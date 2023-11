Takeda recibe la aprobación de la FDA de EE. UU. del FRUZAQLA™ (fruquintinib) para el cáncer colorrectal metastásico previamente tratado

− FRUZAQLA es la primera terapia dirigida aprobada para el cáncer colorrectal metastásico (CCRm) independientemente del estado de los biomarcadores o de los tipos de terapias anteriores en más de una década





− FRUZAQLA sumado al mejor tratamiento de apoyo demostró mejoras significativas en la supervivencia global, con mejoras correspondientes en la supervivencia libre de progresión, frente al placebo junto con el mejor tratamiento de apoyo en dos ensayos clínicos de fase 3

− FRUZAQLA demostró un perfil de seguridad manejable en pacientes con CCRm tratados previamente en ambos ensayos

OSAKA, Japón y CAMBRIDGE, Mass.–(BUSINESS WIRE)–Takeda (TSE:4502/NYSE:TAK) anunció hoy que la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) aprobó FRUZAQLA™ (fruquintinib), una terapia oral dirigida para adultos con cáncer colorrectal metastásico (CCRm) que hayan sido tratados previamente con quimioterapia basada en fluoropirimidina, oxaliplatino e irinotecán, una terapia anti-VEGF y, si es de tipoRAS en estado natural y médicamente apropiado, una terapia anti-EGFR. FRUZAQLA es el primer y único inhibidor selectivo de las tres quinasas receptoras del VEGF aprobado en EE. UU. para el CCRm previamente tratado, independientemente del estado de los biomarcadores.1,2 Esta aprobación se recibió bajo Revisión Prioritaria con más de 20 días de antelación a la fecha PDUFA programada para el 30 de noviembre de 2023.

“Hay una necesidad acuciante de nuevos tratamientos para las personas con cáncer colorrectal metastásico, que tuvieron opciones limitadas y siguen enfrentándose a malos resultados. FRUZAQLA es la primera nueva opción de tratamiento sin quimioterapia aprobada para pacientes en EE. UU., independientemente del estado de los biomarcadores, en más de una década”, declaró Teresa Bitetti, presidenta de la Unidad de Negocio de Oncología Global de Takeda. “Durante demasiado tiempo, los profesionales de la salud y los pacientes tuvieron opciones limitadas a la hora de elegir un tratamiento para el cáncer colorrectal metastásico. FRUZAQLA tiene el potencial de ofrecer un beneficio significativo de supervivencia a los pacientes sin impactar negativamente en su calidad de vida”.

La aprobación de FRUZAQLA se basa en los datos de dos grandes ensayos de fase 3: el ensayo multirregional FRESCO-2, cuyos datos se publicaron en The Lancet, y el ensayo FRESCO que se realizó en China, cuyos datos se publicaron en JAMA. Los ensayos investigaron FRUZAQLA más los mejores cuidados de apoyo frente a placebo más los mejores cuidados de apoyo en pacientes con CCRm tratado previamente. Tanto FRESCO como FRESCO-2 alcanzaron sus objetivos de eficacia primarios y secundarios clave y mostraron un beneficio coherente en un total de 734 pacientes tratados con FRUZAQLA. Los perfiles de seguridad fueron homogéneos en todos los ensayos.

“Los pacientes con enfermedad metastásica suelen estar frágiles y fatigados, debido tanto a su enfermedad como a las terapias a las que han estado expuestos. Una opción oral, sin quimioterapia, que ofrezca un beneficio de supervivencia a pesar del tratamiento con terapias previas es una necesidad crítica para tratar el cáncer colorrectal metastásico”, dijo Cathy Eng, médico, FACP, en el Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt. “El cáncer colorrectal es una enfermedad muy heterogénea, por lo que resulta difícil aportar avances a los pacientes cuyo cáncer ha hecho metástasis. Espero poder ofrecer una nueva solución a los pacientes adecuados”.

