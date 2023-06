Takeda presenta en el Congreso Anual de PNS datos completos del ensayo clínico de fase 3 ADVANCE-CIDP 1, que investiga HYQVIA® como terapia de mantenimiento para la polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica (PDIC)

Los resultados de la fase 3 del ensayo de HYQVIA [perfusión de inmunoglobulina al 10 % (humana) con hialuronidasa humana recombinante] mostraron una reducción clínicamente significativa de la tasa de recaída, así como un retraso del tiempo hasta la recaída en comparación con el placebo cuando se utiliza como terapia de mantenimiento en pacientes adultos con PDIC.

El programa clínico ADVANCE es un reflejo del compromiso de Takeda con la investigación de terapias con inmunoglobina (IG) para pacientes con trastornos neuroinmunológicos.

OSAKA (Japón) y CAMBRIDGE (Massachusetts)–(BUSINESS WIRE)–Takeda (TSE:4502/NYSE:TAK) anuncia los resultados completos del ensayo clínico fundamental de fase 3 ADVANCE-CIDP 1, en el que se investiga HYQVIA® [perfusión de inmunoglobulina al 10 % (humana) con hialuronidasa humana recombinante] como tratamiento de mantenimiento en pacientes adultos con polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica (PDIC). Los resultados mostraron una reducción clínicamente significativa de la tasa de recaída con HYQVIA frente a placebo (9,7 % frente a 31,4 %, respectivamente; p = 0,0045). Otros análisis mostraron un retraso del tiempo hasta la recaída con HYQVIA frente a placebo. La empresa también observó datos favorables en otros criterios de valoración del estudio y una tolerabilidad favorable. Estos resultados se presentaron en la Reunión Anual 2023 de la Sociedad de Nervios Periféricos (PNS, por sus siglas en inglés) en Copenhague (Dinamarca), el 20 de junio de 2023, y se publicaron simultáneamente en el Journal of the Peripheral Nervous System (JPNS).

La PDIC es una enfermedad adquirida mediada por el sistema inmunitario que afecta al sistema nervioso periférico y se caracteriza por una debilidad progresiva y simétrica en músculos distales y proximales de las extremidades, así como por un deterioro de la función sensorial en las extremidades.1 El papel del tratamiento con inmunoglobulinas (IG) para esta enfermedad rara, debilitante y de progresión lenta o recidivante está bien establecido.2 La IG se considera un tratamiento estándar para esta enfermedad compleja y heterogénea debido a sus amplios efectos inmunomoduladores y antiinflamatorios. Sin embargo, el volumen elevado y la frecuencia de los tratamientos necesarios para tratarla con eficacia hacen que el tratamiento pueda suponer una carga importante para los pacientes y los profesionales sanitarios que los tratan.

«Los resultados del ensayo ADVANCE-CIDP 1 son alentadores para pacientes adultos con PDIC que requieren tratamiento de mantenimiento, ya que ofrecen la posibilidad de una opción de administración subcutánea sencilla de IG con una dosificación de hasta una vez al mes (cada 2 a 4 semanas)», explicó Kristina Allikmets, vicepresidenta sénior y directora de Investigación y Desarrollo de la Unidad de Negocio de Terapias Derivadas del Plasma de Takeda. «Nos hemos comprometido a ampliar nuestra cartera de terapias derivadas del plasma diferenciadas a nuevas indicaciones para aprovechar aún más el tremendo valor terapéutico de las inmunoglobulinas a la hora de abordar las necesidades de los pacientes con trastornos neuroinmunológicos».

