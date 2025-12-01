Telegram, la compañía de 30.000 millones que opera con solo 30 empleados

Telegram se ha convertido en un caso atípico dentro del mundo tecnológico. A pesar de estar valorada en unos 30.000 millones de dólares y ser utilizada diariamente por cientos de millones de personas, la plataforma funciona con un equipo sorprendentemente reducido: apenas 30 empleados repartidos alrededor del mundo.
La empresa, liderada por Pavel Durov, se sostiene sobre un modelo poco común en el sector: no tiene oficinas físicas ni departamento de recursos humanos. Su funcionamiento se basa en la automatización y en un alto nivel de confianza entre sus integrantes. Gran parte de las tareas están programadas, lo que permite mantener procesos ágiles y decisiones rápidas.
Esta estructura minimalista no es casual; forma parte de una estrategia diseñada para escalar sin necesidad de aumentar la plantilla. El resultado es una compañía global que opera con la eficiencia de un pequeño grupo de trabajo, demostrando que, con el enfoque adecuado, es posible gestionar un gigante tecnológico con un equipo extremadamente reducido.