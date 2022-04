TelevisaUnivision anuncia los resultados del primer trimestre de 2022 de Univision Communications Inc.

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–TelevisaUnivision, Inc.:

Resumen financiero y aspectos destacados del primer trimestre de 20221

Cerramos la fusión transformadora entre Univision y el negocio de contenido de Televisa el 31 de enero, lo que crea TelevisaUnivision, líder mundial de medios en español .

entre Univision y el negocio de contenido de Televisa el 31 de enero, lo que crea . Lanzamos con éxito el servicio ViX AVOD el 31 de marzo, seguido de una plataforma de suscripción prémium en la segunda mitad del año.

el 31 de marzo, seguido de una plataforma de suscripción prémium en la segunda mitad del año. TelevisaUnivision reportó sólidos resultados financieros (todos los resultados sobre una base pro forma) 2 . Los ingresos pro forma consolidados del trimestre crecieron un 12,2 % en comparación con el año anterior. Los ingresos por publicidad aumentaron a 12,0 % y los ingresos por Suscripciones y Licencias aumentaron a 14,3 %, lo que refleja un sólido crecimiento tanto en los EE. UU. como en México, sobre una base pro forma. El OIBDA ajustado aumentó un 6,7 % pro forma debido a que el crecimiento de los ingresos financió por completo las inversiones en transmisión en directo (streaming).

(todos los resultados sobre una base pro forma) .

La cartera combinada de redes de transmisión y cable de EE. UU. de la Compañía aumentó su índice de audiencia en horario estelar en un 9 % en comparación con el año anterior: la enorme compañía de medios de comunicación de más rápido crecimiento en EE. UU.

en comparación con el año anterior: La participación de nuestra cartera de activos lineales de EE. UU. en el horario estelar en español aumentó 430 bps (puntos básicos) a 63,6 %; nuestra participación total de audiencia en horario estelar de televisión aumentó 100 bps a 6,5 %.

La cadena Univision mantuvo el impulso del cuarto trimestre de 2021 y logró un crecimiento en horario estelar del 23 %, el crecimiento más alto entre todas las cadenas principales de EE. UU.

Las cadenas mexicanas de la Compañía aumentaron su participación de mercado de transmisión de lunes a viernes de 54 a 60 %.

En México, nuestras cadenas aumentaron sus índices de audiencia en un 13 % impulsadas por la cadena insignia “Las Estrellas”.

“Nuestro primer trimestre de 2022 demostró claramente el gran potencial de nuestra empresa ahora combinada. Seguimos avanzando como la empresa de medios y entretenimiento de más rápido crecimiento. Estamos viendo resultados fantásticos en todos los ámbitos, incluidas las ventas de publicidad y los ingresos de distribución que crecen en dos dígitos, lo que nos hace muy optimistas sobre el resto del año”, señaló Wade Davis, director ejecutivo de TelevisaUnivision. “El 31 de marzo de 2022, presentamos nuestro servicio de transmisión en directo, ViX, presentando nuestro nivel AVOD con gran entusiasmo, y esto es solo el comienzo. Nuestra estrategia orientada al crecimiento está respaldada por un aumento de 23 % en índices de audiencia en la cadena Univision, la más alta entre todas las principales cadenas de EE. UU. En México, nos distanciamos aún más de la competencia con una participación de mercado del 60 % de la transmisión entre semana. Estoy encantado de aprovechar este impulso con un equipo de clase mundial que ya está trabajando como uno solo”.

Discusión de Resultados Financieros y Operacionales

Los números “Según lo informado” en las tablas a continuación incluyen solo Univision Communications, Inc. hasta el 31 de enero de 2022, e incluyen los negocios de contenido combinados de Univision y Televisa del 1 de febrero al 31 de marzo de 2022. En 2021, los números “Según lo informado” solo incluyen los resultados de Univision.

Los números “Pro forma” se ajustan para incluir el negocio de contenido de Televisa para todo el primer trimestre de 2021 y todo el primer trimestre de 2022 con fines comparativos equivalentes.

La Compañía ha decidido que para efectos comparables, todas las explicaciones se realizarán sobre una base pro forma.

