Takeda y Seagen destacan los datos del estudio de ADCETRIS® en combinación, que muestran una mejora estadísticamente significativa en la supervivencia general (SG) para pacientes con linfoma de Hodgkin avanzado

– El ensayo clínico de fase 3 aleatorizado de la combinación de ADCETRIS con quimioterapia cumplió los criterios de valoración secundarios clave de SG y demostró una reducción del 41 % en el riesgo de muerte frente al estándar de atención en pacientes con linfoma de Hodgkin avanzado –

CAMBRIDGE, Massachusetts & OSAKA, Japón & BOTHELL, Washington–(BUSINESS WIRE)–Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502) y Seagen Inc., (NASDAQ:SGEN) anunciaron hoy que los datos de supervivencia general (SG) del ensayo clínico de fase 3 ECHELON-1 aleatorizado de una combinación de ADCETRIS® (brentuximab vedotina) con quimioterapia se presentarán en una sesión oral en la 59.ª reunión anual de la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica (American Society of Clinical Oncology, ASCO), el viernes 3 de junio de 2022 entre la 13:00 y las 16:00 (hora del centro), y en la 27.ª reunión anual de la Asociación de Hematología Europea (European Hematology Association, EHA), el viernes 10 de junio de 2022 entre las 11:30 y las 12:45 (hora central europea de verano).

“Los datos de seguimiento a largo plazo del ensayo ECHELON-1 tienen una importancia clínica significativa, ya que este ensayo representa uno de los dos únicos estudios aleatorizados de primera línea de linfoma de Hodgkin de estadio avanzado que demuestra una ventaja de supervivencia general para el brazo experimental”, explicó Stephen Ansell, M.D., Ph.D. de la Clínica Mayo e investigador del estudio ECHELON-1. “Estos resultados dejan en claro que la incorporación de brentuximab vedotina a la quimioterapia mejora el resultado a largo plazo de los pacientes y que la combinación debe considerarse el estándar de atención”.

Los datos del ensayo ECHELON-1 demostraron una mejora estadísticamente significativa de la SG en pacientes con linfoma de Hodgkin clásico estadio III o IV sin tratamiento previo que se sometieron a tratamiento con ADCETRIS junto con doxorrubicina, vinblastina y dacarbacina (A+AVD) frente a doxorrubicina, bleomicina, vinblastina y dacarbacina (ABVD). Con una mediana de seguimiento aproximada de seis años (73 meses), los pacientes que recibieron A+AVD experimentaron una reducción del 41 por ciento en el riesgo de muerte (cociente de riesgo [CR] de 0,59; intervalo de confianza [IC] del 95 %: 0,396 a 0,879), con una tasa de SG estimada (IC del 95 %) del 93,9 % (91,6, 95,5) a 6 años. El perfil de seguridad de ADCETRIS estuvo en línea con el exhibido en estudios anteriores, y no se observaron nuevas señales de seguridad. Consulte a continuación la Información de seguridad importante, incluida una ADVERTENCIA ESPECIAL/RECUADRO para leucoencefalopatía multifocal progresiva (LMP), de ADCETRIS.

“Los pacientes con linfoma de Hodgkin de estadio avanzado no se han beneficiado con resultados de supervivencia general desde hace mucho tiempo”, afirmó Chris Arendt, Ph.D., jefe de terapia celular oncológica y de la unidad del área terapéutica e integrante del departamento de investigación y desarrollo de Takeda. “Estamos muy orgullosos de los resultados del ensayo ECHELON-1, ya que estos hallazgos representan una mejora transformadora en la atención que puede tener un impacto profundo sobre las vidas de los pacientes con enfermedades avanzadas. Esperamos poder compartir los datos con autoridades regulatorias de todo el mundo”.

“De manera inequívoca, estos datos demuestran la capacidad del régimen de combinación de ADCETRIS para mejorar el estándar de atención actual, ABVD, para personas con linfoma de Hodgkin, que pueden acceder a un beneficio de supervivencia general sin precedentes”, señaló Roger Dansey, M.D., director ejecutivo interino y director médico de Seagen. “Seguimos evaluando el potencial de ADCETRIS en diferentes poblaciones de pacientes y en combinación con otros medicamentos aprobados e investigativos”.

