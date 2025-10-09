Taylor Swift rompe récord de Adele con álbum más vendido

Taylor Swift rompe récord de Adele, logrando que su álbum más reciente se convierta en el más vendido en una sola semana, una hazaña que impacta la industria musical internacional y que ha sido destacada por diversos medios especializados. Esta impresionante marca fue confirmada tras la reciente publicación de las cifras oficiales de ventas, que superan a las alcanzadas por la británica Adele en 2015 con su exitoso disco “25”.

La artista estadounidense colocó más unidades vendidas en sus primeros siete días que cualquier otro artista femenino en la última década, consolidándose como un fenómeno global.

l nuevo récord musical de Taylor Swift no solo implica un triunfo personal, sino que redefine el estándar de éxito comercial en la música contemporánea. Los expertos subrayan que este tipo de logros tienen un efecto inmediato en la promoción digital y el consumo de música, generando tendencias que influencian a otros artistas y productores.

Además, la marca conseguida por Swift se desarrolla en una época dominada por las plataformas digitales, lo que suma mérito a su logro dadas las diferencias con el escenario musical de 2015, cuando Adele impuso su marca. En la región latinoamericana, la noticia ha tenido gran eco, inspirando a nuevas generaciones de creadores y demostrando el poder de la música como herramienta de conexión global.