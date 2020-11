Taxis voladores, una realidad en Corea del Sur para resolver el problema de tráfico

Los taxis voladores son una realidad en Corea del Sur luego que el gobierno iniciará pruebas pilotos de vehículos no tripulados para resolver el problema de tráfico que agobia a Seúl, capital de la nación.

Los ensayos iniciaron este miércoles con vuelos no tripulados sobre la densamente poblada capital de Corea del Sur y cuyas pruebas fueron calificadas como exitosas.

Según funcionarios, los planes para comercializar los servicios de modalidad aérea urbana están programados para que entren en vigor en el 2025 tras confirmar los estudios de compatibilidad.

Son seis taxis voladores que forman parte del proyecto y que sobrevolaron en el distrito Yeouido, principal centro de negocios de la capital surcoreana.

El Ministerio del Territorio, Infraestructura, Transporte y Turismo de Corea del Sur explicó que se realizaron pruebas similares en sitios especializados no poblados en las ciudades de Incheo y Yeongwol.

Los taxis voladores, modelo EH216s son fabricados por la empresa china Ehang, cuentan con dos asientos y pesan 650 kilogramos casa uno.

Sobre su funcionalidad se detalló que la coordinación de los vuelos no tripulados se realiza mediante un sistema denominado K-drone, creado por ingenieros surcoreanos.

Además, se informó que durante las pruebas los vehículos se alzarán a una altura de 50 metros con una velocidad de 50 kilómetros por hora.

El sistema de taxis voladores es uno de los planes más amplios del gobierno de Corea del Sur para aliviar el problema de tráfico en la capital, Seúl.

Seoul City today demonstrated a 2-seater human-crewed drone taxi, the "first time" a drone taxi flies in the skies of S. Korea.

The EH216, developed by China's Ehang, flew 1.8km near the Han River at 50m above sea level for about 7 mins. pic.twitter.com/CDMdWwcVDa

— Raphael Rashid (@koryodynasty) November 11, 2020