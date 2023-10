La película del concierto TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR, un verdadero récord de la artista, se convertirá en un evento teatral mundial que comenzará en la mayoría de los países a las 6 de la tarde, hora local, el 13 de octubre.

AMC Theatres Distribution y sus socios de subdistribución Variance Films, Trafalgar Releasing, Cinepolis y Cineplex han llegado a acuerdos para proyectar esta película con operadores de salas de cine que representan a más de 8500 salas de cine en todo el mundo en 100 países.

Esto incluye Norteamérica, donde AMC Theatres Distribution ya ha llegado a acuerdos para proyectar la película del concierto TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR en casi 4000 salas de cine a partir del 13 de octubre. Todas las principales cadenas de cines de Norteamérica participan en este fenómeno cinematográfico de Taylor Swift.

LEAWOOD, Kansas–(BUSINESS WIRE)–TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR: la película del concierto, más de una semana antes del estreno el próximo viernes 13, en unas 8500 salas de cine de 100 países de todo el mundo, ya supera los 100 millones de dólares en ingresos mundiales por venta anticipada de entradas

AMC Theatres Distribution y AMC Entertainment® (NYSE:AMC), el expositor teatral más grande de Estados Unidos y del mundo, anunció hoy que a partir del 4 de octubre, la película del concierto TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR había vendido más de 100 millones de dólares en entradas anticipadas en todo el mundo. El 13 de octubre, TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR comenzará a proyectarse en la mayoría de los 8500 cines ya confirmados en 100 países de todo el mundo.

La demanda de audiencia para la película del concierto TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR ha sido increíble desde el momento en que se anunció por primera vez. TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR romperá el récord de AMC en Estados Unidos de mayores ingresos por venta de entradas durante un solo día en los 103 años de historia de AMC. Las ventas anticipadas de boletos son fuertes en todo Estados Unidos, desde las ciudades más grandes hasta los pueblos más pequeños, en particular en formatos prémium de pantalla grande como IMAX, Dolby Cinema, PRIME en AMC y otras experiencias de este nivel.

AMC y sus socios de subdistribución Variance Films en Estados Unidos, Cineplex en Canadá, Cinepolis en México y Centroamérica, y Trafalgar Releasing fuera de Norteamérica, han respondido al amplio interés de los operadores de cine en reproducir TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR, con la confirmación de más de 8500 salas en 100 países en todo el mundo. AMC y sus socios de subdistribución continúan tomando medidas para llegar a acuerdos con más operadores de cine en todo el mundo para representar este espectacular tour-de-force de Taylor Swift.

TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR se proyectará al menos cuatro funciones por día los jueves, viernes, sábados y domingos en todas las ubicaciones de AMC en los EE. UU. También se proyectará en todos los cines ODEON de Europa. Para los admiradores estadounidenses interesados ​​en ver la película del concierto en los teatros AMC, las entradas están disponibles en amctheatres.com/TheErasTour

Los cinéfilos que deseen comprar entradas para otras salas de cine en los Estados Unidos y en todo el mundo pueden encontrar más información y horarios en TSTheErasTourFilm.com.

