Taylor Swift se convierte en la primera mujer más escuchada de Spotify

La cantante estadounidense Taylor Swift se convirtió en la primera mujer más escuchada de Spotify, quitándole el título a Bad Bunny.

El nuevo récord de la artista se da luego de su exitosa gira “Era Tours”, en la que promete recaudar hasta 500 millones de dólares.

La noticia de que Taylor Swift le robó el título al cantante puertorriqueño eclipsó este jueves a la prensa de farándula.

Se estima que más de cien millones de oyentes mensuales en Spotify posicionaron a Swift como la más escuchada de la plataforma.

Spotify confirmó el título por medio de su cuenta de X, antes conocido como Twitter. “Comportamiento de Queen. El 29 de agosto, Taylor Swift se convirtió en la primera artista femenina en la historia de Spotify en alcanzar los 100 millones de oyentes mensuales”.

Queen behavior 👑 On August 29th, Taylor Swift became the first female artist in Spotify history to reach 100 million monthly listeners. pic.twitter.com/p7smvexszE

— Spotify (@Spotify) August 29, 2023