ADCETRIS está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con linfoma de Hodgkin clásico estadio III o IV sin tratamiento previo en combinación con AVD en los Estados Unidos, y para el tratamiento de pacientes adultos con linfoma de Hodgkin positivo para CD30 sin tratamiento previo en combinación con AVD en Europa.

Brentuximab vedotina más quimioterapia de primera línea para mejorar la supervivencia general en pacientes con linfoma de Hodgkin clásico estadio III o IV: un análisis actualizado de ECHELON-1. (Malignidades hematológicas: linfoma y leucemia linfocítica crónica, viernes 3 de junio de 2022, de 13 a 16 [hora del centro] en McCormick Place, pabellón A8)

Entre los hallazgos clave, cuya presentación estará a cargo del Dr. Ansell, se encuentran los siguientes:

El ensayo logró su criterio secundario clave con la combinación de A+AVD, que produjo una mejora estadísticamente significativa en la SG frente al brazo de control de ABVD, según la evaluación de un Centro de revisión independiente (CRI) (CR 0,59; valor de p=0,009). Esto se corresponde con una reducción del 41 por ciento en el riesgo de muerte. En una mediana de seguimiento de 73 meses, se produjeron 39 y 64 eventos de SG en los brazos de A+AVD y ABVD, respectivamente. Las tasas de SG a seis años estimadas (IC del 95 %) fueron del 93,9 % (91,6, 95,5) con A+AVD frente al 89,4 % (86,6, 91,7) con ABVD. Los análisis de subgrupos respaldaron un beneficio consistente de A+AVD frente a ABVD.

El estimado de supervivencia libre de enfermedad (SLE) a seis años (CI de 95 %) fue del 82,3 % (79,1, 85,0) con A+AVD frente a 74,5 % (70,8, 77,7) con ABVD.

A+AVD produjo un perfil de seguridad manejable, en línea con informes anteriores. La neuropatía periférica relacionada con el tratamiento siguió resolviéndose o mejorando en ambos brazos. El 86 % (379/443) y el 87% (249/286) de los pacientes en los brazos de A+AVD y de ABVD, respectivamente, resolvieron completamente (72 % frente a 79 %) o mejoraron (14 % frente a 8 %) esta afección al momento del último seguimiento. Menos pacientes han informado malignidades secundarias en el brazo de A+AVD frente al brazo de ABVD (23 frente a 32). No se identificaron nuevas señales de seguridad.



Acerca del ensayo ECHELON-1

El ensayo ECHELON-1, que comparó el uso de ADCETRIS en combinación con AVD frente a ABVD en 1334 pacientes con linfoma de Hodgkin clásico estadio III o IV sin tratamiento previo, poseía un criterio primario de progresión libre de enfermedad (PLE) modificada según el Centro de revisión independiente (CRI). Un criterio secundario clave era la SG, que fue un análisis impulsado por eventos, especificado previamente y de alfa controlado en la población objetivo para el tratamiento.

Acerca del linfoma de Hodgkin

El término linfoma se usa de forma genérica para un grupo de cánceres que se originan en el sistema linfático y afectan a un tipo de glóbulo blanco llamado linfocito. Hay dos categorías principales de linfoma: linfoma de Hodgkin (LH) y linfoma no Hodgkin. El linfoma de Hodgkin se distingue de otros tipos de linfoma por la presencia de un tipo de célula característica, denominada célula de Reed-Sternberg, presente en los nódulos linfáticos. Las células de Reed-Sternberg suelen tener una proteína especial en su superficie denominada CD30, que es un marcador clave del LH. CD30 está presente en aproximadamente el 95 por ciento de todos los casos de linfoma de Hodgkin.

Según la Sociedad Americana contra el Cáncer, se diagnosticarán aproximadamente 8540 casos de linfoma de Hodgkin en los Estados Unidos durante 2022, y más de 900 morirán a causa de esta enfermedad. Según la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, para 2020 más de 83.000 personas en todo el mundo habían recibido un diagnóstico de linfoma de Hodgkin, y aproximadamente 23.000 personas habían muerto a causa de esta enfermedad.i

Acerca de ADCETRIS® (brentuximab vedotina)

ADCETRIS es un fármaco inmunoconjugado (FIC) compuesto por un anticuerpo monoclonal anti-CD30 unido por un enlazador escindible por proteasa a un agente disruptor de microtúbulos, monometil auristatina E (MMAE), que utiliza la tecnología patentada de Seagen. El FIC emplea un sistema de enlazador que está diseñado para ser estable en el flujo sanguíneo y, al mismo tiempo, liberar MMAE luego de la internalización en células tumorales positivas para CD30.