Tres meses finalizados el 31 de marzo



(sin auditar, en millones) 2022 2021 %



de cambio



según lo informado %



de cambio



pro forma Según lo informado Pro



forma2 Según lo informado Pro



forma2 Publicidad $ 522 $ 569 $ 343 $ 508 52,2 % 12,0 % Suscripción y Licencia 376 407 269 356 39,8 % 14,3 % Otros 27 29 22 32 22,7 % (9,4 )% Ingresos totales 925 1005 634 896 45,9 % 12,2 % Gastos totales de operación 559 608 382 524 46,3 % 16,0 % OIBDA ajustado 3 366 397 252 372 45,2 % 6,7 % Ingresos netos $ 36 N/C $ 66 N/C

Tres meses finalizados el

31 de marzo

(sin auditar, en millones) 2022 2021 %



de cambio



pro forma %



de cambio



según lo informado EE. UU. México Pro



forma Según lo



informado EE. UU. México Pro



forma Según lo



informado Publicidad $ 392 $ 177 $ 569 $ 522 $ 343 $ 165 $ 508 $ 343 12,0 % 52,2 % Suscripción y licencia 310 97 407 376 269 87 356 269 14,3 % 39,8 % Otros 12 17 29 27 22 10 32 22 (9,4 )% 22,7 % Ingresos totales $ 714 $ 291 $ 1005 $ 925 $ 634 $ 262 $ 896 $ 634 12,2 % 45,9 %

A menos que se indique lo contrario, todas las comparaciones son pro forma, interanuales.

Calificaciones y audiencia

En los EE. UU., Univision fue la cadena número 2 de toda la televisión en los resultados de los niveles de audiencia de febrero por primera vez en la historia de la compañía.

En México, nuestras cadenas registraron su mejor desempeño en índices de audiencia desde 2014, con un aumento de la audiencia de nuestros canales de transmisión del 12 % interanual y manteniendo todas las 20 posiciones de los 20 programas mejor calificados.

Estado de resultados

Los ingresos consolidados de TelevisaUnivision crecieron un 12,2 % interanual en el primer trimestre de 2022, alcanzando los 1005 millones de USD.

Los ingresos por publicidad para el primer trimestre de 2022 aumentaron un 12,0 % a 569 millones de USD en comparación a los 508 millones de USD del mismo período anterior. – El aumento del 14,3 % en los ingresos por publicidad en los EE. UU. fue impulsado por el muy exitoso Upfront (Presentación de la temporada) 2021/2022, que tuvo el crecimiento en volumen y precio más alto en la historia de la empresa, las activaciones de nuevas marcas, el crecimiento en cuentas que eran de bajo volumen anteriormente y las mejoras en todos los principales sectores.



– Los ingresos por publicidad en México crecieron un 7,3 % interanual. Este resultado refleja nuestro récord de 2022 Upfront con un aumento del 14 % y una fuerte demanda de los clientes en todos los sectores.

Los ingresos por suscripciones y licencias para el primer trimestre de 2022 aumentaron un 14,3 % a 407 millones de dólares en comparación con los 356 millones de dólares del mismo período anterior.



– El aumento se debió principalmente a aumentos en MVPD (distribución de programación de video multicanal) virtuales y la Reorganización (como se define a continuación) que la Compañía hizo en mayo del año pasado, parcialmente compensado por disminuciones en MVPD tradicionales.

– El aumento se debió principalmente a aumentos en MVPD (distribución de programación de video multicanal) virtuales y la Reorganización (como se define a continuación) que la Compañía hizo en mayo del año pasado, parcialmente compensado por disminuciones en MVPD tradicionales. Los gastos operativos totales para el primer trimestre de 2022 aumentaron un 16,0 % interanual a 608 millones de USD.



– El aumento se debió principalmente a inversiones en nuestro negocio de transmisión en directo, aumentos en los costos generales de programación de deportes, entretenimiento y noticias, e inversiones en soluciones avanzadas de ventas y marketing.

– El aumento se debió principalmente a inversiones en nuestro negocio de transmisión en directo, aumentos en los costos generales de programación de deportes, entretenimiento y noticias, e inversiones en soluciones avanzadas de ventas y marketing. El OIBDA ajustado aumentó un 6,7 % debido a que las inversiones en las transmisiones en directo se vieron más que compensadas por el crecimiento de los ingresos.

