, es la principal productora de contenido original en español en las áreas de noticias, deportes y entretenimiento. Este contenido original impulsa las plataformas de TelevisaUnivision, que incluyen las redes de difusión líderes en el mercado: Univision, Las Estrellas, Canal 5 y UniMas, y una cartera de 38 redes de cable, incluidas TUDN, Galavision, Distrito Comedia y TL Novelas. La empresa también opera el principal estudio cinematográfico mexicano, Videocine, y es propietaria y opera la plataforma de audio más grande en idioma español en los EE. UU. en 39 estaciones terrestres y la plataforma digital Uforia. TelevisaUnivision también es propietaria de ViX, la plataforma de transmisión en directo en idioma español más grande del mundo. Para obtener más información, visite televisaunivision.com.