La inyección de ADCETRIS para infusión intravenosa ha recibido aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) para seis indicaciones en pacientes adultos con: (1) linfoma de células grandes anaplásico sistémico (LCGAs) u otros linfomas periféricos de células T (LPCT) con expresión de CD30 sin tratamiento previo, incluido linfoma angioinmunoblástico de células T y LPCT no especificados, en combinación con ciclofosfamida, doxorrubicina y prednisona, (2) linfoma de Hodgkin clásico (LHc) estadio III o IV sin tratamiento previo, en combinación con doxorrubicina, vinblastina y dacarbacina, (3) LHc con riesgo alto de recidiva o progresión tras la consolidación de autotrasplante de células madre hematopoyéticas (auto-TCMH), (4) LHc posterior a fracaso de auto-TCMH o fracaso de al menos dos regímenes de quimioterapia multiagente anteriores en pacientes que no son candidatos para un auto-TCMH, (5) LCGAs posterior a fracaso de al menos un régimen de quimioterapia multiagente, y (6) linfoma cutáneo primario anaplásico de células grandes (LcpACG) o micosis fungoide (MF) con expresión de CD30 que hayan recibido terapia sistémica anterior.

Health Canada otorgó aprobación condicional a ADCETRIS para linfoma de Hodgkin y LCGAs recidivantes o refractarios en 2013, y aprobación no condicional para tratamiento de consolidación posterior a autotransplante de células madre (ATCM) en pacientes con linfoma de Hodgkin con mayor riesgo de recidiva o progresión en 2017, adultos con LcpACG o MF con expresión de CD30 que se hayan sometido a terapia sistémica en 2018, para linfoma de Hodgkin estadio IV sin tratamiento previo en combinación con doxorrubicina, vinblastina y dacarbacina en 2019, y para pacientes adultos con LCGAs, linfoma periférico de células T no especificado (LPCT-NE) o linfoma angioinmunoblástico de células T (LACT) sin tratamiento previo, cuyos tumores posean expresión de CD30, en combinación con ciclofosfamida, doxorrubicina y prednisona en 2019.

ADCETRIS recibió autorización de comercialización condicional de la Comisión Europea en octubre de 2012. Las indicaciones de aprobación en Europa son las siguientes: (1) para el tratamiento de pacientes adultos con linfoma de Hodgkin estadio IV positivo para CD30 sin tratamiento previo en combinación con doxorrubicina, vinblastina y dacarbacina (AVD), (2) para el tratamiento de pacientes adultos con linfoma de Hodgkin positivo para CD30 con mayor riesgo de recidiva o progresión después de un ATCM, (3) para el tratamiento de pacientes adultos con linfoma de Hodgkin positivo para CD30 recidivante o refractario después de un ATCM o después de al menos dos terapias anteriores cuando el ATCM o la quimioterapia multiagente no son opciones de tratamiento, (4) para el tratamiento de pacientes adultos con LCGAs recidivante o refractario, y (5) para el tratamiento de pacientes adultos con linfoma cutáneo de células T (LCCT) positivo para CD30 después de al menos una terapia sistémica anterior.

ADCETRIS ha recibido autorización de comercialización de autoridades regulatorias en más de 70 países para linfoma de Hodgkin y LCGAs recidivantes o refractarios. Consulte la Información de seguridad importante a continuación.

ADCETRIS está siendo evaluado ampliamente en más de 70 ensayos clínicos, incluido un estudio de fase 3 como tratamiento de primera línea del linfoma de Hodgkin (ECHELON-1) y otro estudio de fase 3 como tratamiento de primera línea de linfomas de células T periféricos positivos para CD30 (ECHELON-2), así como ensayos en muchos otros tipos de neoplasias que expresan el antígeno CD30.