Flujo de caja y balance

Los flujos de caja utilizados en las actividades operativas fueron de 78,4 millones de USD para el primer trimestre de 2022 en comparación con los flujos de caja proporcionados por las actividades operativas de 112,3 millones de USD para el mismo período anterior.



– El mayor uso de efectivo se debió principalmente a mayores costos de programación.

– El mayor uso de efectivo se debió principalmente a mayores costos de programación. Las actividades de inversión incluyeron gastos de capital de 26,4 millones de USD para el primer trimestre de 2022 en comparación con 7,6 millones de USD para el mismo período anterior.

La deuda neta sobre el OIBDA ajustado se redujo de 7,0X a 5,3X, tras el cierre de la fusión el 31 de enero.

La Compañía finalizó el trimestre con 528,8 millones de USD de efectivo disponible y tiene liquidez incremental con líneas de crédito disponibles.

Desarrollos recientes

Combinación de Negocios Televisa-Univision

El 31 de enero de 2022, Grupo Televisa, S.A.B (“Televisa”; NYSE:TV; BMV:TLEVISA CPO) y Univision Holdings II, Inc. (“UH Holdco”) (junto con su subsidiaria de propiedad total, Univision Communications Inc., “Univision”) anunció la finalización de la transacción entre los activos de contenido y producción de medios de Televisa y Univision. La nueva compañía, que se denomina TelevisaUnivision, Inc. (la “Compañía” o “TelevisaUnivision”), crea la compañía de contenido y medios en español líder en el mundo. TelevisaUnivision producirá y entregará contenido prémium para sus propias plataformas y para otras, al mismo tiempo que brindará soluciones innovadoras para anunciantes y distribuidores a nivel mundial.

La transacción reúne el contenido y la propiedad intelectual más atractivos con las plataformas de medios más completas en los dos mercados de habla hispana más grandes del mundo. Los cuatro canales de transmisión de Televisa, los 27 canales de televisión paga, el estudio de cine Videocine, el servicio de video a pedido por suscripción de Blim TV y la marca registrada Televisa se combinaron con los activos de Univision en los EE. UU., que incluyen las cadenas de transmisión Univision y UniMás, nueve canales de televisión por cable en español, 59 estaciones de televisión y 57 estaciones de radio en los principales mercados hispanos de EE. UU, y la plataforma ViX AVOD. Juntos, TelevisaUnivision posee la biblioteca de contenido y propiedad intelectual en español más grande del mundo, y el motor de contenido en español de formato largo más prolífico de la industria. Como resultado de la combinación, TelevisaUnivision llega a más del 60 % de las respectivas audiencias televisivas tanto en Estados Unidos como en México. En televisión, digital, transmisión en directo y audio, la Compañía llega a más de 100 millones de hispanohablantes todos los días, ocupando posiciones de liderazgo en ambos mercados.

Transacción de reorganización

El 12 de marzo de 2021, Univision Holdings, Inc (“UHI”) celebró un acuerdo de reorganización, que se cerró el 18 de mayo de 2021, en virtud del cual, entre otras cosas, UH Holdco (formalmente conocida como Searchlight III, UTD, L.P. “Searchlight”) se convirtió en propietario del 100 % del capital social emitido y en circulación de UHI a través de una serie de transacciones (la “Reorganización”). Antes de la Reorganización, UH Holdco tenía una participación no mayoritaria en UHI. Tras la consumación de la Reorganización, la entidad Searchlight existente se convirtió en una corporación de Delaware y se le cambió el nombre a Univision Holdings II, Inc. Como resultado de la Reorganización, se estableció una nueva base de contabilidad el 18 de mayo de 2021 (la “Fecha de la Reorganización”), lo que resultó en la remedición de los activos obtenidos y los pasivos asumidos de la Compañía a su valor razonable a esa fecha. Los períodos anteriores a la fecha de reorganización se identifican como “Predecesor” y el período posterior a la fecha de reorganización se identifica como “Sucesor”.

