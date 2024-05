TelevisaUnivision anuncia el precio de su deuda de 1.000 millones de dólares

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–TelevisaUnivision, Inc. anunció hoy que su subsidiaria Univision Communications Inc. (la “Compañía”) ha fijado el precio de su refinanciamiento de deuda por 1.000 millones de dólares. Esto incluye la oferta de 500,0 millones de dólares de monto de capital total en títulos de deuda senior garantizados al 8,50 % con vencimiento en 2031 (los “Títulos de Deuda”). Como parte de esta operación, la Compañía también ha celebrado una adenda a su Acuerdo de Crédito de 2007, en virtud de la cual tomará en préstamo un nuevo tramo de 500 millones de dólares de monto de capital total de préstamos a plazo con vencimiento en 2029 (los “Préstamos a Plazo 2029”), con una tasa de interés Term SOFR ajustada más un margen del 3,50 %, a un precio de emisión del 99,0 %. Se espera que los Préstamos a Plazo 2029 se cierren alrededor del 6 de junio de 2024 y que la oferta de los Títulos de Deuda se cierre alrededor del 7 de junio de 2024, sujeto a las condiciones de cierre habituales.





La Compañía pretende utilizar los ingresos netos de la oferta de los Títulos de Deuda y de los Préstamos a Plazo 2029, junto con el efectivo disponible, para cancelar anticipadamente 1.000 millones de dólares del monto de capital total adeudado de sus Préstamos a Plazo 2026, así como para pagar los costos, comisiones y gastos relacionados con los mismos. Se espera que la cancelación anticipada se produzca sustancialmente al mismo tiempo que los cierres.

Los Títulos de Deuda serán obligaciones generales sénior garantizadas de la Compañía y estarán garantizados por las subsidiarias nacionales totalmente controladas de la Compañía, que garantizan las obligaciones conforme a las líneas de crédito sénior garantizadas de la Compañía y los títulos de deuda sénior garantizados existentes.

Los Títulos de Deuda y las garantías subsidiarias relacionadas se ofrecen a personas consideradas en forma razonable como compradores institucionales calificados de conformidad con la Norma 144A de la Ley de Títulos Valores de 1933, en su versión modificada (la “Ley de Títulos Valores”) y a determinadas personas que no sean estadounidenses, fuera de los Estados Unidos, de conformidad con el Reglamento S de la Ley de Títulos Valores. Los Títulos de Deuda y las garantías subsidiarias relacionadas no han sido registrados bajo la Ley de Títulos Valores y no pueden ser ofrecidos o vendidos en los Estados Unidos sin registro o una exención aplicable de los requisitos de registro de la mencionada ley.

Este comunicado no constituirá una oferta de venta o la solicitud de una oferta de compra. No se producirá ninguna venta de los Títulos de Deuda en ningún estado o jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sería ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de títulos valores de cualquier jurisdicción.

Acerca de TelevisaUnivision

TelevisaUnivision, Inc. es una compañía de medios global que brinda entretenimiento, información y contenido de noticias, deportes y recreativo en español a los consumidores a través de plataformas de transmisión, cable, streaming, digitales y de audio.

Nota de precaución sobre declaraciones prospectivas

Ciertas declaraciones contenidas en este comunicado de prensa constituyen “declaraciones prospectivas” conforme al significado de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. En algunos casos, puede identificar las declaraciones prospectivas por términos como “anticipar”, “planear”, “puede”, “pretender”, “hará”, “esperar”, “creer”, “optimista” o el negativo de estos términos, y expresiones similares destinadas a identificar las declaraciones prospectivas. Las afirmaciones de carácter prospectivo contenidas en este comunicado de prensa incluyen, entre otras, las relativas a los Préstamos a Plazo 2029, la oferta de los Títulos Valores y el uso de los ingresos procedentes de los mismos. No debe confiar en forma indebida en nuestras declaraciones prospectivas. Estas declaraciones prospectivas implican muchos riesgos e incertidumbres por las cuales los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los expresados o implícitos en dichas declaraciones, incluidas, entre otras, las condiciones generales del mercado.

Estas declaraciones prospectivas reflejan nuestras opiniones actuales con respecto a eventos futuros, se basan en suposiciones y están sujetas a riesgos e incertidumbres. Además, dichas declaraciones presentan nuestras estimaciones y suposiciones solo a la fecha de este comunicado de prensa. No asumimos ninguna obligación de modificar o revisar ninguna declaración prospectiva para reflejar eventos o circunstancias que ocurran después de la fecha en que se realice la declaración. Los resultados reales pueden diferir sustancialmente debido a estos riesgos e incertidumbres.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Betsy Frank, vicepresidenta sénior de Relaciones con Inversores



bmillerfrank@televisaunivision.com

Alyssa Bernstein, vicepresidenta sénior de Comunicación Corporativa



abernstein@televisaunivision.com