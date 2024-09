TelevisaUnivision anuncia sucesión de CEO

Daniel Alegre ha sido nombrado CEO

Wade Davis asume el cargo de Vicepresidente del Consejo de Administración después de haber iniciado la transformación de la Compañía

Resultado del proceso de planeación de sucesión a largo plazo del Consejo de Administración

MIAMI--(BUSINESS WIRE)--TelevisaUnivision, Inc. (“TelevisaUnivision” o la “Compañía”), la principal empresa de medios y contenidos de habla hispana del mundo, anunció el nombramiento de Daniel Alegre como Director General (CEO) de la Compañía, efectivo a partir del 19 de septiembre, 2024. Como parte del proceso de planeación de sucesión a largo plazo del Consejo de Administración, el Sr. Alegre sucederá a Wade Davis, quien asumirá el cargo de Vicepresidente del Consejo de Administración y continuará como miembro del Comité Ejecutivo.









El Sr. Alegre, originario de México, tiene fuertes vínculos con la comunidad hispana y una amplia experiencia laboral en los EE.UU., México y América Latina. Es un ejecutivo experimentado con más de 30 años de experiencia global en medios, entretenimiento y empresas de tecnología. Recientemente, fue Director General (CEO) de Yuga Labs, una destacada empresa en el ámbito web3. Anteriormente, el Sr. Alegre se desempeñó como Presidente y Director de Operaciones de Activision Blizzard, supervisando la comercialización de franquicias de videojuegos ampliamente conocidos. Antes de ese cargo, el Sr. Alegre ocupó varios puestos ejecutivos durante sus 16 años de permanencia en Google, donde tuvo un continuo historial de expansión y crecimiento de ingresos. En Google, ocupó diversas posiciones ejecutivas, incluyendo las de Presidente de Asociaciones Globales y Estratégicas, Presidente de Compras y Pagos, y Presidente de Asia Pacífico y América Latina. El Sr. Alegre fue responsable de abrir las oficinas de Google en América Latina y Asia, siendo pionero en la creación de la primera red de asociaciones estratégicas de la empresa en estas regiones. Antes de su paso por Google, el Sr. Alegre inició su carrera en las industrias de la radio y la música en México y Centroamérica.

" En nombre del Consejo, me complace dar la bienvenida a Daniel a TelevisaUnivision. Con él habremos de emprender una siguiente fase estratégica enfocada en la integración y la optimización” dijo Alfonso de Angoitia, Presidente Ejecutivo del Consejo de Administración de TelevisaUnivision. " Ha sido un entorno mediático muy dinámico. Estamos agradecidos con lo que Wade ha logrado en la reestructuración de Univision y su posterior fusión con el negocio de contenidos de Televisa para crear TelevisaUnivision, la principal empresa de medios y contenidos de habla hispana del mundo. Estamos orgullosos de tener la fábrica de contenidos más importante y, a su vez, la que alberga la mayor biblioteca de propiedad intelectual en español. Ahora que buscamos crecer nuestra incomparable posición de mercado y capitalizar las inversiones recientes hechas en nuestras plataformas lineales, en el streaming y en nuestros servicios informativos de noticias y deportes, Daniel es el mejor perfil para tomar el timón de la empresa. Su experiencia global única -trabajando en EE.UU., México y América Latina- en las industrias de la tecnología, las plataformas digitales y el entretenimiento, a lo largo de casi tres décadas, es exactamente lo que TelevisaUnivision necesita para impulsar nuestra próxima fase de crecimiento".

El Sr. Alegre dijo: " El panorama mediático está atravesando una evolución significativa y TelevisaUnivision está estratégicamente posicionada para aprovechar las oportunidades de nuestra estrecha conexión con las comunidades a las que servimos. EE.UU. y México representan los mercados de habla hispana más valiosos y poblados del mundo, una demografía que está ganando mayor relevancia tanto a nivel regional como global. Con la sólida base de TelevisaUnivision, su generación global de contenidos, las inversiones realizadas en nuevas tecnologías y su incomparable alcance, estamos bien posicionados para seguir atendiendo a esta importante audiencia. Wade y todo el equipo de TelevisaUnivision han creado un negocio de medios multiplataforma increíblemente sólido, con una calidad de clase mundial y una amplia oferta de programación de entretenimiento, noticias y deportes. Estoy entusiasmado de trabajar con nuestros equipos y socios globales para seguir construyendo la gran historia de TelevisaUnivision y llevar a la Compañía a nuevas alturas".

