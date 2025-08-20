Tecnología con IA reduce costos y riesgos en operaciones mexicanas: Samsara

Samsara presentó soluciones basadas en IA, datos en tiempo real y conectividad, que aprovechan más de 14 billones de puntos de datos procesados a nivel global.

Estas soluciones inteligentes tienen un impacto medible: optimización de operaciones, fortalecimiento de la seguridad y entrega de valor tangible.

Clientes de Samsara como Veikul han disminuído los incidentes viales en 60% en tres meses, y Grupo Express del Norte ha recuperado activos valuados en millones de pesos.

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--Samsara Inc. ("Samsara") (NYSE: IOT), pionera de la Plataforma de Operaciones Conectadas®, presentó el día de hoy soluciones inteligentes durante la segunda edición de su evento insignia en México, Operaciones Inteligentes 2025, las cuales demostraron cómo la inteligencia artificial (IA), los datos en tiempo real y la conectividad avanzada están redefiniendo la forma en que operan las operaciones físicas a gran escala, incluyendo industrias como el transporte, la construcción, la manufactura y los servicios en campo.





Este enfoque permite a las empresas proteger a sus trabajadores de primera línea y sus activos, mejorar la eficiencia y reducir costos tanto en sitio como de forma remota, así como la disminución de accidentes en flota y la recuperación de activos valuados en millones de pesos.

"Operaciones Inteligentes 2025 se centra en nuestra colaboración con nuestros clientes en México y en llevar la innovación a sus operaciones. Estamos utilizando la inteligencia artificial, los datos y la conectividad para reducir riesgos, mejorar la productividad e impulsar la rentabilidad. Juntos, estamos ayudando a cada trabajador y equipo de primera línea a operar de manera más inteligente y segura", dijo Kiren Sekar, Director Ejecutivo de Producto de Samsara.

Bajo el lema “La era de la inteligencia”, Samsara reunió en esta edición de su evento insignia a líderes y empresas de sectores clave para presentar las innovaciones tecnológicas que están revolucionando las operaciones físicas en el país.

Las innovaciones presentadas en Operaciones Inteligentes 2025 generan un impacto medible: optimizan las operaciones, fortalecen la seguridad y entregan un valor tangible. Samsara agrupa estas innovaciones en tres ejes estratégicos que permiten a las organizaciones integrarse plenamente a esta nueva era:

1. Opera de forma más inteligente. Samsara impulsa a las organizaciones mediante información basada en datos que permite optimizar cada aspecto de sus operaciones físicas.

Mejoras en los informes de inspección: inspecciones digitales más rápidas, precisas y seguras, con lo cual mejora el cumplimiento normativo y la planeación operativa.

inspecciones digitales más rápidas, precisas y seguras, con lo cual mejora el cumplimiento normativo y la planeación operativa. Mantenimiento de activos: órdenes de trabajo automatizadas, diagnósticos con IA y reducción del tiempo de inactividad de los activos.

órdenes de trabajo automatizadas, diagnósticos con IA y reducción del tiempo de inactividad de los activos. Integración con Happy Robot: automatización de comunicaciones con clientes y operadores para agilizar la logística.

GCC Concreto ha logrado ahorros de combustible de hasta 20%, y Tropper ha reducido de forma significativa la carga administrativa.

2. Opera de forma más protegida. Tecnología avanzada para proteger a las personas, los activos y la cadena de suministro.

Wearable de Samsara: mejora la seguridad de los trabajadores de primera línea con alertas SOS, detección de caídas y localización en tiempo real.

mejora la seguridad de los trabajadores de primera línea con alertas SOS, detección de caídas y localización en tiempo real. Conectividad satelital: cobertura operativa incluso en zonas remotas, extendiendo la visibilidad y seguridad de la flota más allá de la red celular.

cobertura operativa incluso en zonas remotas, extendiendo la visibilidad y seguridad de la flota más allá de la red celular. Rastreador de activos AT11X: rastrea equipos, herramientas y maquinaria en entornos remotos o de alto riesgo.

rastrea equipos, herramientas y maquinaria en entornos remotos o de alto riesgo. Alerta de caída de combustible: detección y prevención de robo y fraude de combustible.

La empresa mexicana líder en logística y transporte especializado, Mexlog, ha reducido en 80% el tiempo de detección de emergencias y en 33% los incidentes de robo durante los últimos tres años.

3. Opera de forma más segura. IA para prevenir riesgos, fomentar conductas seguras y proteger la integridad operativa.

Multicámara con IA: visión 360° en HD y alertas de riesgo en tiempo real impulsadas por IA, con lo cual se reducen costos y riesgos.

visión 360° en HD y alertas de riesgo en tiempo real impulsadas por IA, con lo cual se reducen costos y riesgos. Entrenamiento inteligente de seguridad: asistencia operativa inteligente para los trabajadores de primera línea para operaciones más seguras y eficientes.

asistencia operativa inteligente para los trabajadores de primera línea para operaciones más seguras y eficientes. Reconocimiento a conductores: recompensas inmediatas por prácticas seguras y eficientes como el respeto a los límites de velocidad, la concentración, el cumplimiento normativo y la eficiencia en el consumo de combustible.

recompensas inmediatas por prácticas seguras y eficientes como el respeto a los límites de velocidad, la concentración, el cumplimiento normativo y la eficiencia en el consumo de combustible. Mejoras a la aplicación para conductores: herramientas integradas para seguridad, rutas y capacitación mediante una aplicación móvil con una interfaz personalizable, la cual no sólo garantiza operaciones seguras, sino que empodera a los conductores y promueve el aprendizaje.

Paquetexpress ha reducido en 40% su tasa de accidentes, mientras que Veikul ha logrado un 60% menos de incidentes viales en tres meses.

Samsara es el líder en innovación tecnológica para operaciones físicas, gracias a las inversiones significativas que la compañía ha realizado en investigación y desarrollo, y al aprovechamiento de más de 14 billones de puntos de datos procesados a nivel global.

