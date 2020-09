Taxista implora de rodillas: Péguenme, pero no se lleven mi auto

Perú.- El video de un taxista implorando de rodillas y pidiendo a los policías que le peguen a cambio de llevarse su vehículo, única herramienta de trabajo, ha conmocionado a las redes sociales.

Según la versión de los agentes, el hombre cometió una infracción de tránsito, razón por la cual fue detenido para investigar lo ocurrido.

Una vez que los uniformados conocieron el hecho decidieron que tenían que decomisarle la unidad; provocando la angustia del taxista por perder su única herramienta de trabajo.

En la filmación que se ha viralizado en las distintas plataformas se ve al adulto mayor llorando y pidiendo a los uniformados que no se lleven el taxi.

“Mi carro, noooo. Ya no lo voy a sacar, no pueden”, grita entre sollozos al intentar convencer a los policías de no aplicarle la infracción.

Mientras los uniformados forcejeaban por llevarse el carro, el taxista se aferraba a sus ruegos, los cuales no fueron escuchados por los agentes.

“No, por favor, te lo pido de rodillas. Péguenme, es mi única herramienta de trabajo”, continúa el ruletero, despertando en los usuarios conmoción.

La policía de Perú, como la de muchos países, ha sido cuestionada por los abusos en contra de los ciudadanos.

