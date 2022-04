Takeda y The New York Academy of Sciences anuncian a los ganadores del premio Innovators in Science Award de 2022

− El premio celebró una investigación excepcional centrada en la gastroenterología en 2022

− Los descubrimientos de los ganadores revelan el poder del microbioma del intestino

− Los galardonados reciben un premio de 200 000 dólares sin restricciones

OSAKA, Japón y CAMBRIDGE, Massachusetts–(BUSINESS WIRE)–Takeda (TSE:4502/NYSE:TAK) y The New York Academy of Sciences anunciaron hoy a los ganadores del cuarto premio Innovators in Science Award por su excelencia y su compromiso con la ciencia innovadora que ha permitido avances considerables en el campo de investigación de la gastroenterología. Cada ganador recibe un premio sin restricciones de 200 000 dólares estadounidenses.

Los ganadores del premio Senior Scientist Award de 2022 son Jeffrey Gordon, M.D., director del Edison Family Center for Genome Sciences and Systems Biology, y el Dr. Robert J. Glaser, profesor distinguido de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington en St. Louis. El Dr. Gordon es ampliamente reconocido como el “padre de la ciencia de los microbiomas” y ha sido el mentor de investigaciones doctorales y posdoctorales de más de 140 estudiantes que se han convertido en la última generación de líderes de su campo. Su investigación interdisciplinaria y pionera ha revelado los profundos efectos de la comunidad microbiana del intestino humano en la fisiología y el metabolismo. Los estudios preclínicos del Dr. Gordon brindan conocimientos fundamentales sobre los mecanismos que subyacen a la formación y el funcionamiento del microbioma del intestino humano, así como los vínculos causales con los estados de enfermedades, incluida la malnutrición. El grupo del Dr. Gordon desarrolló alimentos terapéuticos que afectan a los microbiomas para una reparación precisa de los microbiomas del intestino de niños malnutridos y para la restauración de su crecimiento.

“Este premio es un hermoso reconocimiento al entusiasmo y el prometedor futuro que ofrece el campo de la investigación de los microbiomas, así como al esfuerzo colectivo de este grupo inspirador de estudiantes, personal y colaboradores con quienes tuve el privilegio de trabajar mientras luchamos para entender mejor el impacto del intestino en la salud”, agradeció el Dr. Gordon.

La ganadora del premio Early-Career Scientist Award de 2022 es Elaine Y. Hsiao, Ph.D., profesora asociada De Logi de ciencias biológicas en la Universidad de California en Los Ángeles. La Dra. Hsiao ha realizado descubrimientos revolucionarios sobre cómo el microbioma intestinal influye en el cerebro y la conducta. Su investigación ha cambiado drásticamente el pensamiento convencional acerca de la causa y el tratamiento de enfermedades neurológicas como el autismo y la epilepsia. Parte del trabajo de mayor impacto de la Dra. Hsiao, que investiga la influencia del microbioma materno en el desarrollo cerebral del feto, ha sentado las bases para las hipótesis de la contribución microbiana al riesgo de enfermedades del desarrollo neural. La Dra. Hsiao también mejoró la comprensión de cómo la microbiota influye en las células endocrinas que producen serotonina en el intestino, una investigación con el potencial de afectar la comprensión de las enfermedades intestinales y neurológicas.

“Ganar el premio Innovators in Science Award es un gran privilegio para mí como científica al inicio de mi carrera”, manifestó la Dra. Hsiao. “No es solo una bienvenida a los nuevos investigadores para que contribuyan al campo, también reconoce los descubrimientos realizados por mis colegas del laboratorio: talentosos, inspiradores y con la misma dedicación compartida para descubrir las interacciones entre el intestino, sus microbios nativos y el cerebro. Este premio seguirá motivándome para dirigirme a donde me lleve la ciencia y hacia una mejor comprensión de cómo la vida funciona de maneras que algún día, espero, beneficiarán a las personas”.

“El trabajo del Dr. Gordon y la Dra. Hsiao para descubrir más sobre el papel del microbioma intestinal en la patología de las enfermedades y aplicar ese conocimiento a la creación de intervenciones significativas para los pacientes con enfermedades gastrointestinales y neurológicas, entre otras, es verdaderamente inspirador”, señaló Andrew Plump, M.D., Ph.D., presidente de Investigación y Desarrollo de Takeda. “Nos enorgullece apoyar el premio Innovators in Science Award porque, en Takeda, valoramos mucho la búsqueda de la ciencia y a aquellos que superan los límites de lo posible para mejorar considerablemente la vida de las personas”.

“Es un placer acompañar a Takeda en su lucha en pos del trabajo incansable de los investigadores del mundo”, manifestó Nicholas Dirks, Ph.D., presidente y director ejecutivo de The New York Academy of Sciences. “Los ganadores del premio Innovators in Science Award 2022 están realizando investigaciones médicas revolucionarias que revelan el funcionamiento del microbioma intestinal para, posiblemente, ofrecer las innovaciones a los pacientes de todo el mundo que tienen enfermedades gastrointestinales u otras enfermedades”.

Los ganadores de 2022 serán premiados en la ceremonia y el simposio del premio Innovators in Science Award, el 13 y el 14 de octubre de 2022 en Boston. Para obtener más información y registrarse para el simposio virtual del premio Innovators in Science Award, visite: https://www.nyas.org/awards/innovators-in-science-award/