En Estados Unidos se diagnosticarán aproximadamente 153.000 nuevos casos de CCR en 2023, lo que representa el 7,8 % de todos los nuevos casos de cáncer.3,4 Aproximadamente el 70 % de los pacientes con CCR presentarán una enfermedad metastásica, ya sea en el momento del diagnóstico o después del tratamiento. Las metástasis son la principal causa de mortalidad relacionada con el CCR.5,6

“Hemos sido testigos directos de la carga física y emocional que el cáncer colorrectal metastásico supone para los pacientes, sus familias y sus equipos asistenciales”, manifestó Michael Sapienza, director ejecutivo de Colorectal Cancer Alliance. “Nos anima ver los continuos avances para ofrecer nuevas opciones a los pacientes”.

Los datos de FRESCO y FRESCO-2 también respaldaron la solicitud de autorización de comercialización de fruquintinib en la UE, que fue validada y aceptada para su revisión por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) en junio de 2023. También se presentó una solicitud a la Agencia de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos de Japón (PMDA) en septiembre de 2023.

Acerca de FRUZAQLA™ (fruquintinib)



FRUZAQLA (fruquintinib) es un inhibidor oral selectivo de VEGFR -1, -2 y -3. Los inhibidores de VEGFR desempeñan un papel fundamental en el bloqueo de la angiogénesis tumoral. FRUZAQLA fue diseñado para tener una selectividad mejorada que limita la actividad de la quinasa fuera del objetivo; esto permite una alta exposición al medicamento, la inhibición sostenida del objetivo, y la flexibilidad para el uso potencial como parte de la terapia de combinación. FRUZAQLA demostró un perfil de seguridad manejable y se está investigando en combinaciones con otras terapias contra el cáncer. Fruquintinib se aprobó para su comercialización por la Administración Nacional de Productos Médicos de China (NMPA) en septiembre de 2018 y se lanzó comercialmente en China en noviembre de 2018 bajo la marca ELUNATE®. Además, se validó una solicitud de autorización de comercialización (MAA) de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y se aceptó su revisión en junio de 2023 y en septiembre de 2023 se presentó una solicitud a la Agencia de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos de Japón (PMDA). Takeda tiene la licencia mundial exclusiva para seguir desarrollando, comercializando y fabricando fruquintinib fuera de China continental, Hong Kong y Macao. Fruquintinib es desarrollado y comercializado en China por HUTCHMED.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Hipertensión, se produjo en el 49 % de los 911 pacientes con CCRm tratados con FRUZAQLA, incluidos eventos de Grado 3-4 en el 19 % y crisis hipertensiva en tres pacientes (0,3 %). No iniciar el tratamiento con FRUZAQLA a menos que la presión arterial esté adecuadamente controlada. Controle la presión arterial semanalmente durante el primer mes y, a partir de entonces, al menos una vez al mes, según esté clínicamente indicado. Iniciar o ajustar la terapia antihipertensiva según corresponda. Retener, reducir la dosis o suspender permanentemente FRUZAQLA según la gravedad de la hipertensión.

se produjo en el 49 % de los 911 pacientes con CCRm tratados con FRUZAQLA, incluidos eventos de Grado 3-4 en el 19 % y crisis hipertensiva en tres pacientes (0,3 %). No iniciar el tratamiento con FRUZAQLA a menos que la presión arterial esté adecuadamente controlada. Controle la presión arterial semanalmente durante el primer mes y, a partir de entonces, al menos una vez al mes, según esté clínicamente indicado. Iniciar o ajustar la terapia antihipertensiva según corresponda. Retener, reducir la dosis o suspender permanentemente FRUZAQLA según la gravedad de la hipertensión. Eventos hemorrágicos, incluidos graves y mortales, se pueden producir con FRUZAQLA. En 911 pacientes con CCRm tratados con FRUZAQLA, el 6 % de los pacientes presentaron hemorragia gastrointestinal, incluido un 1 % con un evento de Grado ≥3 y 2 pacientes con hemorragias fatales. Suspender permanentemente FRUZAQLA en pacientes con hemorragia grave o potencialmente mortal. Vigilar los niveles del cociente internacional normalizado (INR) en pacientes que reciben anticoagulantes.

