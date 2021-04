Takeda organiza una conferencia telefónica sobre sus productos en desarrollo Wave 1

CAMBRIDGE, Mass. & OSAKA, Japón–(BUSINESS WIRE)–Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) (“Takeda”) anunció hoy que realizará una conferencia telefónica el 6 de abril de 2021 para informar sobre las nuevas entidades moleculares (NEM) seleccionadas en su cartera de productos en desarrollo Wave 1. Con varias presentaciones de NEM ante las autoridades normativas previstas para fines del ejercicio fiscal 2021, la compañía mencionará sus planes para el crecimiento orgánico y sostenible de los ingresos durante los próximos años.

Fecha



6 de abril de 2021

Hora



08:00-10:30 (ET)/21:00-23:30 (Hora de Japón)

Programa



El programa de la conferencia de Takeda es el siguiente:

HORA DEL ESTE HORA DE JAPÓN Sesión/orador 8:00-8:05 21:00-21:05 Introducción



Christophe Weber, presidente y gerente general 8:05-8:10 21:05-21:10 Delivering an Innovative Pipeline to Our Patients: Spotlight on Select Wave 1 Programs Andy Plump, presidente de investigación y desarrollo 8:10-8:35 21:10-9:35 Maribavir (TAK-620): Potential Game Changer in the Treatment for Post-Transplant Cytomegalovirus (CMV) Infection

Obi Umeh, director internacional de programas de la unidad del área de enfermedades genéticas raras y terapia hematológica Claus Jepsen, director de estrategia de productos y lanzamientos internacionales de la unidad de área de enfermedades genéticas raras y terapia hematológica 8:35-8:40 21:35-21:40 Pausa 8:40-9:00 21:40-21:00 Soticlestat (TAK-935): Novel MoA for Treatment of Dravet Syndrome and Lennox-Gastaut Syndrome Sarah Sheikh, directora de la unidad de área de terapias de neurociencia Erika Gill, directora de estrategia de productos y lanzamientos internacionales de la unidad de área de terapias de neurociencia 9:00-9:35 22:00-22:35 Orexin Franchise Strategy Update: First Potential Medicine to Treat the Underlying Disease in Patients with Narcolepsy Type 1 Elena Koundourakis, directora del desarrollo de franquicias de orexina de la unidad de área de terapias de neurociencia Erika Gill, directora de estrategia de productos y lanzamientos internacionales de la unidad de área de terapias de neurociencia 9:35-9:40 22:35-22:40 Delivering an Innovative Pipeline to Our Patients: Spotlight on Select Wave 1 Programs Ramona Sequeira, presidenta de la unidad de negocio de Estados Unidos y de comercialización de la cartera internacional 9:40-10:30 22:40-23:30 Sesión de preguntas y respuestas con el panel

Para ver la transmisión web, que incluye las diapositivas de la presentación, visite www.takeda.com/investors/ir-events. Se podrá ver una copia archivada de las diapositivas una vez concluido el evento.

Acerca de Takeda Pharmaceutical Company Limited

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) es una empresa biofarmacéutica líder a nivel mundial con sede en Japón, fundamentada en valores e impulsada por I+D, que se dedica a descubrir y ofrecer tratamientos para transformar la calidad de vida de los pacientes, orientada por su profundo compromiso con el paciente, nuestra gente y el planeta. En Takeda, centramos nuestros esfuerzos de I+D en cuatro áreas terapéuticas: oncología, hematología y enfermedades genéticas raras, neurociencia y gastroenterología. También invertimos en I+D orientado a terapias derivadas del plasma y vacunas. Nos dedicamos al desarrollo de medicamentos altamente innovadores que contribuyan a marcar la diferencia en la vida de las personas al traspasar la frontera de las nuevas opciones de tratamiento, aprovechando nuestro motor mejorado y cooperativo de I+D y sus capacidades para crear una cartera sólida y de modalidades diversas. Nuestros empleados asumen el compromiso de mejorar la calidad de vida de los pacientes y colaborar con nuestros socios de la atención sanitaria en aproximadamente 80 países. Para obtener más información, visite https://www.takeda.com.

