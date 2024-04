Taylor Swift le dedica unos versos a sus exparejas en su nuevo álbum “The Tortured Poets Department”

La cantante estadounidense Taylor Swift se unió a la música de despecho dedicándoles unos versos a sus exparejas en su nuevo álbum “The Tortured Poets Departament”.

Swift, conocida a nivel mundial por su talento musical, hizo claras alusiones a sus exparejas Matty Healy y Joe Alwyn.

Con el lanzamiento del álbum, la artista deja claro que la música que vende, no importando el idioma, es la que llega al corazón herido por una traición.

“The Tortured Poets Departament” incluye 16 canciones, algunas de las con versos alusivos a Healy y Alwyn, entre otras rupturas amorosas que han sido descubiertas por sus propios seguidores que han analizado el álbum completo.

Los fanáticos destacaron que con sus temas, Taylor retornó a una versión de música de despecho que dejó hace diez años tras ser cuestionada por solo escribir música de sufrimiento.

Al respecto, se destaca que la artista regresó a los versos de despecho que había dejado por las críticas, pero esta vez se le ve más madura y segura de sí misma.

El primer tema es Fortnight, en colaboración con el rapero Post Malone, donde habla de un abandono e infidelidad. “Te amo, está arruinando mi vida”, dice parte de la canción.

Según los fanáticos, la cantante se refiere a Joe Alwyn cuando dice: “Me reí en tu cara y dije: Tú no eres Dylan Thomas, yo no soy Patti Smith. Este no es el Hotel Chelsea, somos idiotas modernos”.

Otros temas cuyos versos estarían dirigidos a sus ex parejas es My boy only breaks his favorite toys y Down Bad. “Si no puedo tenerlo, podría morir. No haría ninguna diferencia”.