ADVANCE-CIDP 1 es un estudio de fase 3, prospectivo, aleatorizado, con doble enmascaramiento, multicéntrico y controlado con placebo, en el que adultos con PDIC estable que recibían inmunoglobulina intravenosa (IGIV) fueron asignados aleatoriamente 1:1 para cambiar a HYQVIA (n = 62) o placebo (n = 70) y recibir el tratamiento asignado durante seis meses o hasta la recaída o la retirada del estudio. El criterio de valoración principal fue la proporción de participantes que experimentaron una recaída, definida como el empeoramiento de los síntomas de la PDIC medidos por la prueba Causa y Tratamiento de la Neuropatía Inflamatoria (INCAT). Los criterios de valoración secundarios incluyeron la proporción de pacientes que experimentaron un empeoramiento funcional, el tiempo transcurrido hasta la recaída, el cambio respecto al valor inicial del tratamiento presubcutáneo en la puntuación en centiles de la Escala de Discapacidad General de Rasch (R-ODS) y la seguridad. Los principales resultados fueron los siguientes:

HYQVIA mostró una reducción clínicamente significativa de la tasa de recaídas en comparación con el placebo, 9,7 % (IC 95 %: 4,5 %, 19,6 %) y 31,4 % (IC 95 %: 21,8 %, 43,0 %), respectivamente (p = 0,0045).

HYQVIA mostró una menor probabilidad de tasas de empeoramiento funcional frente al placebo (37,5 % frente a 54,4 %) (IC del 95 %: -33,02 %, 0,69 %).

Los pacientes que recibieron HYQVIA tardaron más tiempo en recaer que los que recibieron placebo, y las curvas de Kaplan-Meier se separaron precozmente, aproximadamente en la semana 4.

El cambio en las puntuaciones centiles de R-ODS fue menor en el grupo de HYQVIA que en el de placebo (diferencia de medias por mínimos cuadrados [error estándar] -6,1 [1,64] frente a -0,9 [1,69], respectivamente).

El perfil de seguridad de HYQVIA en el ensayo ADVANCE-CIDP 1 fue compatible en general con el Resumen de las Características del Producto de la UE existente. Las características de la perfusión se correspondieron bien entre los grupos con HYQVIA (n = 600 perfusiones) y con placebo (n = 647 perfusiones), con <1 % de todas las perfusiones afectadas por intolerabilidad o efectos adversos (EA). En el grupo de tratamiento con HYQVIA (n = 62), los EA locales más frecuentes relacionados de forma causal (> 5 % de los pacientes) incluyeron dolor y eritema en el lugar de la inyección y la perfusión, y edema y prurito en el lugar de la perfusión. Los EA sistémicos relacionados de forma causal más frecuentes (>5 % de los pacientes) fueron cefalea, náuseas, fatiga y prurito.

«Para los pacientes con PDIC que necesitan tratamiento con inmunoglobulinas, los resultados del estudio ADVANCE-CIDP 1 son alentadores», indicó el Dr. Robert Hadden, neurólogo consultor del Departamento de Neurología del King’s College Hospital de Londres. «De aprobarse como terapia de mantenimiento para la PDIC, este tratamiento podría combinar la posibilidad de recibir tratamiento subcutáneo en casa con perfusiones menos frecuentes».

La mayoría (88,7 %) de los pacientes que recibieron HYQVIA en el estudio lo hicieron con un intervalo de dosificación de cuatro semanas y el tiempo medio de administración del tratamiento fue de 125,9 minutos. La dosis media mensual equivalente fue de 1,1 g/kg para los pacientes que recibieron HYQVIA. La mayoría (86,3 %) de los pacientes recibieron el tratamiento del estudio utilizando dos sitios de perfusión por tratamiento, mientras que el 9,6 % y el 3,7 % utilizaron uno y tres sitios de perfusión, respectivamente.

HYQVIA se encuentra actualmente bajo revisión reglamentaria en los EE. UU. y la Unión Europea para su uso como terapia de mantenimiento en pacientes adultos con PDIC estable.