CONFERENCIA TELEFÓNICA

TelevisaUnivision realizará una conferencia telefónica para discutir sus resultados financieros del primer trimestre a las 11:00 a. m. hora del Este (ET)/8:00 a. m. hora del Pacífico el miércoles 11 de mayo de 2022. Para participar en la conferencia telefónica, marque (888) 632-3382 (dentro de EE. UU.) o (785) 424-1675 (fuera de EE. UU.) quince minutos antes del inicio de la llamada y proporcione el siguiente código de acceso: Univision. Una reproducción de la conferencia telefónica estará disponible durante siete días. Para acceder a la reproducción, marque (800) 925-9941 (dentro de EE. UU.) o (402) 220-5395 (fuera de EE. UU.).

Acerca de TelevisaUnivision, Inc.

Como la compañía de contenido y medios en español líder en el mundo, TelevisaUnivision cuenta con la biblioteca más grande de contenido propio y capacidades de producción líderes en la industria que impulsan sus ofertas de transmisión en directo, televisión digital y lineal, así como sus plataformas de radio. La cartera de medios de la Compañía incluye las cadenas de transmisión de mayor audiencia Univision y UniMás en los EE. UU. y Las Estrellas y Canal 5 en México. TelevisaUnivision es el hogar de 36 cadenas de cable en español, incluidas Galavisión y TUDN, la cadena de deportes en español N.º 1 en los EE. UU. y México. Con la cartera de derechos deportivos en español más atractiva del mundo, TelevisaUnivision ha consolidado su posición como la Casa del Fútbol. TelevisaUnivision también posee y administra 59 estaciones de televisión en los EE. UU. y cuatro canales de transmisión en México afiliados a 222 estaciones de televisión, el estudio Videocine y Uforia, el hogar de la música latina, que abarca 57 estaciones de radio estadounidenses propias u operadas, una serie de eventos en vivo y una sólida huella de audio digital. TelevisaUnivision es el hogar de los servicios globales de transmisión en directo ViX y Blim TV, que en conjunto presentan más de 50 000 horas de programación original en español de alta calidad de productores distinguidos y talentos de primer nivel. Los activos digitales prominentes de la compañía incluyen Univision.com, Univision NOW y varias aplicaciones digitales de primera categoría.

Para obtener más información, visite televisaunivision.com.

Declaraciones a futuro y Protección legal

Ciertas declaraciones contenidas en este comunicado de prensa constituyen “declaraciones a futuro” dentro del significado de la Ley de Reforma de Litigios de Sobre Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de los EE. UU. de 1995. En algunos casos, puede identificar declaraciones a futuro por términos como “anticipar”, “planear”, “puede”, “pretender”, “hará”, “esperar”, “creer”, “optimista” o el negativo de estos términos y expresiones similares destinadas a identificar declaraciones a futuro.

Estas declaraciones a futuro reflejan nuestras opiniones actuales con respecto a eventos futuros y se basan en suposiciones y están sujetas a riesgos e incertidumbres. Además, estas declaraciones a futuro presentan nuestras estimaciones y suposiciones solo a la fecha de este comunicado de prensa. La empresa no asume ninguna obligación de modificar o revisar ninguna declaración a futuro para reflejar eventos o circunstancias que ocurran después de la fecha en que se realizó la declaración a futuro.

Los factores que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los expresados ​​o implícitos en las declaraciones a futuro incluyen: riesgos e incertidumbres relacionados con la integración en curso del negocio de contenido de Televisa después del cierre y las interrupciones en el negocio y las operaciones de la Compañía causadas por la integración en curso del negocio de contenido de Televisa de los riesgos e incertidumbres de la Combinación de Negocios de TelevisaUnivision con respecto a nuestra capacidad para ejecutar nuestra estrategia de crecimiento; riesgos e incertidumbres en cuanto a la naturaleza incierta y en evolución de la pandemia de la COVID-19 y su impacto en la Compañía, la industria de los medios y la economía en general, incluida la interferencia o el aumento del costo de la producción de la Compañía o de sus socios y programación, cambios en los ingresos por publicidad, suspensión de eventos deportivos y otros eventos en vivo, e interrupciones en las operaciones de la Compañía; y otros factores como se describen en las “Declaraciones a futuro” en el Paquete de informes de la Compañía. Los resultados reales pueden diferir considerablemente debido a estos riesgos e incertidumbres. La Compañía no asume ninguna obligación de actualizar la información a futuro contenida en este comunicado de prensa.