incluidos graves y mortales, se pueden producir con FRUZAQLA. En 911 pacientes con CCRm tratados con FRUZAQLA, el 6 % de los pacientes presentaron hemorragia gastrointestinal, incluido un 1 % con un evento de Grado ≥3 y 2 pacientes con hemorragias fatales. Suspender permanentemente FRUZAQLA en pacientes con hemorragia grave o potencialmente mortal. Vigilar los niveles del cociente internacional normalizado (INR) en pacientes que reciben anticoagulantes. Infecciones. FRUZAQLA puede aumentar el riesgo de infecciones, incluidas infecciones mortales. En 911 pacientes con CCRm tratados con FRUZAQLA, las infecciones más frecuentes fueron infecciones del tracto urinario (6,8 %), infecciones del tracto respiratorio superior (3,2 %) y neumonía (2,5 %); las infecciones mortales incluyeron neumonía (0,4 %), sepsis (0,2 %), infección bacteriana (0,1 %), infección del tracto respiratorio inferior (0,1 %) y shock séptico (0,1 %). Suspender FRUZAQLA en caso de infecciones de Grado 3 o 4, o empeoramiento de la infección de cualquier grado. Reanudar FRUZAQLA a la misma dosis cuando la infección se haya resuelto.

FRUZAQLA puede aumentar el riesgo de infecciones, incluidas infecciones mortales. En 911 pacientes con CCRm tratados con FRUZAQLA, las infecciones más frecuentes fueron infecciones del tracto urinario (6,8 %), infecciones del tracto respiratorio superior (3,2 %) y neumonía (2,5 %); las infecciones mortales incluyeron neumonía (0,4 %), sepsis (0,2 %), infección bacteriana (0,1 %), infección del tracto respiratorio inferior (0,1 %) y shock séptico (0,1 %). Suspender FRUZAQLA en caso de infecciones de Grado 3 o 4, o empeoramiento de la infección de cualquier grado. Reanudar FRUZAQLA a la misma dosis cuando la infección se haya resuelto. Perforaciones gastrointestinales, ocurrieron en pacientes tratados con FRUZAQLA. En 911 pacientes con CCRm tratados con FRUZAQLA, el 1,3 % presentó una perforación gastrointestinal de Grado ≥3, incluido un evento fatal. Suspender permanentemente FRUZAQLA en pacientes que desarrollen perforación gastrointestinal o fístula.

ocurrieron en pacientes tratados con FRUZAQLA. En 911 pacientes con CCRm tratados con FRUZAQLA, el 1,3 % presentó una perforación gastrointestinal de Grado ≥3, incluido un evento fatal. Suspender permanentemente FRUZAQLA en pacientes que desarrollen perforación gastrointestinal o fístula. Hepatotoxicidad . FRUZAQLA puede causar lesiones hepáticas. En 911 pacientes con CCRm tratados con FRUZAQLA, el 48 % presentó un aumento de ALT o AST, incluidos eventos de Grado ≥3 en el 5 %, y eventos mortales en el 0,2 % de los pacientes. Controlar las pruebas de función hepática (ALT, AST y bilirrubina) antes del inicio y periódicamente durante todo el tratamiento con FRUZAQLA. Mantener temporalmente y luego reducir o interrumpir permanentemente FRUZAQLA dependiendo de la gravedad y persistencia de la hepatotoxicidad manifestada por la elevación de las pruebas de función hepática.

