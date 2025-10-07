TCG Crossover (“TCGX”) anuncia Fondo III de TCGX, con una suscripción superior a los 1300 millones de dólares

PALO ALTO, California y NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--TCG Crossover (“TCGX”) anunció hoy el cierre exitoso de su tercer fondo, Fondo III de TCGX, con 1300 millones de dólares en compromisos de capital. El Fondo III atrajo el apoyo tanto de inversores actuales de TCGX como de inversores institucionales nuevos, fundaciones, pensiones y dotaciones. Con el cierre del Fondo III, TCGX ahora ha recaudado más de 3100 millones de dólares en capital total desde su fundación en 2021.





El Fondo III de TCGX superó su objetivo inicial, subrayando la fuerte demanda de los inversores globales. La recaudación de fondos marca un hito significativo y es un respaldo a la estrategia diferenciada y el mandato totalmente flexible de TCGX de invertir tanto en mercados privados como públicos.

“Superar nuestro objetivo para el Fondo III destaca la profunda confianza y convicción que nuestros inversores han depositado en nuestro equipo y método”, manifestó el Dr. Chen Yu, fundador y socio gerente de TCGX. “Seguimos firmes en nuestra misión de apoyar a las empresas y emprendedores visionarios que avanzan en medicamentos innovadores que mejoran los resultados para los pacientes”.

“Agradecemos a nuestros inversores por su apoyo y valoramos el arduo trabajo de nuestros operadores de empresas de cartera por llegar a este logro. Con el Fondo III, esperamos invertir en la próxima generación de empresas biotecnológicas que desarrollan terapias transformadoras para los pacientes”, dijo Cariad Chester, socio gerente de TCGX.

Como parte de este hito, TCGX se enorgullece en anunciar el ascenso de Giuliano Marostica al puesto de socio gerente. “Giuliano fue el primer miembro del equipo que se unió a mí en TCGX y ha tenido un rol integral en la creación de la empresa y en el aporte de un valor extraordinario para nuestras empresas de cartera”, manifestó el Dr. Yu.

El director de Finanzas/director de Operaciones, Craig Skaling, agregó: “Somos afortunados de haber formado un equipo de primer nivel en TCGX. Su compromiso y talento impulsan nuestra capacidad para escalar de manera eficaz y asociarnos con empresas que promueven la ciencia innovadora”.

Acerca de TCGX

TCGX es una firma de inversión en el sector salud dedicada a impulsar medicamentos innovadores y apoyar a empresas que pueden mejorar la vida de los pacientes. TCGX invierte en empresas privadas y públicas lideradas por emprendedores excepcionales, enfocadas en desarrollar mejores opciones de tratamiento para los pacientes. La firma cuenta con oficinas en Palo Alto, San Francisco y la Ciudad de Nueva York. Para más información, visite www.tcgcrossover.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Contacto con los medios:

Edward Amorosi, director de Formación de Capital y Relaciones con los Inversores de TCG Crossover (“TCGX”)



eamorosi@tcgcrossover.com