" En 2020, Searchlight, ForgeLight y Liberty Global se asociaron con Grupo Televisa en nuestra adquisición de Univision, con el objetivo de reestructurar y transformar el negocio tradicional. El éxito de esos esfuerzos sentó las bases para la fusión con el negocio de contenidos de Televisa, creando TelevisaUnivision – una empresa incomparable en el panorama global de los medios hoy en día", comentó el Sr. Davis. " Gracias a los esfuerzos de nuestro excepcional equipo, TelevisaUnivision ha logrado consistentemente un crecimiento de ingresos superior al de nuestros competidores, ha superado a los mercados publicitarios de EE.UU. y México, y ha lanzado e impulsado el crecimiento de nuestro negocio directo al consumidor, ViX, que se ha convertido en el mayor servicio de streaming en español del mundo. No podríamos haber elegido un mejor sucesor que Daniel, quien aporta un historial impresionante de ejecución operativa y estratégica. Es el ejecutivo ideal para llevar a TelevisaUnivision a su próxima fase de crecimiento. El futuro de la Compañía es brillante, y espero poder apoyar a Daniel y al equipo de TelevisaUnivision en mi nuevo papel como Vicepresidente del Consejo".

" Nosotros, junto con ForgeLight LLC, invertimos en Univision en 2020 para respaldar la visión de Wade de un cambio integral, orientado al crecimiento del negocio”, comentó Eric Zinterhofer, Socio Fundador de Searchlight Capital Partners, L.P. " La transacción con Televisa fue una continuación de esa exitosa visión a escala global, resultando en un negocio de medios hispano sin paralelo, integrado verticalmente. En línea con Grupo Televisa, Wade y el equipo directivo, lograron la integración de TelevisaUnivision, así como el lanzamiento global de ViX, concluyendo un proceso de transformación que duró varios años. Desde hace tiempo, TelevisaUnivision, Wade, Searchlight y el resto del Consejo hemos estado alineados para efectuar un plan de sucesión organizado para traer a un CEO de clase mundial que lidere a la Compañía en esta próxima fase de su trayectoria. Todos apoyamos plenamente a Daniel y tenemos total confianza en la estrategia de la Compañía y en su equipo directivo".

Sobre Daniel Alegre

Daniel Alegre es un ejecutivo experimentado con 30 años de liderazgo global centrado en operaciones en los sectores de tecnología, plataformas digitales, comercio electrónico y entretenimiento. Actualmente, forma parte del Consejo de Administración de FEMSA, uno de los principales minoristas globales de comercio y productos farmacéuticos en América Latina, y el embotellador de Coca-Cola más grande del mundo. También es miembro del Consejo de Administración de Cinépolis, la cadena de cines más grande de América Latina y una de las más grandes del mundo. Recientemente, se desempeñó como Director General (CEO) de Yuga Labs (2023-24). Antes de su paso por Yuga Labs, el Sr. Alegre fue Director de Operaciones (COO) de Activision Blizzard (2020-23), donde fue responsable de la gestión de todos los ingresos, el desarrollo de juegos y de los equipos de liderazgo para las principales franquicias de videojuegos de la compañía. Anteriormente, el Sr. Alegre laboró 16 años en Google en múltiples cargos de liderazgo global, incluyendo el de Presidente de Asociaciones Globales y Estratégicas, donde fue responsable de desarrollar relaciones clave y de acelerar los ingresos con socios en todo el mundo; Presidente de Compras y Pagos; y Presidente de Asia Pacífico y América Latina, supervisando la expansión de la compañía en ambas regiones.

El Sr. Alegre posee una Licenciatura en Artes, cum laude, de la Universidad de Princeton, una Maestría (M.B.A.) de la Escuela de Negocios de Harvard y otra Maestría en Derecho (J.D.) de la Facultad de Derecho de Harvard. Habla inglés, español, francés y alemán.

Acerca de TelevisaUnivision

TelevisaUnivision es la compañía líder de medios en español en el mundo. Impulsada por la biblioteca propia más grande de contenido en español y una alta capacidad de producción, TelevisaUnivision es el más grande productor de contenido para las verticales de noticias, deportes y entretenimiento. Este contenido original es lo que impulsa las plataformas de TelevisaUnivision, que incluyen las cadenas de transmisión líderes Univision, las estrellas, Canal 5, y UniMás, y un portafolio de 38 canales de televisión de paga, que incluyen TUDN, Galavisión, Distrito Comedia, y TL Novelas. La compañía además opera el estudio de producción cinematográfica líder en México, Videocine, y posee y administra las plataformas más grandes de audio en español en Estados Unidos en 35 estaciones y la plataforma digital Uforia. TelevisaUnivision también es propietaria de ViX, el servicio de streaming en español más grande del mundo. Para más información, por favor visita televisaunivision.com.

