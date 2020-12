Taxita hace sus carreras con su esposa con Alzheimer porque sus hijos no la quieren cuidar.

México.- La historia de un taxista que realiza su trabajo con su esposa diagnosticada con Alzheimer porque sus hijos no quieren cuidarla se ha viralizado en las redes sociales.

El caso del ruletero lo publicó una joven pasajera que al principio dudo de subirse a la unidad por la presencia de la anciana.

‘En la mañana estaba en la parada de pabellón esperando un taxi y este señor me pitó y me preguntó que si quería taxi, le dije que sí pero no me acerque porque vi que iba una persona con él y en seguida el señor me gritó que era su esposa’, relata la pasajera sobre su experiencia con el taxista.

Agrega que decidió subirse porque eran dos ancianos, lo que luego confirmaría que fue su mejor decisión al conocer una historia de lucha y amor.

“El el transcurso del viaje el señor me venía contando que su esposa tenía Alzheimer y que él tenía que llevarla con el todos los días porque sus hijos no la querían cuidar”, agrega el relato de la muchacha que tomó una fotografía para dejar registrado el momento.

La publicación se ha viralizado en las redes sociales, destacando el amor del esposo para andar a su compañera de vida en sus viajes diariamente.

‘Me puse a pensar en cuánto debe querer el señor a su esposa para llevarla con el a su trabajo día con día, espero que si algún día los llegan a ver, así como hice yo no duden en subirse con este par de viejitos’, concluyó el posteo de la joven.

Cabe mencionar que la historia ocurrió a principios del 2020, pero fue hace unos días que se viralizó, honrando la dedicación del ruletero.

La enfermedad de Alzheimer, denominada demencia senil, es una enfermedad neurodegenerativa que se manifiesta como deterioro cognitivo y trastornos conductuales.