Acerca del Programa clínico ADVANCE

ADVANCE-CIDP 1 fue un estudio de fase 3, multicéntrico, controlado con placebo y con doble enmascaramiento para evaluar la eficacia, la seguridad y la tolerabilidad de HYQVIA® [perfusión de inmunoglobulina al 10 % (humana) con hialuronidasa humana recombinante] como terapia de mantenimiento para prevenir las recaídas en la polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica (PDIC). En el estudio global se incluyeron 132 adultos con un diagnóstico confirmado de PDIC y que habían permanecido en un régimen de dosificación estable de terapia con inmunoglobulina intravenosa (IGIV) durante al menos tres meses antes de la selección.

El criterio de valoración principal del ensayo clínico fue la proporción de sujetos que experimentaron un empeoramiento de la discapacidad funcional, definida como un aumento de ≥1 punto en relación con la puntuación inicial antes del tratamiento subcutáneo (SC) en dos puntuaciones consecutivas ajustadas de discapacidad de la Causa y Tratamiento de la Neuropatía Inflamatoria (INCAT). El análisis primario de eficacia comparó las tasas de recaída mediante una prueba de χ2 con corrección de continuidad realizada con un nivel de significación estadística del 5 %, en la que los datos perdidos se imputaron como ausencia de recaída. Algunos de los criterios de valoración secundarios fueron el tiempo hasta la recaída, definido por la probabilidad de recaída, el efecto en las actividades de la vida diaria (AVD), la seguridad y la tolerabilidad. Los pacientes fueron asignados aleatoriamente para recibir HYQVIA o placebo en la misma dosis y con la misma frecuencia de perfusión que su tratamiento anterior con IGIV (cada dos, tres o cuatro semanas) durante seis meses o hasta la recaída. A los pacientes que recayeron se les ofreció tratamiento con IGIV como terapia de rescate durante un período de hasta seis meses. A los que no tuvieron recaídas se les ofreció continuar el tratamiento con HYQVIA como parte de ADVANCE-CIDP 3, un ensayo clínico de extensión abierto para evaluar la seguridad, la tolerabilidad y la inmunogenicidad a largo plazo de HYQVIA en los participantes con PDIC que completaron ADVANCE-CIDP 1.

Puede encontrar más información sobre el ensayo clínico ADVANCE-CIDP 1 en ClinicalTrials.gov con el identificador del estudio NCT02549170.

Acerca de HYQVIA®

HYQVIA® [perfusión de inmunoglobulina al 10 % (humana) con hialuronidasa humana recombinante] es un medicamento líquido que contiene hialuronidasa humana recombinante e inmunoglobulinas (Ig) y está aprobado por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) como terapia de sustitución en adultos, niños y adolescentes con IP y con inmunodeficiencia secundaria (IDS) que padecen infecciones graves o recurrentes, ineficacia de un tratamiento antimicrobiano y un fracaso comprobado de anticuerpos específicos (PSAF, por sus siglas en inglés) o un nivel sérico de IgG <4 g/l. También está aprobado en los Estados Unidos para el tratamiento de pacientes adultos y niños a partir de los dos años con inmunodeficiencia primaria (IP). HYQVIA se administra mediante perfusión bajo la piel, en el tejido graso subcutáneo. HYQVIA contiene inmunoglobulinas extraídas del plasma humano. Las inmunoglobulinas son anticuerpos que mantienen el sistema inmunitario del organismo. El componente de hialuronidasa de HYQVIA ayuda a que una mayor cantidad de Ig sea absorbida por el organismo. HYQVIA se administra en perfusión hasta una vez al mes (cada tres o cuatro semanas).

HyQvia® (inmunoglobulina humana normal) 100 mg/ml solución para perfusión para uso subcutáneo INFORMACIÓN DE PRESCRIPCIÓN

Consulte siempre el Resumen de las Características del Producto (SmPC) y la información local de prescripción de su país antes de recetarlo.

Presentación: HyQvia es una unidad de doble vial que consta de un vial de inmunoglobulina (IG) humana normal al 10 % y un vial de hialuronidasa humana recombinante (véase el SmPC para más detalles).

