Taylor Swift alcanza una fortuna de 2.000 millones de dólares, según estimación de Forbes

La cantante estadounidense Taylor Swift alcanzó un nuevo hito financiero al registrar una fortuna estimada en 2.000 millones de dólares, de acuerdo con una reciente evaluación publicada por Forbes. Esta cifra marca un crecimiento significativo respecto a la valoración anterior de 1.600 millones de dólares. Además, consolida a la artista como una de las figuras más exitosas de la industria del entretenimiento.

Gran parte de su patrimonio proviene del éxito de su carrera musical. Aproximadamente 1.000 millones de dólares están relacionados con regalías de su amplio catálogo musical. También provienen de ingresos generados por sus giras internacionales. Estas giras han tenido una gran repercusión en todo el mundo.

Además, su catálogo personal de canciones tiene un valor estimado cercano a los 900 millones de dólares. A esto se suma su portafolio de bienes raíces en varias ciudades de Estados Unidos, cuyo valor ronda los 100 millones de dólares.

La artista también ha mantenido una fuerte presencia en la cultura pop con nuevos proyectos audiovisuales. Entre ellos destaca la serie documental de seis episodios The End of an Era, estrenada en Disney+, que muestra detalles del proceso detrás de su gira mundial. Asimismo, se lanzó la versión en streaming del espectáculo The Eras Tour: The Final Show. Esta se grabó durante uno de sus conciertos en Vancouver.

En el ámbito musical, Swift continuó promoviendo su duodécimo álbum de estudio, The Life of a Showgirl, publicado a finales de 2025.

Para junio de este año, la cantante tiene previsto recibir un reconocimiento por su trayectoria como compositora. Se trata de su ingreso al Songwriters Hall of Fame en Nueva York.

Mientras tanto, también crece la expectativa en la industria del entretenimiento ante la posibilidad de que la artista avance en un proyecto cinematográfico. Este proyecto ha estado desarrollando en los últimos años.

En su vida personal, medios internacionales han señalado que Swift podría celebrar una ceremonia privada de boda con el jugador de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce. Esto ocurriría en el estado de Rhode Island durante los próximos meses.

Taylor Swift hace generosa donación a niña con cáncer