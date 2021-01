Takeda se sitúa a la vanguardia del sector según el Índice de Acceso a los Medicamentos 2021

La empresa ocupa el sexto lugar en la clasificación general y lidera el sector farmacéutico en materia de Gobernanza del acceso a medicamentos

Consigue posiciones de liderazgo en las tres áreas técnicas evaluadas

Muestra un rendimiento sólido en las áreas de Fortalecimiento del sistema sanitario y Cumplimiento normativo

OSAKA, Japón, y CAMBRIDGE, Massachusetts–(BUSINESS WIRE)–Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) («Takeda») obtiene una posición de liderazgo en el Índice de Acceso a los Medicamentos (Access to Medicine, AtM) 2021, publicado hoy. En concreto, la empresa ha obtenido puntuaciones elevadas y notables en las tres áreas técnicas sometidas a evaluación, entre ellas el primer puesto en Gobernanza del acceso a medicamentos. Según el Índice, Takeda también ha demostrado un buen rendimiento en las áreas de Fortalecimiento del sistema sanitario, Cumplimiento normativo y Creación de capacidades de I+D.

«Estas distinciones ponen de manifiesto el compromiso de Takeda de dar prioridad a las necesidades de los pacientes y garantizar el acceso a nuestros tratamientos, que pueden transformar vidas», comentó Christophe Weber, presidente y director ejecutivo de Takeda. «Como empresa impulsada por un propósito que pone al paciente en el centro de todo lo que hacemos, nos hemos comprometido con la invención de medicamentos, pero también en asegurar que los pacientes puedan acceder a las terapias transformadoras».

El Índice AtM es un proyecto de investigación riguroso, con periodicidad bienal, que combina la recopilación de datos, la verificación, la puntuación y el análisis, y que compara 20 de las mayores empresas farmacéuticas del mundo en cuanto a los esfuerzos que realizan para abordar el acceso a los medicamentos. Takeda se situó en el sexto puesto de la clasificación general, y se encuentra entre los 10 mejores en las tres áreas técnicas evaluadas: Gobernanza del acceso a medicamentos, Investigación y desarrollo y Suministro de productos. Aquí se incluye el primer puesto en Gobernanza del acceso a medicamentos.

«Takeda recibe con orgullo estos reconocimientos en el reciente Índice de Acceso a los Medicamentos», añadió Ricardo Marek, presidente de la Unidad de Negocio de Mercados Emergentes y en Crecimiento de Takeda. «Nuestra clasificación refleja aún más cómo se viven los valores de Takeda en toda la empresa, y cómo nuestro enfoque de “El acceso es lo primero” en toda la región de los mercados emergentes y en crecimiento de Takeda ayuda a los pacientes a superar los desafíos de acceso de una manera más sostenible».

Otros aspectos destacados de los logros de Takeda en el Índice 2021 son los siguientes:

Reconocimiento por su enfoque en el acceso al tratamiento «de principio a fin» por parte de los pacientes. De hecho, Takeda fue citada por su estrategia de acceso asequible a los medicamentos durante todo el proceso de desarrollo de estos, desde la fase inicial de desarrollo clínico hasta el lanzamiento y la comercialización del producto. Takeda también consiguió el primer lugar entre las 20 empresas del Índice en la categoría de evaluación de estrategias de acceso a los medicamentos que deben ser administrados por profesionales sanitarios.

La empresa es líder en el sector en materia de Creación de capacidades de I+D.

Takeda se situó a la vanguardia del sector en el ámbito del Fortalecimiento de los sistemas sanitarios. El programa Blueprint for Innovative Healthcare Access de Takeda, una iniciativa de atención comunitaria local en Kenia y Ruanda centrado en las enfermedades no transmisibles (ENT), fue reconocido como un modelo de negocio escalable e inclusivo, destinado a satisfacer las necesidades de acceso de una población que se encuentra en lo más bajo de la pirámide económica.

Susanne Weissbaecker, directora mundial de Acceso a los Medicamentos de Takeda, comentó: «La continua posición de liderazgo de Takeda en el Índice 2021 es un testimonio de la repercusión que tienen las iniciativas que hemos puesto en marcha para ayudar a los pacientes a acceder a nuestros medicamentos innovadores y que pueden salvar vidas, al tiempo que ayudamos a fortalecer los sistemas sanitarios en colaboración con los gobiernos locales, las ONG y los socios de la industria. Takeda ha desempeñado y espera seguir desempeñando su papel para ayudar a los pacientes a superar los desafíos de acceso en todo el mundo, a pesar de la pandemia mundial».

