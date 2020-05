Tekashi 69 rompe récord en Instagram Live ¡con 2 millones!

El rapero de origen mexicano, Daniel Hernández, más conocido como Tekashi 69, regresó a la luz publica tras ser liberado de prisión hace menos de 1 mes, y lo hizo rompiendo record en Instagram Live, alcanzando este viernes 2 millones de personas en su transmisión.

Tekashi 69 orignario de Puebla, había sido detenido a finales del 2018, acusado de 9 cargos federales entre los que se incluían tráfico de drogas, crimen organizado, pandillerismo y portación de armas, por lo que fue sentenciado solo por 2 años de prisión, por colaborar con las autoridades, actualmente guarda prisión domiciliaria.

Si bien no se tiene un registro oficial de la marca de más gente viendo un Insta Live, el artista dominicano Don Miguelo ha alcanzado hasta 398,000 personas en sus trasmisiones.

En su trasmisión en vivo, el rapero habló de su experiencia dentro de prisión, los miedos a los que se enfrenta por una posible venganza, y por sobre sus proyectos musicales.

Por su parte el rapero Meek Mill escribió en Twitter: “Espero que esa rata haga el live para disculparse con las personas que delató o con la víctima … ¡Tan rápido se olvidan que una “rata” mató a Nipsey que no debía estar en las calles!

I hope that rat going live to apologize to the people he told on or the victim….. Y’all forgot that fast a “rat” killed nipsey he wasn’t suppose to be on the streets! That’s the only thing ima day because he’s dead… left his baby mom and child like a coward as targets!

— Meek Mill (@MeekMill) May 8, 2020