UNIVISION COMMUNICATIONS INC. Y FILIALES ESTADOS DE OPERACIONES CONSOLIDADOS (No auditado y en miles) Tres meses finalizados el



31 de marzo de 2022 Tres meses finalizados el



31 de marzo de 2021 (Sucesor) 4 (Predecesor) 4 Ingresos $ 924 700 $ 633 700 Gastos operativos directos 342 800 240 700 Gastos por ventas, generales y administrativos 247 900 144 700 Pérdida por depreciación — 24 500 Reestructuraciones, indemnizaciones y cargos relacionados 13 700 4000 Depreciación y amortización 114 900 35 000 (Ganancia) pérdida en disposiciones (11 900 ) 300 Ingresos operativos 217 300 184 500 Otros gastos (ingresos): Gastos por intereses 114 800 110 400 Ingresos por intereses (500 ) — Amortización de costos de financiamiento diferidos 2400 4100 Costos relacionados con la adquisición y otros, neto 44 400 (13 500 ) Ingresos antes del impuesto sobre la renta 56 200 83 500 Provisión para impuesto a la renta 20 200 17 500 Ingresos netos $ 36 000 $ 66 000

UNIVISION COMMUNICATIONS INC. Y FILIALES BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS (En miles, excepto la información de las acciones y por acción) 31 de marzo de 2022 31 de diciembre de 2021 ACTIVOS Activos corrientes: Efectivo y equivalentes de efectivo $ 528 800 $ 647 000 Efectivo restringido — 1 071 300 Cuentas por cobrar, menos provisión para cuentas de cobro dudoso de 55 000 USD en 2022 y 4400 USD en 2021 1 218 900 669 000 Derechos de programa y prepagos 699 800 91 800 Activos por impuestos diferidos 442 900 — Impuestos sobre la renta 50 100 1900 Gastos prepagados y otros 178 900 96 400 Activos corrientes totales 3 119 400 2 577 400 Propiedad, planta y equipamiento, neto 971 600 466 300 Activos intangibles, netos 6 889 900 5 194 100 Fondo de comercio 7 703 500 5 444 400 Derechos de programas y prepagos 122 500 41 000 Inversiones 228 900 98 100 Arrendamiento operativo de activos por derecho de uso 185 100 164 100 Otros activos 120 700 70 000 Total de activos en dólares $ 19 341 600 $ 14 055 400 PASIVO Y CAPITAL ACCIONARIO Pasivos corrientes: Cuentas por pagar y pasivos acumulados $ 888 600 $ 549 600 Ingresos diferidos 457 000 68 400 Pasivos corrientes por arrendamiento operativo 48 300 43 200 Porción corriente de la deuda a largo plazo y obligaciones de arrendamiento financiero 57 600 30 400 Pasivos corrientes totales 1 451 500 691 600 Deuda a largo plazo y obligaciones de arrendamiento financiero 9 942 700 8 468 600 Pasivo por impuestos diferidos, neto 1 238 700 1 058 100 Ingresos diferidos 78 800 167 500 Pasivos por arrendamiento operativo no corrientes 184 200 169 400 Otros pasivos a largo plazo 197 200 105 000 Total de pasivos 13 093 100 10 660 200 Capital accionario: Acciones comunes, valor nominal de 0,01 USD; 100 000 acciones autorizadas en 2022 y 2021, 1000 acciones emitidas y en circulación al 31 de marzo de 2022 y 31 de diciembre de 2021 — — Capital adicional pagado 5 781 100 3 293 600 Remanente 121 500 85 500 Otros resultados integrales acumulados 345 900 16 100 Capital accionario total 6 248 500 3 395 200 Total pasivo y capital accionario $ 19 341 600 $ 14 055 400

UNIVISION COMMUNICATIONS INC. Y FILIALES ESTADOS DE FLUJOS DE CAJA CONSOLIDADOS Flujos de caja de actividades operativas: Tres meses finalizados el



