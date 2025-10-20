Taylor Swift hace generosa donación a niña con cáncer

La reconocida cantante Taylor Swift dona a niña con cáncer una suma de 100,000 dólares, mostrando una vez más su compromiso con causas solidarias y el apoyo a sus seguidores más jóvenes y vulnerables. El caso se dio a conocer luego de que Lilah, una pequeña fan de dos años que lucha contra el cáncer, recibiera la inesperada ayuda económica de la artista estadounidense.

Taylor Swift, conocida no solo por su exitosa carrera musical sino también por su trabajo filantrópico, realizó la donación luego de enterarse de la campaña en línea que la familia de Lilah organizó para costear su tratamiento médico. El gesto ha sido aplaudido en redes sociales y genera un gran ejemplo de solidaridad entre celebridades y sus seguidores.

La familia de Lilah agradeció públicamente a Taylor Swift por este gesto, señalando que la donación significa esperanza y alivio en la difícil lucha contra la enfermedad.

Taylor Swift ya ha realizado en el pasado otras acciones filantrópicas, sumándose a una tendencia de celebridades y filantropía que trasciende fronteras e inspira a miles de seguidores.