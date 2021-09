Talibanes festejan la derrota de Panjshir, el último bastión de la resistencia afgana

Afganistán.- Los talibanes aseguraron este lunes haber derrotado a los combatientes de Panjshir, el último bastión de la resistencia afgana durante un brutal enfrentamiento registrado el fin de semana.

Información de medios locales y agencias internacionales señalan que los insurgentes tomaron el control del lugar el pasado viernes usando armamentos de combate abandonados por los Estados Unidos (EEUU).

La región de Panjshir, localizada en el norte de Kabul, se mantuvo en resistencia desde 1996. Desde que los talibanes asaltaron el poder el 15 de agosto, el líder de la resistencia aseguró que estaban dispuestos a luchar.

El Frente de Resistencia Nacional de Afganistán tiene fama de haber resistido invasiones, incluyendo la de las fuerzas soviéticas durante la guerra de la URSS entre 1979 y 1989, así la era Talibán en la década de 1990.

La resistencia en Panjshir, fue creado por el hijo del héroe de la resistencia afgana, Ahmad Massoud, manteniendo su independencia.

“Preferimos buscar la paz y la negociación antes de recurrir a una guerra y conflicto”, dijo el vocero del FRN sobre su postura ante un posible conflicto días atrás.

Este lunes los talibanes le dieron gracias a Dios por la victoria obtenida el fin de semana. “Por la gracia de Alá todopoderoso, tenemos el control de todo Afganistán. Los rebeldes han sido derrotados y Panshir está ahora bajo nuestro dominio”.

Los talibanes festejaron la derrota de los combatientes en Panjshir con disparos al aire, así como lo hicieron con la desocupación de los militares estadounidenses.

Por su parte, la resistencia aseguró que se han mantenido en la lucha y que a pesar del asedio se han mantenido firmes, negando que ya hayan sido derrotados.

“Sin duda estamos en una situación complicada. Estamos bajo el asedio de los talibanes, pero hemos mantenido las posiciones, hemos resistido”, indicó que un video Amrullah Saleh.

The RESISTANCE is continuing and will continue. I am here with my soil, for my soil & defending its dignity. https://t.co/FaKmUGB1mq

— Amrullah Saleh (@AmrullahSaleh2) September 3, 2021