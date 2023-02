“Te quedó grande”, la colaboración de Shakira y Karol G que desata polémica

La colaboración musical de Shakira y Karol G ya tiene fecha de entrega y en las redes sociales circulan imágenes de lo que sería el video clip de las colombianas.

“Te quedó grande”, es el nombre del tema que ha generado polémica en las redes sociales, aunque ya se sospechaba que entre ambas se haría un tema musical dedicado a sus exparejas.

La entrega se da a pocas semanas de lanzar su gran éxito con Bizarrap y que le dejó millonarias ganancias a la cantante.

Seguidores de Shakira y Karol G han felicitado a las artistas, mencionando el supuesto empoderamiento de la mujer después de un fracaso sentimental.

Por su parte, cientos de personas se han volcado en contra de la colaboración señalando que ambas necesitan ayuda profesional para superar a sus exparejas.

Las cantantes colombianas fueron víctimas de infidelidad y han dedicado temas por la separación. Shakira desde que confirmó su separación en el 2022 ha publicado tres canciones.

“Conmigo, te mantenía bonito”, sería una de las frases de ambas mujeres que fueron engañadas por Piqué y Anuel.

Entre los comentarios más apoyados en las redes de los que las apoyan está: “Las únicas que saben facturar con los ex… Ídolas, genias, diosas”. Pero no todo es a favor de Shakira y Karol G, algunos las califican de tóxicas que no saben aceptar cuando ya no las quieren.

“Las tóxicas ardidas respirando por la herida, dan lástima ya”, dice uno de los comentarios en contra de la colaboración musical que seguro será un éxito.

Hasta el momento, se sabe que la canción saldrá el viernes 24 de febrero.

Here it is!!! No music, but they look fierce!!! @karolg @shakira #tqg pic.twitter.com/a4OD9hmo3P

— Brian Vinik (@rpvee) February 22, 2023