31 de marzo de 2022 Tres meses finalizados el



31 de marzo de 2021 (Sucesor) (Predecesor) Ingresos netos $ 36 000 $ 66 000 Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades operativas: Depreciación 42 100 20 600 Amortización de activos intangibles 72 800 14 400 Amortización de costos de financiamiento diferidos 2300 4100 Amortización de derechos de programas y prepagos 178 900 47 200 Impuesto a la renta diferido 4200 12 700 Compromisos publicitarios diferidos no monetarios (2900 ) (11 200 ) Pérdida por depreciación — 24 500 Compensación basada en acciones 18 500 2300 (Ganancia) pérdida en disposiciones (11 900 ) 300 Otras partidas no monetarias (13 400 ) (16 000 ) Cambios en activos y pasivos: Cuentas por cobrar, neto 56 000 59 200 Derechos del programas y prepagos (229 500 ) (55 900 ) Gastos prepagados y otros 10 600 (4200 ) Cuentas por pagar y pasivos acumulados (158 000 ) (68 100 ) Ingresos diferidos (93 500 ) (1500 ) Otros pasivos a largo plazo 5500 (1100 ) Otros activos 3900 19 000 Efectivo neto (utilizado en) provisto por actividades operativas (78 400 ) 112 300 Flujos de caja de actividades de inversión: Gastos de capital (26 400 ) (7600 ) Producto de la venta de inversiones y otros activos 12 600 34 200 Inversiones y otras adquisiciones (14 700 ) (24 100 ) Adquisición de negocios, neto de efectivo adquirido (3 034 100 ) — Efectivo neto (utilizado en) provisto por actividades de inversión (3 062 600 ) 2500 Flujos de caja de actividades de financiación: Ingresos por la emisión de la deuda a largo plazo 1 050 000 — Pagos de la deuda a largo plazo y arrendamientos financieros (11 000 ) (53 300 ) Pagos de deuda revolvente — (57 000 ) Pagos de comisiones de refinanciación (47 800 ) — Pagos de permuta de intereses (9400 ) — Pago de dividendos a nombre de TelevisaUnivision, Inc. (6900 ) — Recompra de acciones comunes (2100 ) — Pago de impuestos relacionados con la liquidación de acciones netas (1800 ) (800 ) Aporte de capital de la Matriz, neto de comisiones 1 002 400 — Efectivo neto provisto por (usado en) actividades financieras 1 973 400 (111 100 ) Aumento (disminución) neto en efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido (1 167 600 ) 3700 Efecto de las variaciones del tipo de cambio sobre el efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido 3800 — Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido, comienzo del período 1 720 100 525 400 Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido, al final del período 5 $ 556 300 $ 529 100

CONCILIACIÓN DE UTILIDAD NETA

La gerencia de la Compañía evalúa el desempeño operativo para planificar y pronosticar operaciones comerciales futuras considerando el OIBDA ajustado (como se describe a continuación), el OIBDA2 básico ajustado (como se describe a continuación) y el OIBDA ajustado por crédito bancario (como se describe a continuación). La gerencia también utiliza el OIBDA ajustado por crédito bancario para evaluar la capacidad de la Compañía de cumplir con ciertos convenios financieros contenidos en las líneas de crédito sénior garantizadas de la Compañía y los instrumentos de emisión que rigen sus notas sénior. El OIBDA ajustado, el OIBDA básico ajustado y el OIBDA ajustado por crédito bancario eliminan los efectos de ciertas partidas que la Compañía no considera indicativos de su desempeño operativo básico. El OIBDA ajustado y el OIBDA básico ajustado representan el resultado operativo antes de depreciación, amortización y ciertos ajustes adicionales al resultado operativo. El OIBDA básico ajustado también excluye el impacto de ciertas partidas que han sido excluidas para permitir la comparabilidad entre los periodos porque dichas partidas no ocurren en todos los periodos. Al calcular el OIBDA ajustado y el OIBDA básico ajustado, la utilidad (pérdida) operativa de la Compañía se ajusta por la compensación basada en acciones y otros cargos no monetarios, cargos por reestructuración e indemnización, así como ciertos elementos inusuales e infrecuentes y otros elementos no relacionados con la operación. El OIBDA ajustado por crédito bancario representa el OIBDA ajustado con ciertos ajustes adicionales permitidos en virtud de las líneas de crédito sénior garantizadas de la Compañía y sus contratos de emisión que rigen las notas sénior que incluyen adiciones y/o deducciones, según corresponda, para gastos específicos de optimización comercial e ingresos (pérdidas) de inversiones de capital en entidades cuyos resultados se consolidan en la utilidad (pérdida) operativa de la Compañía, que no son tratadas como subsidiarias, y por algunos otros gastos.