. FRUZAQLA puede causar lesiones hepáticas. En 911 pacientes con CCRm tratados con FRUZAQLA, el 48 % presentó un aumento de ALT o AST, incluidos eventos de Grado ≥3 en el 5 %, y eventos mortales en el 0,2 % de los pacientes. Controlar las pruebas de función hepática (ALT, AST y bilirrubina) antes del inicio y periódicamente durante todo el tratamiento con FRUZAQLA. Mantener temporalmente y luego reducir o interrumpir permanentemente FRUZAQLA dependiendo de la gravedad y persistencia de la hepatotoxicidad manifestada por la elevación de las pruebas de función hepática. Proteinuria. FRUZAQLA puede causar proteinuria. En 911 pacientes con CCRm tratados con FRUZAQLA, el 36 % presentó proteinuria y el 2,5 % de los pacientes presentó eventos de Grado ≥3. Controle la proteinuria antes del inicio y periódicamente durante el tratamiento con FRUZAQLA. Para proteinuria ≥2g/24 horas, suspender FRUZAQLA hasta mejoría a proteinuria ≤Grado 1 y reanudar FRUZAQLA a una dosis reducida. Suspender FRUZAQLA en pacientes que desarrollen síndrome nefrótico.

FRUZAQLA puede causar proteinuria. En 911 pacientes con CCRm tratados con FRUZAQLA, el 36 % presentó proteinuria y el 2,5 % de los pacientes presentó eventos de Grado ≥3. Controle la proteinuria antes del inicio y periódicamente durante el tratamiento con FRUZAQLA. Para proteinuria ≥2g/24 horas, suspender FRUZAQLA hasta mejoría a proteinuria ≤Grado 1 y reanudar FRUZAQLA a una dosis reducida. Suspender FRUZAQLA en pacientes que desarrollen síndrome nefrótico. Eritrodisestesias palmoplantares (EPP) ocurrieron en el 35 % de los 911 pacientes tratados con FRUZAQLA, incluido un 8 % con eventos de grado 3. En función de la gravedad de las EPP, suspender FRUZAQLA y reanudar el tratamiento con la misma dosis o con una dosis reducida.

ocurrieron en el 35 % de los 911 pacientes tratados con FRUZAQLA, incluido un 8 % con eventos de grado 3. En función de la gravedad de las EPP, suspender FRUZAQLA y reanudar el tratamiento con la misma dosis o con una dosis reducida. Síndrome de encefalopatía posterior reversible (PRES), un síndrome de edema vasogénico subcortical diagnosticado por un hallazgo característico en la RMN, se produjo en uno de los 911 pacientes tratados con FRUZAQLA. Realizar una evaluación de PRES en cualquier paciente que presente convulsiones, dolor de cabeza, alteraciones visuales, confusión o alteración de la función mental. Suspender FRUZAQLA en pacientes que desarrollen PRES.

un síndrome de edema vasogénico subcortical diagnosticado por un hallazgo característico en la RMN, se produjo en uno de los 911 pacientes tratados con FRUZAQLA. Realizar una evaluación de PRES en cualquier paciente que presente convulsiones, dolor de cabeza, alteraciones visuales, confusión o alteración de la función mental. Suspender FRUZAQLA en pacientes que desarrollen PRES. Deterioro de la cicatrización de heridas. En 911 pacientes con CCRm tratados con FRUZAQLA, 1 paciente presentó un evento de Grado 2 de dehiscencia de la herida. No administrar FRUZAQLA durante al menos 2 semanas después de una intervención quirúrgica mayor y hasta la cicatrización adecuada de la herida. No se ha establecido la seguridad de la reanudación de FRUZAQLA tras la resolución de las complicaciones de cicatrización de la herida.

