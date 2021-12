Takeda presenta nueva investigación para mejorar la atención del paciente en hematología y oncología durante el 63.er Congreso Anual de la Sociedad Estadounidense de Hematología (ASH)

La empresa presentará 14 resúmenes en oncología y nueve en hematología, con nuevos conocimientos para promover medicamentos novedosos y optimizar la atención dentro de los paradigmas de tratamiento actuales

Los resúmenes en oncología presentan los primeros resultados de los candidatos de la cartera de oncología inmunológica Modakafusp Alfa (TAK-573) y Subasumstat (TAK-981) que actúan promoviendo el sistema inmunológico innato

Los resúmenes de hematología presentan las últimas novedades sobre TAK-755, la primera y única terapia de reemplazo de rADAMTS13 en investigación en desarrollo clínico, que se analiza en un estudio de fase 1 sobre anemia de células falciformes (ACF) y un estudio de fase 3b sobre la forma congénita de la púrpura trombocitopénica trombótica (PTTc)

CAMBRIDGE, Massachusetts y OSAKA, Japón–(BUSINESS WIRE)–Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) (“Takeda”) anunció hoy que presentará un total de 23 resúmenes patrocinados por la compañía en el 63.er Congreso Anual de la Sociedad Estadounidense de Hematología (ASH), que se celebrará del 11 al 14 de diciembre de 2021 en Atlanta, Georgia. La última investigación de Takeda en materia de enfermedades hematológicas apunta a optimizar la atención del paciente, al tiempo que avanza en metodologías novedosas para pacientes con opciones de tratamiento limitadas o ineficaces.

Takeda Oncology presentará los datos sobre mieloma múltiple, linfoma y leucemia de los productos comercializados por la compañía, además de brindar información preliminar sobre el potencial de las terapias que impulsan el sistema inmunológico innato. En hematología, Takeda presentará los datos prospectivos, post-hoc y del mundo real sobre una variedad de trastornos hematológicos, con el objetivo de abordar la amplia gama de necesidades dentro de la comunidad de los trastornos hemorrágicos, mientras investiga opciones de tratamiento que pueden llegar a ser transformadoras.

“En Takeda Oncology, mejorar la atención del paciente es el pilar de todo lo que hacemos”, aseguró el doctor Christopher Arendt, Jefe de la Unidad de terapia celular y terapias oncológicas de Takeda. “En el Congreso de la ASH de este año, esperamos mostrar nuestro profundo legado y liderazgo en el tratamiento de cánceres hematológicos con nuestros datos, que ayudarán a informar el uso óptimo de nuestros medicamentos consolidados y con las investigaciones de dos programas en desarrollo que pueden actuar como ataques inmunes potentes y eficaces contra el cáncer. Mientras estamos en una etapa preliminar, seguimos explorando estas nuevas vías de tratamiento, en un intento de ser más astutos que el cáncer”.

“Los datos hematológicos que destacamos en el Congreso de la ASH este año demuestran nuestro compromiso de promover estrategias de atención personalizada y liderar la innovación científica para abordar las necesidades insatisfechas dentro de la comunidad mundial de trastornos de la coagulación”, agregó Neil Inhaber, Director mundial de asuntos médicos, genética poco común y hematología. “Además de desarrollar nuestra prometedora cartera de moléculas de investigación, que pueden tener un potencial transformador para diversas afecciones hematológicas poco frecuentes que pueden ser mortales, seguimos concentrándonos en ampliar el uso de nuestra cartera actual para beneficiar a más personas que viven con trastornos hemorrágicos poco comunes”.

rADAMTS13 (TAK-755), modakafusp alfa (TAK-573) y subasumstat (TAK-981) son compuestos en investigación que aún no han sido aprobados por la Administración de Drogas y Alimentos de EEUU (FDA), la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) ni por cualquier otra autoridad reguladora.

El compromiso de Takeda con la oncología

Nuestra misión principal en materia de I+D es ofrecer medicamentos novedosos a pacientes con cáncer de todo el mundo gracias a nuestro compromiso con la ciencia, la innovación y la pasión por mejorar la vida de los pacientes. Ya sea con nuestras terapias hematológicas, nuestra sólida cartera de productos o los medicamentos para tumores sólidos, nuestro objetivo es seguir siendo innovadores y competitivos para ofrecer a los pacientes los tratamientos que necesitan. Para más información, visite www.takedaoncology.com.

El compromiso de Takeda con la hematología

Takeda es líder en hemofilia, con el legado más antiguo y la cartera más prestigiosa del mercado, con el aval de sus perfiles de seguridad y eficacia establecidos durante décadas de experiencia en el mundo real. Tenemos más de 70 años a la vanguardia de la innovación para los pacientes, con una amplia cartera de 11 productos para diversos trastornos hemorrágicos. Gracias a nuestra experiencia como líder en hematología, estamos en condiciones de satisfacer las necesidades actuales mientras buscamos desarrollos futuros en el tratamiento de los trastornos sanguíneos. De la mano de la comunidad hematológica, estamos generando expectativas para el futuro, en particular, en cuanto a un diagnóstico más temprano, una protección más temprana y completa contra hemorragias y una atención más personalizada del paciente.

Acerca de Takeda Pharmaceutical Company Limited

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE: 4502/NYSE: TAK) es una empresa biofarmacéutica líder a nivel mundial, basada en valores e impulsada por la I+D, con sede en Japón, comprometida a descubrir y ofrecer tratamientos que transformen la vida, guiada por nuestro compromiso con los pacientes, nuestro personal y el planeta. Takeda concentra sus esfuerzos de I+D en cuatro áreas terapéuticas: oncología, genética y hematología poco comunes, neurociencias y gastroenterología (GI). También hacemos inversiones en I+D orientadas a terapias derivadas del plasma y vacunas. Nos concentramos en el desarrollo de medicamentos muy innovadores que contribuyan a marcar una diferencia en la vida de las personas mediante la ampliación de la frontera de nuevas opciones de tratamiento y el aprovechamiento de un mayor impulso de I+D en colaboración y las capacidades para crear una cartera sólida de productos de modalidades diversas. Nuestros empleados asumen el compromiso de mejorar la calidad de vida de los pacientes, al trabajar con los socios en la atención de la salud en unos 80 países y regiones. Para más información, visite https://www.takeda.com.

