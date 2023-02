TelevisaUnivision informará resultados del cuarto trimestre y del ejercicio completo 2022 el día jueves 23 de febrero

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–TelevisaUnivision anunció hoy que dará a conocer sus resultados financieros correspondientes al cuarto trimestre y al ejercicio completo 2022 el jueves 23 de febrero de 2023. La compañía ofrecerá una conferencia telefónica para presentar estos resultados a las 11:00 ET (08:00 PT) ese mismo día.

La transmisión en directo y la repetición de la conferencia se podrán ver en investors.televisaunivision.com. También se podrá participar en la llamada marcando (800) 343-4849 (dentro de EE.UU.) o (785) 424-1699 (desde otros países).

Acerca de TelevisaUnivision

Siendo la compañía líder de contenidos y medios en español en el mundo, TelevisaUnivision cuenta con la biblioteca de contenido propio más grande y capacidad de producción líder en la industria, mismas que impulsan sus ofertas de transmisión digital y lineal, así como sus plataformas de radio. La cartera de medios de la Compañía incluye las cadenas de transmisión líderes Univision y UniMás en Estados Unidos y Las Estrellas y Canal 5 en México. TelevisaUnivision es el hogar de 36 canales de televisión de paga en español, incluidos Galavisión y TUDN, el canal de deportes en español número 1 en Estados Unidos y en México. Con la cartera de derechos deportivos en español más atractiva del mundo, TelevisaUnivision ha consolidado su posición como la Casa del Fútbol. TelevisaUnivision también posee y administra 59 estaciones de televisión en Estados Unidos y cuatro canales de transmisión en México con 222 estaciones de televisión asociadas, los estudios de Videocine y Uforia, the Home of Latin Music, que abarca 57 estaciones de radio propias u operadas en Estados Unidos, una serie de eventos en vivo y una sólida huella de audio digital. TelevisaUnivision es el hogar de los servicios de transmisión digital premium PrendeTV y Blim TV, que en conjunto presentan más de 40.000 horas de programación original en español de alta calidad de productores distinguidos y talento destacado. Los activos digitales más prestigiosos de la empresa incluyen Univision.com, Univision NOW y varias aplicaciones digitales de primera categoría.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Relaciones con los inversores: Betsy Frank | bmillerfrank@televisaunivision.com

Relaciones con la prensa: Alyssa Bernstein | abernstein@televisaunivision.com