Indicaciones: Terapia de sustitución en adultos, niños y adolescentes (0-18 años) con síndromes de inmunodeficiencia primaria con alteración de la producción de anticuerpos, inmunodeficiencias secundarias (IDS) en pacientes que padecen infecciones graves o recurrentes, tratamiento antimicrobiano ineficaz y fracaso comprobado de anticuerpos específicos (PSAF) o un nivel sérico de IgG de 6 g/l. El PSAF consiste en la incapacidad de aumentar al menos al doble el título de anticuerpos IgG frente a las vacunas de polisacáridos neumocócicos y de antígenos polipeptídicos.

Dosis y administración: Solo para uso subcutáneo. La terapia de sustitución debe iniciarse y controlarse bajo la supervisión de un médico con experiencia en el tratamiento de inmunodeficiencias. El producto debe alcanzar la temperatura ambiente antes de su uso. Inspeccionar ambos viales en busca de cambios de coloración y partículas antes de la administración. No utilizar aparatos de calefacción, incluidos los microondas. No agitar ni mezclar los componentes de los dos viales. Los sitios de perfusión recomendados son la parte media y superior del abdomen y los muslos. Los dos componentes del medicamento deben administrarse de forma secuencial a través de la misma aguja, comenzando con la hialuronidasa humana recombinante seguida de la IG al 10 %. Consulte las tasas de perfusión en el prospecto. Debe administrarse todo el contenido del vial de hialuronidasa humana recombinante independientemente de que se administre todo el contenido del vial de IG al 10 %. Pueden utilizarse agujas más largas bajo supervisión médica para evitar fugas en el lugar de perfusión. El tratamiento domiciliario debe ser iniciado y supervisado por un médico con experiencia en la orientación de pacientes para el tratamiento domiciliario.

Posología: Es posible que haya que individualizar la dosis y la pauta posológica para cada paciente en función de la respuesta. La dosis basada en el peso corporal puede requerir un ajuste en pacientes con bajo peso o sobrepeso. Pacientes que no han sido tratados con IG: La dosis necesaria para alcanzar un nivel mínimo de 6 g/l es de aproximadamente 0,4-0,8 g/kg de peso corporal/mes. El intervalo de dosificación para mantener los niveles estables varía de 2 a 4 semanas. Los niveles intermedios deben medirse y evaluarse junto con la incidencia de infección. Para reducir la tasa de infección, puede ser necesario aumentar la dosis y buscar niveles valle más altos (>6 g/l). Al inicio de la terapia, se recomienda prolongar los intervalos de tratamiento de las primeras perfusiones de forma gradual desde una dosis a la semana hasta una dosis cada 3 o 4 semanas. Pacientes que han sido tratados previamente con IG administrada por vía intravenosa (IV): Para los pacientes que cambian directamente de IG IV, o que han tenido una dosis previa de IG IV que puede ser referenciada, el medicamento debe administrarse en la misma dosis y con la misma frecuencia que su tratamiento previo con IG IV. Pacientes que han sido tratados previamente con IG administrada por vía subcutánea: Para los pacientes a los que actualmente se les administra IG por vía subcutánea, la dosis inicial de HyQvia es la misma que para el tratamiento subcutáneo, pero puede ajustarse a intervalos de 3 o 4 semanas. Para pacientes que cambian directamente de un tratamiento con IG administrada por vía subcutánea, la primera perfusión de HyQvia debe administrarse una semana después del último tratamiento con el IG anterior. Inmunodeficiencias secundarias: La dosis recomendada es de 0,2-0,4 g/kg cada tres o cuatro semanas. Deben medirse los niveles valle y evaluarse junto con la incidencia de infección. La dosis debe ajustarse según sea necesario para lograr una protección óptima contra las infecciones; puede ser necesario un aumento en pacientes con infección persistente; puede considerarse una disminución de la dosis cuando el paciente permanezca libre de infección. Niños y adolescentes (0-18 años): Se deben seguir las pautas de dosificación para adultos.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a cualquier componente o IG humana especialmente en pacientes con anticuerpos contra IgA, hipersensibilidad sistémica a la hialuronidasa o a la hialuronidasa recombinante humana, HyQvia no debe administrarse por vía IV o intramuscular.