Seagen y Takeda están desarrollando ADCETRIS de forma conjunta. Bajo los términos del acuerdo de colaboración, Seagen posee los derechos de comercialización en los Estados Unidos y Canadá, mientras que Takeda posee los derechos de comercialización de ADCETRIS en el resto del mundo. Seagen y Takeda están financiando los costos del desarrollo conjunto de ADCETRIS de manera igualitaria, excepto en Japón, donde Takeda es el único responsable de los costos de desarrollo.

Información importante de seguridad de ADCETRIS (brentuximab vedotina) (Unión Europea)

Consulte el Resumen de las características del producto (SmPC) antes de prescribir.

CONTRAINDICACIONES

ADCETRIS está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad a brentuximab vedotina y sus excipientes. Además, el uso combinado de ADCETRIS con bleomicina está contraindicado ya que provoca toxicidad pulmonar.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES

Leucoencefalopatía multifocal progresiva (LMP): en pacientes tratados con ADCETRIS, que habían recibido previamente varios regímenes de quimioterapia, se informó la reactivación del virus de John Cunningham (VJC) que dio lugar a leucoencefalopatía multifocal progresiva (LMP) y, en algunos casos, a la muerte. La LMP es una enfermedad rara desmielinizante del sistema nervioso central que provoca una reactivación del VJC latente y suele ser mortal.

Se debe controlar de cerca a los pacientes para detectar signos o síntomas neurológicos, cognitivos o de conducta, nuevos o su empeoramiento, que puedan ser indicativos de LMP. La evaluación sugerida de LMP incluye consulta de neurología, imágenes por resonancia magnética del cerebro realzadas con gadolinio y análisis de líquido cefalorraquídeo para detectar ADN de VJC por reacción en cadena de la polimerasa o una biopsia del cerebro con evidencia de VJC. Una prueba de reacción en cadena de la polimerasa negativa para VCJ no excluye una LMP. Se debe garantizar un seguimiento y evaluación adicionales si no hay diagnóstico alternativo. La dosificación de ADCETRIS debe suspenderse si se sospecha un caso de LMP y debe interrumpirse permanentemente si se confirma el diagnóstico de LMP.

Se debe prestar atención a los síntomas de LMP que puedan pasar inadvertidos para el paciente (por ej., cognitivos, neurológicos o psiquiátricos).

Pancreatitis: Se ha observado pancreatitis aguda en pacientes tratados con ADCETRIS. Se ha notificado algún caso mortal. Se debe vigilar de cerca a los pacientes que presenten o empeoren un dolor abdominal, que pueda sugerir pancreatitis aguda. La evaluación del paciente puede incluir un examen físico, análisis de laboratorio para evaluar la amilasa y la lipasa séricas, y estudios de imagen abdominal, como ecografía y otros métodos diagnósticos adecuados. Se debe suspender el uso de ADCETRIS en cualquier caso de sospecha de pancreatitis aguda. Si se confirma el diagnóstico de pancreatitis aguda se debe interrumpir el tratamiento con ADCETRIS.

Toxicidad pulmonar: Se han informado casos de toxicidad pulmonar, algunos con desenlace mortal, entre ellos neumonitis, enfermedad pulmonar intersticial y síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA), en pacientes que recibían ADCETRIS. Aunque no se ha establecido una asociación causal con el uso de ADCETRIS, no se puede descartar el riesgo de toxicidad pulmonar. Los síntomas pulmonares nuevos o agravados (por ej., tos, disnea) se deben evaluar y tratar oportuna y adecuadamente. Podría ser necesario suspender la dosis durante la evaluación y hasta que mejoren los síntomas.

Infecciones graves e infecciones oportunistas: Se han informado infecciones graves como neumonía, bacteremia estafilocócica, sepsis/shock séptico (incluidos desenlaces fatales y herpes zóster, citomegalovirus (CMV) (reactivación) e infecciones oportunistas como la neumonía por Pneumocystis jiroveci y candidiasis oral en pacientes tratados con ADCETRIS. Debe monitorearse estrechamente a los pacientes durante el tratamiento para detectar la emergencia de posibles infecciones graves y oportunistas.