En 911 pacientes con CCRm tratados con FRUZAQLA, 1 paciente presentó un evento de Grado 2 de dehiscencia de la herida. No administrar FRUZAQLA durante al menos 2 semanas después de una intervención quirúrgica mayor y hasta la cicatrización adecuada de la herida. No se ha establecido la seguridad de la reanudación de FRUZAQLA tras la resolución de las complicaciones de cicatrización de la herida. Eventos tromboembólicos arteriales. En 911 pacientes con CCRm tratados con FRUZAQLA, el 0,8 % de los pacientes presentó un evento tromboembólico arterial. Debe considerarse cuidadosamente el inicio de FRUZAQLA en pacientes con antecedentes recientes de eventos tromboembólicos. En pacientes que desarrollen tromboembolismo arterial, suspender la administración de FRUZAQLA.

En 911 pacientes con CCRm tratados con FRUZAQLA, el 0,8 % de los pacientes presentó un evento tromboembólico arterial. Debe considerarse cuidadosamente el inicio de FRUZAQLA en pacientes con antecedentes recientes de eventos tromboembólicos. En pacientes que desarrollen tromboembolismo arterial, suspender la administración de FRUZAQLA. Reacciones alérgicas al color FD&C amarillo n.º 5 (tartrazina) y n.º 6 (amarillo ocaso FCF). FRUZAQLA 1 mg cápsulas contiene FD&C Amarillo n.º 5 (tartrazina), que puede causar reacciones de tipo alérgico (incluida asma bronquial) en ciertas personas susceptibles. FRUZAQLA 1 mg contiene FD&C Amarillo n.º 6 (FCF amarillo atardecer), que puede causar reacciones de tipo alérgico.

FRUZAQLA 1 mg cápsulas contiene FD&C Amarillo n.º 5 (tartrazina), que puede causar reacciones de tipo alérgico (incluida asma bronquial) en ciertas personas susceptibles. FRUZAQLA 1 mg contiene FD&C Amarillo n.º 6 (FCF amarillo atardecer), que puede causar reacciones de tipo alérgico. Toxicidad embriofetal. En base a los hallazgos en estudios con animales y en su mecanismo de acción, FRUZAQLA puede causar daño fetal cuando se administra a mujeres embarazadas. Advertir a las mujeres embarazadas del riesgo potencial para el feto. Aconsejar a las mujeres en edad fértil y a los hombres con parejas femeninas en edad fértil que utilicen métodos anticonceptivos eficaces durante el tratamiento con FRUZAQLA y durante 2 semanas después de la última dosis.

REACCIONES ADVERSAS

Las reacciones adversas más frecuentes (incidencia ≥20 %) luego del tratamiento con FRUZAQLA incluyeron hipertensión, eritrodisestesia palmo-plantar (reacciones cutáneas mano-pie), proteinuria, disfonía, dolor abdominal, diarrea y astenia.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS: Evitar la administración concomitante de FRUZAQLA con inductores fuertes o moderados de CYP3A.

ADMINISTRACIÓN EN POBLACIONES ESPECÍFICAS

Lactancia: Aconsejar a las mujeres que no amamanten durante el tratamiento con FRUZAQLA y durante 2 semanas después de la última dosis.

Para informar SOSPECHAS DE REACCIONES ADVERSAS, póngase en contacto con Takeda Pharmaceuticals al 1-844-662-8532 o con la FDA al 1-800-FDA-1088 o www.fda.gov/medwatch.

Consulte la información de prescripción completa de FRUZAQLA (fruquintinib) https://takeda.info/Fruzaqla-Prescribing-Information.

Acerca de CCR



El CCR es un cáncer que se origina en el colon o en el recto. Según el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, el CCR es el tercer cáncer más prevalente en todo el mundo y está asociado a más de 935.000 muertes en 2020.7 En Estados Unidos, se calcula que en 2023 se diagnosticará CCR a 153.000 pacientes y se producirán 53.000 muertes por esta enfermedad.3 En Europa, el CCR era el segundo cáncer más frecuente en 2020, con aproximadamente 520.000 nuevos casos y 245.000 muertes. En Japón, el CCR era el cáncer más frecuente, con una estimación de 148.000 nuevos casos y 60.000 muertes en 2020.7 Aunque el CCR en estadio inicial puede resecarse quirúrgicamente, el CCR metastásico sigue siendo un área de grandes necesidades no cubiertas, con malos resultados y opciones de tratamiento limitadas. Algunos pacientes con CCR metastásico pueden beneficiarse de estrategias terapéuticas personalizadas basadas en características moleculares; sin embargo, la mayoría de los pacientes tienen tumores que no albergan mutaciones procesables.8,9,10,11,12