Advertencias y precauciones: Si HyQvia se administra accidentalmente en un vaso sanguíneo, el paciente podría desarrollar un choque. Debe respetarse la velocidad de perfusión recomendada en el prospecto. Perfundir lentamente y vigilar con cuidado durante todo el período de perfusión, especialmente a los pacientes que inician el tratamiento. Los pacientes pueden requerir monitorización hasta 1 hora después de la administración. Controlar los posibles efectos relacionados con la perfusión disminuyendo la velocidad o interrumpiendo la perfusión. El tratamiento dependerá de la naturaleza y gravedad del efecto adverso. Debe recordarse a los pacientes que informen sobre la inflamación crónica y los ganglios que se produzcan en el lugar de perfusión o en otras zonas. Para el tratamiento domiciliario, los pacientes deben contar con el apoyo de otra persona responsable en caso de reacciones adversas. Se debe registrar el tratamiento con HyQvia y el número de lote en las notas de los pacientes.

Hipersensibilidad: Es posible que aparezcan reacciones de hipersensibilidad en pacientes con anticuerpos contra IgA que solo deben ser tratados con HyQvia si no son posibles tratamientos alternativos y bajo estrecha supervisión médica. En caso de hipersensibilidad, choque o reacciones de tipo anafiláctico, interrumpa inmediatamente la perfusión y trate al paciente por choque. En raras ocasiones, la IG normal humana puede inducir una caída de la presión arterial con reacción anafiláctica. En pacientes de alto riesgo, HyQvia solo debe administrarse cuando se disponga de cuidados de apoyo para reacciones potencialmente mortales. Debe informarse a los pacientes de los primeros signos de anafilaxia/hipersensibilidad. Como medida preventiva, puede utilizarse una medicación previa.

Hipersensibilidad a la hialuronidasa humana recombinante: Cualquier sospecha de reacciones de tipo alérgico o anafiláctico tras la administración de hialuronidasa humana recombinante requiere la interrupción inmediata de la perfusión y la administración de tratamiento médico estándar, si fuera necesario. Inmunogenicidad de la hialuronidasa humana recombinante: Se ha notificado el desarrollo de anticuerpos no neutralizantes frente al componente hialuronidasa humana recombinante en pacientes que recibieron HyQvia en estudios clínicos.

Tromboembolismo: Se han observado episodios tromboembólicos, incluidos infarto de miocardio, ictus, trombosis venosa profunda y embolia pulmonar, con el tratamiento con IG y no pueden excluirse con el uso de HyQvia. Asegurar una hidratación adecuada antes del tratamiento. Vigilar la aparición de signos y síntomas de trombosis y evaluar la viscosidad de la sangre en pacientes de riesgo. Se debe informar a los pacientes sobre los síntomas iniciales y aconsejarles que se pongan en contacto con su médico inmediatamente después de su aparición.

Anemia hemolítica: Los productos de IG contienen anticuerpos contra grupos sanguíneos (por ejemplo, A, B, D) que pueden actuar como hemolisinas. Vigilar la aparición de signos y síntomas de hemólisis.

Insuficiencia renal aguda: Se han notificado reacciones adversas renales graves en pacientes que recibieron IG IV.

Síndrome de meningitis aséptica: Se han notificado casos, con síntomas que suelen comenzar entre varias horas y 2 días después del tratamiento. Se debe informar a los pacientes sobre los síntomas iniciales. La interrupción del tratamiento con IG puede dar lugar a una remisión en varios días sin secuelas.

Agentes transmisibles: No se pueden excluir totalmente las enfermedades infecciosas debidas a la transmisión de agentes infecciosos.

Contenido de sodio: El componente hialuronidasa humana recombinante contiene 4,03 mg de sodio/ml. Se debe tener en cuenta en pacientes con una dieta controlada en sodio.

