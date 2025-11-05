TELEO Capital cierra la suscripción de TELEO Capital II con un límite máximo de 350 millones de dólares

BOISE, Idaho--(BUSINESS WIRE)--TELEO Capital Management, LLC («TELEO»), una empresa de capital privado especializada en operaciones y centrada en la inversión en empresas de software empresarial del mercado medio-bajo, ha anunciado hoy el cierre definitivo de TELEO Capital II («Fund II») con un límite máximo de 350 millones de dólares en participaciones de socios comanditarios. El Fund II ha superado el número de suscripciones previstas y ha atraído a un grupo diverso de inversores institucionales nuevos y anteriores.





TELEO lleva a cabo una estrategia probada en el mercado medio-bajo, aprovechando un amplio equipo especializado y un proceso reproducible diseñado para ofrecer una rentabilidad constante y superior a la media. El Fund II continuará con el objetivo de TELEO de adquirir divisiones de software críticas para la misión de grandes empresas. TELEO es el socio ideal para las vendedores corporativos importantes que necesitan una solución en la que la rapidez y la garantía de cierre, el riesgo mínimo de problemas tras el cierre derivados de los acuerdos de servicios compartidos y el compromiso de proteger las relaciones con los clientes y los empleados sean extremadamente importantes.

«Nos enorgullece la confianza que nuestros inversores han depositado en nosotros y esperamos aprovechar al máximo el entorno actual», afirmó George Kase, cofundador y socio director de TELEO.

«La dilatada experiencia de nuestro equipo en la separación de software y nuestros servicios operativos nos permiten competir muy bien en este segmento del mercado», añadió Andrés Martínez, cofundador y socio director.

«Con el Fund II, nos complace continuar ampliando nuestro conjunto de herramientas de generación de beneficios con la adopción de la inteligencia artificial (IA) en toda la cartera. Con la IA, vemos enormes oportunidades para reducir los costes en el desarrollo de productos y aumentar los ingresos mediante una comercialización más rápida», afirmó Robb Warwick, cofundador y socio director.

Goodwin Procter actuó como asesor legal y Metric Point Capital como asesor exclusivo de la operación.

Acerca de TELEO Capital



TELEO Capital es una empresa de capital privado especializada en operaciones que invierte en empresas del mercado medio-bajo de los sectores de tecnología, salud y servicios empresariales. TELEO se asocia con equipos de gestión para estimular el crecimiento y las mejoras operativas, centrándose en escisiones, empresas dirigidas por sus fundadores y activos con bajo rendimiento. La empresa tiene su sede en Boise, Idaho, y cuenta con una oficina adicional en Los Ángeles, California. Para obtener más información, visite www.teleocapital.com.