Acerca del ensayo de fase 3 FRESCO-2



El estudio FRESCO-2 es un ensayo clínico multirregional que se realizó en EE. UU., Europa, Japón y Australia que investiga FRUZAQLA (fruquintinib) más los mejores cuidados de apoyo frente a placebo más los mejores cuidados de apoyo en pacientes con CCR metastásico previamente tratado (NCT04322539). El estudio alcanzó sus objetivos primarios y secundarios clave, demostrando que el tratamiento con FRUZAQLA produjo una mejora estadísticamente significativa y clínicamente significativa de la supervivencia global (SG) y la supervivencia sin progresión (SLP). El perfil de seguridad de FRUZAQLA en FRESCO-2 fue coherente con los estudios sobre FRUZAQLA publicados anteriormente. Los resultados del estudio se presentaron en ESMO en septiembre de 2022 y luego se publicó en The Lancet.13,14

Los ensayos de fase 3 FRESCO y FRESCO-2 respaldaron la solicitud de autorización de comercialización (MAA) de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) para el fruquintinib, que fue validada y aceptada para su revisión en junio de 2023. En septiembre de 2023 también se presentó una solicitud a la Agencia de Medicamentos y Productos Sanitarios de Japón (PMDA).

Acerca de Takeda



Takeda se centra en crear una mejor salud para las personas y un futuro más brillante para el mundo. Nuestro objetivo es descubrir y ofrecer tratamientos que transformen la vida en nuestras principales áreas terapéuticas y de negocio: gastrointestinal e inflamación, enfermedades raras, terapias derivadas del plasma, oncología, neurociencia y vacunas. Junto con nuestros socios, nos proponemos mejorar la experiencia de los pacientes y hacer avanzar una nueva frontera de opciones terapéuticas a través de nuestra dinámica y diversa cartera de productos en fase de desarrollo. Como empresa biofarmacéutica líder basada en valores e impulsada por la I+D con sede en Japón, nos guía nuestro compromiso con los pacientes, nuestra gente y el planeta. Nuestros empleados en aproximadamente 80 países y regiones se rigen por nuestro propósito y se basan en los valores que nos han definido durante más de dos siglos. Para obtener más información, visite www.takeda.com.

Notificación importante



A los efectos de este aviso, “comunicado de prensa” significa este documento, cualquier presentación oral, cualquier sesión de preguntas y respuestas y cualquier material escrito u oral analizado o distribuido por Takeda Pharmaceutical Company Limited (“Takeda”) en relación con este comunicado. Este comunicado de prensa (incluida cualquier sesión informativa oral y cualquier pregunta y respuesta en relación con este) no pretende constituir, y no constituye, representa o forma parte de ninguna oferta, invitación o solicitud de ninguna oferta de compra, adquisición de otro tipo, suscripción, intercambio, venta o enajenación de otro tipo de valores o la solicitud de cualquier voto o aprobación en cualquier jurisdicción. Este comunicado de prensa no constituye una oferta pública de acciones u otros valores. No se realizará ninguna oferta de valores en los Estados Unidos salvo en virtud de registro conforme a la Ley de Títulos Valores de EE. UU. de 1933, en su versión modificada, o de una exención de esta. Este comunicado de prensa se facilita (junto con cualquier otra información que pueda proporcionarse al destinatario) con la condición de que sea utilizado por el destinatario únicamente con fines informativos (y no para la evaluación de ninguna inversión, adquisición, enajenación o cualquier otra transacción). El incumplimiento de estas restricciones puede constituir una infracción de la legislación aplicable en materia de valores.

