Telemundo: Farmacéuticas reclutan a miles de latinos para probar sus vacunas

Con dinero en efectivo, las farmacéuticas multinacionales reclutan a miles de latinos para probar la efectividad de sus vacunas contra el Covid-19, según una investigación desarrollada por la cadena Telemundo.

El equipo periodístico constató que las farmacéuticas Moderna, Pfizer y AstraZeneca han optado por ofrecer cantidades que oscilan en los 630 dólares para garantizar que la fase III sea un éxito.

“Tengo un poco de preocupación de que vaya a sufrir efectos secundarios graves”, dijo una de las voluntarias, identificada como Tina Neira, que acudió a una de las clínicas donde se aplica la vacuna de Moderna.

UN BUEN TRATO

La mujer de 74 años de edad reveló que decidió ser voluntaria por temor a contagiar a su nieto de 4 años de edad, a quien cuida mientras su hijo nuera trabajan.

Detalló que sus dosis están siendo aplicadas en la clínica de Advanced Clinical Research, ubicada en un suburbio de Austin, Texas, donde acudió para formar parte del ensayo.

De acuerdo con la investigación, las clínicas vinculadas a las farmacéuticas convencen a los voluntarios asegurándoles que además de recibir la vacuna contra el contagio podrán obtener una compensación monetaria.

La mujer de origen mexicano confió al respecto que tras aplicarse la vacuna de Moderna recibió una tarjeta de débito con 90 dólares, cantidad que recibirá cada vez que se presente a una cita de sangre.

Se estima que son siete visitas de sangre las que realizará en el transcurso del proceso, lo que hace una suma de 630 dólares por aplicarse la vacuna.

“Ese dinero me sirve para ponerle gasolina a mi carro y comprar comida; estoy segura de que muchos hispanos les haría bien recibir un dinero extra”, dijo a Telemundo.

Además de los 630 dólares se le prometió un incentivo por cada cuestionario que llene sobre su estado de salud. Hasta la fecha a completado dos formularias y ha recibido 50 dólares.

“Quién sabe cuántos cuestionarios me toque responder de ahora en adelante, pero es muy bueno que le paguen a uno por eso. No te piden el seguro social, ningún papel. Mucha gente tiene miedo a vacunarse, pero yo les recomiendo que lo hagan. Si los latinos supieran esto, no dudo de que aparecerían más voluntarios”, dijo la latina de origen mexicano.

VOLUNTARIOS

Se desconoce si todas las farmacéuticas están entregando la misma cantidad de incentivo ya que el reportaje de la cadena internacional solo se refiere a la vacuna de Moderna.

Al hablar con los representantes de la clínica Advanced Clinical Research, donde fue atendida la mujer de origen mexicano, no quisieron emitir ninguna declaración sobre los incentivos económicos.

“La idea de la vacunación es que debe haber una distribución genética amplia, necesitamos hombres y mujeres de distintos grupos étnicos y de ambientes distintos, incluso la forma de alimentarse puede marcar una diferencia”, dijo el doctor Gregg Lucksinger.

Agregó que los mejores candidatos para el antídoto son aquellos que tienen contacto con muchas personas por su exposición al virus.

“Necesitamos cajeros de banco, auxiliares de vuelos comerciales, trabajadores de la salud, conductores de buses y personas que tienen que ir a distintas casas en un día como plomeros, o trabajadoras del hogar”, agregó el profesional de la medicina.

Farmacéuticas Moderna, Pfizier y AstraZeneca se encuentran en la fase III del proceso de certificación de la vacuna, el último para comprobar la efectividad de la respuesta inmune.