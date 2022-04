Taxista que abandonó a Debanhi cuenta su versión: “Tenía una verdad que no le había dicho a sus papás”

El taxista que abandonó a la joven Debanhi Escobar, quien fue encontrada muerte en una cisterna, contó su versión de los hechos y aseguró que ella tenía una verdad que contarle a sus papás.

Según el ruletero, la joven le pidió que la bajara de la unidad en plena carretera sin ningún motivo. Juan Cuéllar, desmintió que se haya propasado con Escobar, como lo denunció el progenitor de la jovencita en los medios de comunicación.

“Debanhi, me dice que avance, yo me espero y en eso pasan las amigas en otro carro y con otros chavos… Los que me comentó ella es que eran malas amigas porque no la habían querido llevar”, dijo el taxista sobre los que fueron los últimos momentos de vida la joven.

Aseguró que ella estaba llorando y le pidió que le cargara su celular, el cual se le había descargado completamente. “Me dice que me detenga y me detengo, y me dice que la bajara ahí, pero le dije que no la podía bajar”, agregó al relato Cuéllar.

Indicó que al ver que la joven actuaba de forma inusual se comunicó con las amigas y con un compañero de trabajo.

“Mis papás merecen la verdad, la verdad… ¿Cuál verdad? Merecen la verdad?”, dice el audio que el taxista envió a su compañero, y que supuestamente es la voz de Debanhi antes de bajar del automóvil.

Autoridades mantienen bajo investigación al ruletero, quien tomó la última foto de la joven con vida en medio de la carretera. El caso de la joven trascendió las fronteras luego que su fotografía sola en la calle se viralizara y salieran a la luz algunos detalles de su desaparición.

Se informó que sus amigas la dejaron abandonada luego de discutir y llamaron al taxista para que él la trasladara hasta su vivienda.

El primer sospechoso fue el taxista, quien con copias de sus conversaciones decidió defenderse y demostrar que él no está involucrado en la muerte.

Los restos mortales de Debanhi fueron descubiertos 13 días después de su desaparición en una cisterna de un motel en Nueva León.