Trazabilidad: El nombre y el número de lote del producto administrado deben registrarse claramente.

Interacciones: Para vacunas de virus vivos atenuados, posponer la vacunación durante 3 meses después del tratamiento con HyQvia. En el caso de la vacuna contra el sarampión, la afectación puede persistir hasta 1 año, por lo que debe comprobarse el estado de los anticuerpos. Consultar el SmPC para más detalles.

Fertilidad, embarazo y lactancia: No se ha establecido la seguridad durante el embarazo y las inmunoglobulinas se excretan en la leche, por lo tanto, se debe utilizar con precaución en embarazadas y madres lactantes.

Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas: HyQvia no tiene o tiene efectos insignificantes sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas, por ejemplo, mareos. Consultar el SmPC para más detalles.

Efectos indeseables: Son muy frecuentes (≥1/10 pacientes) la sensación de calor, parestesia en el lugar de perfusión, dolor en el lugar de perfusión (incluidos malestar, sensibilidad, dolor inguinal).

Frecuentes (≥1/100, < 1/10 pacientes): Vómitos, náuseas, dolor abdominal (incluidos dolor y sensibilidad abdominal superior e inferior), diarrea, eritema en el sitio de perfusión, hinchazón en el sitio de perfusión (incluidos hinchazón local y edema), prurito en el sitio de perfusión (incluido prurito vulvovaginal), pirexia, estados asténicos (incluidos astenia, fatiga, letargo, malestar), mialgia, dolor torácico musculoesquelético, cefalea.

Otros efectos indeseables graves (frecuencia rara o desconocida): Prueba de Coombs directa positiva, meningitis aséptica. Consultar el SmPC para más detalles sobre los efectos secundarios completos y las interacciones.

Números de autorización de comercialización (AC): 2,5 g EU/1/13/840/001, 5 g EU/1/13/840/002, 10 g EU/1/13/840/003, 20 g EU/1/13/840/004, 30 g EU/1/13/840/005. Nombre y dirección del titular de la AC: Baxalta Innovations GmbH, Industriestrasse 67, A-1221 Viena, Austria. HyQvia es un nombre comercial registrado.

Código de aprobación del Investigador Principal (PI): pi-02539

Fecha de preparación: junio de 2023.

Hay más información disponible previa solicitud.

Los efectos adversos deben notificarse a las autoridades de su país según lo exija la legislación local. Los efectos adversos también deben notificarse a Takeda en: GPSE@takeda.com

Este medicamento está sujeto a un seguimiento adicional. Esto permitirá la rápida identificación de nueva información sobre seguridad. Se ruega a los profesionales sanitarios que notifiquen cualquier sospecha de reacción adversa. Consultar la sección 4.8. del SmPc para saber cómo notificar reacciones adversas.

Para obtener información completa sobre la prescripción en EE. UU., visite: https://www.shirecontent.com/PI/PDFs/HYQVIA_USA_ENG.pdf

Acerca de Takeda

Takeda se esfuerza por mejorar la salud de las personas y crear un futuro mejor para el mundo. Nuestro objetivo es descubrir y ofrecer tratamientos que transformen la vida en nuestras principales áreas terapéuticas y de negocio: gastrointestinal e inflamación, enfermedades raras, terapias derivadas del plasma, neurociencia, oncología y vacunas. Trabajamos con nuestros socios para mejorar la experiencia de los pacientes e impulsar una nueva frontera de opciones terapéuticas a través de una cartera de productos dinámica y diversa. Como empresa biofarmacéutica líder basada en valores e impulsada por I+D con sede en Japón, nos guía nuestro compromiso con los pacientes, nuestra gente y el planeta. Nuestros empleados en aproximadamente 80 países y regiones se rigen por nuestras metas y se apoyan en los valores que nos definen desde hace más de dos siglos. Para obtener más información, visite www.takeda.com.

