Taylor Swift y la Poeta Emily Dickinson son parientes lejanas

Taylor Swift ha dejado a sus seguidores boquiabiertos al revelar una sorprendente conexión con una figura literaria de renombre: Emily Dickinson. Más allá de su destreza musical, el próximo álbum de Swift, “The Tortured Poets Department”, está impregnado de un linaje familiar fascinante.

La empresa Ancestry, especializada en la investigación genealógica, ha desenterrado pruebas que apuntan a un parentesco lejano entre Swift y la famosa poeta del siglo XIX.En un comunicado difundido en la cuenta de Instagram de Ancestry, se compartió la emocionante noticia: “¡Necesitamos calmarnos… pero ¿cómo podemos hacerlo cuando tenemos GRANDES noticias!? Taylor Swift y Emily Dickinson, dos destacadas poetisas de Estados Unidos, están relacionadas como primas sextas”.

Dickinson, conocida por su obra poética que incluye piezas como “Because I could not stop for Death” y “Hope is the thing with feathers”, vivió entre 1830 y 1886. Ahora, se revela que comparte lazos familiares con Swift. Ambas artistas descienden de un inmigrante inglés del siglo XVII, agregando un matiz histórico intrigante a su relación familiar.