Reacciones relacionadas con la infusión (RRI): Se han notificado reacciones relacionadas con la infusión (RRI) inmediatas y retardadas con el uso de ADCETRIS, así como reacciones anafilácticas. Debe vigilarse cuidadosamente a los pacientes durante y después de la infusión. Si se produce una reacción anafiláctica, se debe interrumpir inmediata y permanentemente la administración de ADCETRIS y se debe administrar tratamiento médico apropiado. Si se produce una reacción relacionada con la infusión, se debe interrumpir la infusión e instaurarse tratamiento médico apropiado. La infusión puede reiniciarse a una velocidad menor tras la resolución de los síntomas. Los pacientes que hayan sufrido una reacción relacionada con la infusión previa se deben premedicar antes de las infusiones siguientes. Las RRI son más frecuentes y más graves en pacientes con anticuerpos contra ADCETRIS.

Síndrome de lisis tumoral (SLT): Se han informado casos de SLT con ADCETRIS. Los pacientes con tumores de rápida proliferación y elevada carga tumoral están en riesgo de padecer un SLT. Estos pacientes deben ser controlados de cerca y sus síntomas deben manejarse de acuerdo con las mejores prácticas médicas.

Neuropatía periférica (NP): El tratamiento con ADCETRIS puede causar NP, tanto sensitiva como motora. La NP inducida por ADCETRIS es, típicamente, un efecto de la exposición acumulativa al fármaco y, en la mayoría de los casos, es reversible. Se debe controlar a los pacientes para detectar síntomas de neuropatía, como hipoestesia, hiperestesia, parestesia, malestar, sensación de ardor, dolor neuropático o debilidad. En el caso de pacientes que experimenten una NP de nueva presentación o un empeoramiento de su NP, se podría requerir una demora y reducción de la dosis o la interrupción de ADCETRIS.

Toxicidades hematológicas: Con ADCETRIS puede producirse anemia de grado 3 o 4, trombocitopenia y neutropenia de grado 3 o 4 prolongada (igual o mayor a una semana). Debe controlarse el hemograma completo antes de la administración de cada dosis.

Neutropenia febril: Se han informado casos de neutropenia febril con ADCETRIS. Se debe controlar el hemograma completo antes de la administración de cada dosis de tratamiento. Controlar a los pacientes de cerca para detectar fiebre debida a neutropenia y tratarlos de acuerdo con las mejores prácticas médicas.

Cuando ADCETRIS se administra en combinación con AVD o CHP, se recomienda una profilaxis primaria con G-CSF para todos los pacientes que comienzan con la primera dosis.

Reacciones cutáneas adversas graves (RCAG): Se han informado casos de RCAG, incluido síndrome de Stevens-Johnson (SJS), necrólisis epidérmica tóxica (NET) y sensibilidad a fármacos con eosinofilia y síntomas sistémicos (SFESS) con ADCETRIS. Se han informado desenlaces fatales para SJS y NET. Si se producen casos de SJS, NET o SFESS, debe discontinuarse ADCETRIS y debe administrarse la terapia médica adecuada.

Complicaciones gastrointestinales (GI): Se han informado complicaciones gastrointestinales con ADCETRIS, incluidos casos mortales, como obstrucción intestinal, íleo, enterocolitis, colitis neutropénica, erosión gástrica, úlcera, perforación y hemorragia. Los síntomas gastrointestinales nuevos o agravados se deben evaluar rápidamente y tratarse de manera apropiada.

Hepatotoxicidad: Se han informado aumentos en los niveles de la alanina aminotransferasa (ALT) y de la aspartato aminotransferasa (AST) con ADCETRIS. También se han informado casos graves de hepatotoxicidad, incluso casos mortales. Las enfermedades hepáticas prexistentes, las comorbilidades y los medicamentos concomitantes también pueden aumentar el riesgo. Se debe evaluar la función hepática antes de comenzar el tratamiento y se deben realizar controles de rutina durante el tratamiento. Los pacientes que experimenten hepatotoxicidad podrían requerir una demora, modificación de la dosis o una interrupción de ADCETRIS.

Hiperglucemia: Se han informado casos de hiperglucemia durante los ensayos en pacientes con alto índice de masa corporal (IMC) o diabetes mellitus. Monitoree estrechamente la glucosa sérica en pacientes que experimenten eventos de hiperglucemia. Administre medicamentos hipoglucemiantes según considere apropiado.