Acerca de las iniciativas de acceso a los medicamentos de Takeda



Con un enfoque en los países con sistemas sanitarios menos desarrollados o que se encuentran en evolución, la estrategia de Acceso a los medicamentos de Takeda forma parte de los compromisos de la empresa por mejorar la salud de las personas en todo el mundo. Se trata de una estrategia diseñada para ayudar a fortalecer los sistemas sanitarios y superar las barreras que limitan el acceso a los medicamentos por parte de los pacientes. Esto incluye asociaciones destinadas a implementar Programas de Asistencia al Paciente (PAP) basados en la asequibilidad para la cartera de tratamientos innovadores de Takeda, sobre todo en los campos de las enfermedades raras y complejas, junto con los esfuerzos que van más allá de los medicamentos en áreas como la Investigación y el Desarrollo (I+D), y el Fortalecimiento del sistema sanitario a través del programa insignia Blueprint for Innovative Healthcare Access en Kenia y Ruanda.

Acerca del Índice de Acceso a los Medicamentos



El Índice de Acceso a los Medicamentos es una iniciativa de la Access to Medicine Foundation, una organización independiente sin fines de lucro, financiada por la Fundación Bill y Melinda Gates y los gobiernos del Reino Unido y los Países Bajos, que se publica cada dos años. El Índice 2021 realiza un seguimiento de las actuaciones de las empresas para clasificar a 20 de las mayores farmacéuticas del mundo. Mide los esfuerzos de estas empresas por mejorar el acceso a los medicamentos en 106 países de ingresos bajos y medios y en relación con 82 enfermedades, afecciones y patógenos de alta carga. El marco analítico para 2021 suma una estructura nueva y centrada, con 33 indicadores agrupados en tres áreas técnicas: Gobernanza del acceso a medicamentos, Investigación y desarrollo, y Suministro de productos.

Acerca de Takeda Pharmaceutical Company Limited



Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) es una empresa biofarmacéutica líder mundial impulsada por I+D y basada en valores, con sede en Japón. Somos una empresa dedicada a descubrir y ofrecer tratamientos que transformen la vida, orientados por nuestro compromiso con los pacientes, nuestra gente y el planeta. En Takeda, centramos nuestros esfuerzos de I+D en cuatro áreas terapéuticas: oncología, hematología y enfermedades genéticas raras, neurociencia y gastroenterología. También invertimos en I+D orientado a terapias derivadas del plasma y vacunas. Nos centramos en el desarrollo de medicamentos altamente innovadores que contribuyan a lograr una diferencia en la vida de las personas al traspasar la frontera de las nuevas opciones de tratamiento y aprovechar nuestro motor mejorado y cooperativo de I+D y sus capacidades para crear una cartera sólida, de modalidades diversas. Nuestros empleados asumen el compromiso de mejorar la calidad de vida de los pacientes y colaborar con nuestros socios de la atención sanitaria en aproximadamente de 80 países. Para obtener más información, visite https://www.takeda.com.

Información importante



A los fines de este aviso, «comunicado de prensa» significa este documento, cualquier presentación oral, cualquier sesión de preguntas y respuestas y cualquier material escrito u oral discutido o distribuido por Takeda Pharmaceutical Company Limited («Takeda») con respecto a este lanzamiento. El presente comunicado de prensa (que incluye cualquier sesión informativa oral y cualquier pregunta y respuesta en relación con él) no pretende, y no constituye, representa ni forma parte de ninguna oferta, invitación o solicitud de ninguna oferta de compra, o de adquirir, suscribirse, intercambiar, vender o disponer de ninguna otra forma otro tipo de valores, ni la solicitud de ningún voto ni aprobación en ninguna jurisdicción. No se ofrecen acciones ni otros valores al público mediante este comunicado de prensa. No se realizará ninguna oferta de valores en los Estados Unidos, excepto de conformidad con el registro bajo la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, según su modificación, o una exención de dichos valores. El presente comunicado de prensa se proporciona (junto con cualquier información adicional que pueda brindarse al destinatario) con la condición de que sea utilizado por el destinatario solo con fines informativos (y no para la evaluación de ninguna inversión, adquisición, eliminación ni ninguna otra transacción). Cualquier incumplimiento de estas restricciones puede constituir una infracción a las leyes de valores vigentes.

Las empresas en las que Takeda posee inversiones directas e indirectas son entidades individuales. En el presente comunicado de prensa, «Takeda» se usa a veces por conveniencia, y se hacen referencias a Takeda y a sus filiales en general. Del mismo modo, las palabras «nosotros» y «nuestro» también se usan para referirse a las filiales en general o para quienes trabajan para ellas. Estas expresiones también se usan en casos en los que la identificación de la empresa o empresas en particular no tiene ningún sentido específico.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Prensa:

Prensa en Japón



Kazumi Kobayashi



kazumi.kobayashi@takeda.com

+81 (0) 3-3278-2095

Prensa fuera de Japón

Holly Campbell



holly.campbell@takeda.com

+1 617-588-9013