Las empresas en las que Takeda posee directa e indirectamente inversiones son entidades separadas. En este comunicado de prensa, “Takeda” se utiliza a veces por conveniencia cuando se hace referencia a Takeda y sus filiales en general. Asimismo, las palabras “nosotros”, “nos” y “nuestro” también se utilizan para referirse a las filiales en general o a quienes trabajan para ellas. Estas expresiones también se emplean cuando la identificación de la empresa o empresas concretas carece de utilidad.

Declaraciones prospectivas



Este comunicado de prensa y cualquier material distribuido en relación con este comunicado de prensa pueden contener declaraciones de futuro, creencias u opiniones sobre el futuro negocio de Takeda, su posición futura y los resultados de las operaciones, incluidas estimaciones, previsiones, objetivos y planes para Takeda. Sin limitación, las declaraciones prospectivas a menudo incluyen palabras como “objetivos”, “planes”, “cree”, “espera”, “continúa”, “espera”, “pretende”, “asegura”, “hará”, “puede”, “debería”, “haría”, “podría”, “anticipa”, “estima”, “proyecta” o expresiones similares o su negativo. Estas declaraciones prospectivas se basan en suposiciones sobre muchos factores importantes, incluidos los siguientes, que podrían hacer que los resultados reales difirieran sustancialmente de los que se expresan o están implícitos en las declaraciones prospectivas: las circunstancias económicas que rodean el negocio global de Takeda, incluidas las condiciones económicas generales en Japón y Estados Unidos; las presiones y desarrollos competitivos; los cambios en las leyes y normativas aplicables, incluidas las reformas sanitarias globales; los retos inherentes al desarrollo de nuevos productos, incluida la incertidumbre sobre el éxito clínico y las decisiones de las autoridades reguladoras y el calendario de las mismas; la incertidumbre sobre el éxito comercial de los productos nuevos y existentes; las dificultades o retrasos en la fabricación; las fluctuaciones de los tipos de interés y de cambio; las reclamaciones o preocupaciones sobre la seguridad o eficacia de los productos comercializados o candidatos; el impacto de las crisis sanitarias, como la nueva pandemia de coronavirus, en Takeda y sus clientes y proveedores, incluidos los gobiernos extranjeros de los países en los que opera Takeda, o en otras facetas de su negocio; el calendario y el impacto de los esfuerzos de integración posteriores a la fusión con las empresas adquiridas; la capacidad de desinvertir en activos que no son fundamentales para las operaciones de Takeda y el calendario de dicha(s) desinversión(es); y otros factores identificados en el Informe Anual más reciente de Takeda en el Formulario 20-F y en otros informes de Takeda presentados ante la Comisión del Mercado de Valores de EE. UU., disponibles en el sitio web de Takeda en: https://www.takeda.com/investors/sec-filings-and-security-reports/ o en www.sec.gov. Takeda no se compromete a actualizar ninguna de las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado de prensa o cualquier otra declaración prospectiva que pueda hacer, salvo que sea requerido por la ley o norma bursátil. El rendimiento pasado no es un indicador de resultados futuros y los resultados o declaraciones de Takeda en este comunicado de prensa pueden no ser indicativos de, y no son una estimación, previsión, garantía o proyección de los resultados futuros de Takeda.

Información médica



Este comunicado de prensa contiene información sobre productos que pueden no estar disponibles en todos los países, o pueden estar disponibles bajo diferentes marcas comerciales, para diferentes indicaciones, en diferentes dosis o en diferentes concentraciones. Nada de lo que está aquí incluido debe considerarse una solicitud, promoción o publicidad de ningún medicamento de venta con receta, incluidos los que están en fase de desarrollo.

Referencias:

