El régimen talibán continúa profundizando las restricciones en Afganistán, y esta vez ataca directamente al derecho a la educación. Según recientes reportes, los talibanes prohíben libros y 18 carreras universitarias a mujeres, una medida que incrementa las preocupaciones sobre el futuro de los derechos de las mujeres afganas.

La lista de carreras vetadas incluye disciplinas como periodismo, economía, ingeniería, informática y literatura, limitando significativamente el acceso de las mujeres a sectores clave para el desarrollo del país.

El anuncio también prohíbe libros escritos por mujeres o relacionados con temáticas de género, eliminando así referentes y voces femeninas en la literatura universitaria. Este nuevo control se suma a otras prohibiciones impuestas en años recientes, como la exclusión de las mujeres de parques, gimnasios y espacios públicos. Organizaciones internacionales han condenado la medida y señalan que el veto refuerza un ciclo de marginación y vulneración de los derechos fundamentales.

Perspectivas latinoamericanas destacan el paralelismo entre las luchas por la igualdad en diferentes regiones y llaman a la solidaridad global ante este tipo de represión.