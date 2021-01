Techstars anuncia la designación de Maëlle Gavet como nueva directora ejecutiva

La empresa expandirá la aceleración y las inversiones en capital semilla para ayudar a que más emprendedores tengan éxito y acelerará el ritmo del cambio en diversidad tecnológica e impacto social

BOULDER, Colorado–(BUSINESS WIRE)–En el día de hoy, Techstars, red mundial que ayuda a los emprendedores a tener éxito, ha anunciado que el directorio de la empresa ha nombrado a Maëlle Gavet como directora ejecutiva a partir del 11 de enero de 2021. El director ejecutivo saliente y cofundador David Brown seguirá formando parte del directorio. Techstars también anunció que el cofundador David Cohen asumirá como presidente del directorio.

“Nuestra misión es apoyar a los emprendedores por doquier porque creemos que brindan soluciones para los mayores desafíos del mundo”, señaló Cohen. “Nuestra tarea consiste en continuar apoyándolos con mentoría y acceso al capital mientras escalan e incluso más a medida que lo hacemos nosotros. El éxito de Techstars es atraer cada vez más interés de los fundadores y los inversores, y estamos en camino hacia un fuerte crecimiento. Decidimos incorporar a Maëlle Gavet, una operadora experimentada que ha visto un crecimiento 10 veces mayor que nuestra escala, para acompañarnos en la próxima etapa de nuestro recorrido”.

Techstars, uno de los inversores de capital semilla con mayor velocidad del mundo, ha invertido en más de 2300 empresas. La cartera de miles de empresas de la compañía vale más de 185 mil millones de dólares en la actualidad.

“Los emprendedores cambian el mundo y los necesitamos más que nunca en este momento especial”, manifestó Gavet. “Lamentablemente, la falta de acceso al capital y redes efectivas impide la proliferación de potencial. Lo he vivido en carne propia como emprendedora e inversora. El éxito del modelo de aceleración de Techstars y la velocidad de su inversión generan mucho potencial para ayudar incluso a más emprendedores, explorar nuevos métodos de capitalismo de riesgo y ayudar a la industria tecnológica a centrarse más en las personas y ser más diversas. Me complace y entusiasma unirme a una empresa tan fuerte e impulsada por su misión que sé que puede transformar el impacto que la tecnología produce en el mundo, en un emprendedor por vez”.

Gavet, que es autora de Trampled by Unicorns: Big Tech’s Empathy Problem and How to Fix It, ha sido una ejecutiva de tecnología líder y emprendedora durante más de 15 años. Comenzó su carrera como emprendedora y luego se convirtió en directora dentro del Boston Consulting Group. Con posterioridad se desempeñó como directora ejecutiva de OZON.ru, el sitio de comercio electrónico más grande de Rusia (que recientemente empezó a cotizar en NASDAQ y está valuado en más de 9 mil millones de dólares). Asimismo, ocupó el cargo de vicepresidenta ejecutiva de Operaciones del Priceline Group, la agencia de hospedaje y viajes en línea más grande del mundo que incluye marcas como OpenTable, Kayak y Booking.com. Por último, Gavet ejerció como directora de Operaciones en la plataforma de bienes raíces Compass, valuada en más de 6 mil millones de dólares.

Teniendo en cuenta que la estructura de Techstars está descentralizada, Gave seguirá ubicada en la ciudad de Nueva York.

Acerca de Techstars

La red mundial de Techstars ayuda a los emprendedores a tener éxito. Fundada en 2006, Techstars comenzó con tres ideas simples: los emprendedores crean un futuro mejor para todos, la colaboración impulsa la innovación, y las grandes ideas pueden surgir de cualquier lugar. Ahora tenemos la misión de permitir que todas las personas del planeta contribuyan y se beneficien del éxito de los emprendedores. Además de operar los programas de aceleración y fondos de capital de riesgo, lo hacemos conectando empresas emergentes, inversores, corporaciones y ciudades para ayudar a construir comunidades de empresas emergentes prósperas. Techstars ha invertido en más de 2300 empresas que hoy tienen una valoración de capitalización de mercado combinada de más de 185 mil millones de dólares. www.techstars.com