Extravasación en el lugar de la infusión: Se han producido casos de extravasación durante la infusión intravenosa. Dada la posibilidad de extravasación, se recomienda un monitoreo estrecho del lugar de la infusión para detectar posibles infiltraciones durante la administración del fármaco.

Insuficiencia renal y hepática: La experiencia en pacientes con insuficiencia renal y hepática es limitada. Los datos disponibles indican que la eliminación de MMAE podría verse afectada por una insuficiencia renal grave, una insuficiencia hepática y por concentraciones séricas bajas de albúmina.

LCCT positivo para CD30: La dimensión del efecto del tratamiento en los subtipos de LCCT que expresan CD30 distintos de la micosis fungoide (MF) y el linfoma anaplásico de células grandes primario cutáneo (LACGpc) no está clara debido a la falta de evidencia de alto nivel. En dos estudios de ADCETRIS de fase II con un único grupo, la actividad de la enfermedad se manifestó en subtipos de síndrome de Sézary (SS), papulosis linfomatoide (PL) y LCCT de histología mixta. Estos datos sugieren que la eficacia y la seguridad se pueden extrapolar a otros subtipos de LCCT positivo para CD30. Se debe evaluar con atención la eficacia y seguridad en cada paciente y administrar con cuidado en otros tipos de pacientes con LCCT positivo para CD30.

Contenido de sodio en los excipientes: Este medicamento contiene 13,2 mg de sodio por vial, equivalente al 0,7 % de la ingesta diaria máxima recomendada por la OMS de 2 g de sodio para un adulto.

Trazabilidad: Para mejorar la trazabilidad de los productos de medicamentos biológicos, deben registrarse claramente el nombre y el número de lote del producto administrado.

INTERACCIONES

Los pacientes que reciben de manera concomitante un inhibidor potente del CYP3A4 y la glicoproteína P (P-gp) con ADCETRIS pueden presentar mayor riesgo de neutropenia. Si se desarrolla neutropenia, consulte las recomendaciones de dosificación para los casos de neutropenia (véase la sección 4.2 del Resumen de las características del producto o SmPC). La administración concomitante de ADCETRIS con inductores del CYP3A4 no alteró la exposición plasmática de ADCETRIS; no obstante, aparentemente redujo las concentraciones plasmáticas de los metabolitos de MMAE analizados. No se espera que ADCETRIS altere la exposición a los medicamentos metabolizados por enzimas del CYP3A4.

EMBARAZO: Las mujeres en edad fértil deben utilizar dos métodos anticonceptivos eficaces durante el tratamiento con ADCETRIS y hasta 6 meses después del tratamiento. No se dispone de datos sobre el uso de ADCETRIS en mujeres embarazadas; no obstante, los estudios en animales han mostrado toxicidad reproductiva. ADCETRIS no se debe utilizar durante el embarazo excepto que el beneficio para la madre supere el riesgo potencial para el feto.

LACTANCIA (amamantamiento): No se dispone de datos acerca de la excreción de ADCETRIS o sus metabolitos en la leche humana; por lo tanto, no se puede excluir el riesgo en recién nacidos y lactantes. Ante posibles riesgos, se debe tomar la decisión de interrumpir la lactancia o suspender o abstenerse de recibir tratamiento con ADCETRIS.

FERTILIDAD: En estudios no clínicos, el tratamiento con ADCETRIS ha provocado toxicidad testicular y puede alterar la fertilidad masculina. Se aconseja a los hombres tratados con este medicamento que no engendren un hijo durante el tratamiento y hasta 6 meses después de recibir la última dosis de ADCETRIS.

Contacts

Takeda:

Prensa en Japón

Ryoko Matsumoto



ryoko.matsumoto@takeda.com

+81 (0) 3-3278-3414

Prensa fuera de Japón

Emy Gruppo



emy.gruppo@takeda.com

(215) 859-2605

Seagen:

Inversores

Peggy Pinkston



ppinkston@seagen.com

(425) 527-4160

Prensa

David Caouette



dcaouette@seagen.com

(310) 430-3476

Read full story here